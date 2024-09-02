Ожидается поставка: союзники Украины предсказывают неминуемое поставку ракет из Ирана в Россию

Соратники Украины ожидают, что Иран скоро поставит России баллистические ракеты. Это может спровоцировать быструю реакцию со стороны союзников Украины, как сообщают осведомленные источники Блумбергу. С начала российского вторжения в феврале 2022 года иранский режим уже отправил сотни дронов в Россию. Передача баллистических ракет была бы тревожным поворотом в конфликте, согласно газете, ссылающейся на несколько неназванных источников. Неназванные лица не раскрыли срока или количества поставок, но один чиновник предположил, что они могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты, как правило, летят быстрее, чем крылатые ракеты или дроны, и могут нести более значительный полезный груз.

19:24 Зеленский: Российские силы до сих пор не продвинулись в Покровске в течение двух дней По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские силы в Донбассе не продвинулись за последние два дня. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте "трудная", сказал Зеленский, ссылаясь на Верховного главнокомандующего Александра Сирского, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Вокруг Покровска уже несколько месяцев ведутся интенсивные бои, так как он также является важным логистическим центром для украинских сил. Российские войска недавно добились быстрых успехов (см. запись в 17:22).

19:03 Глава МАГАТЭ посетит Киев и занятую российскими войсками АЭС в Запорожье Исполнительный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев завтра. Он также посетит атомную электростанцию в Запорожье, как объявило МАГАТЭ в Вене. АЭС, которую Россия занимает с момента своего вторжения почти два с половиной года назад, стала целью атак и саботажа. Москва и Киев обвиняют друг друга. В середине августа инспекторы сообщили о ухудшении ситуации. Взрыв возле зоны безопасности был оценен экспертами МАГАТЭ, присутствовавшими на месте, как результат взрыва дрона с взрывным зарядом, заявил МАГАТЭ.

18:31 Видео якобы показывает развертывание дрона-огнемета В течение всего конфликта в Украине ходили слухи о применении различных видов оружия, в том числе дронов-огнеметов. Теперь видео якобы показывает использование такого устройства, якобы сжигающего российские военные позиции и большие участки леса.

18:09 Новый премьер-министр Нидерландов объявил о многомиллионной помощи Украине Новый назначенный премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил о новой помощи Украине во время внезапного визита в юго-восточный город Запорожье, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Новая помощь стоит более 200 миллионов евро. Это первый визит Схофа в Украину с момента вступления в должность в начале июля, сменив Марка Рютте, который должен стать следующим генеральным секретарем НАТО в октябре. "Без преувеличения, Нидерланды помогли Украине спасти бесчисленное количество жизней. Наш союз крепче, чем когда-либо. Мы плечом к плечу стоим на пути к справедливому и долговременному миру", - сказал Зеленский.

17:47 Правительство Германии продлит контроль над нефтеперерабатывающим заводом PCK в Шведте Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте продолжит работать под немецким государственным управлением. Как сообщает немецкое агентство новостей, федеральное правительство планирует продлить свое управление большинством акций российской государственной компании Роснефть в нефтеперерабатывающем заводе PCK за пределами 10 сентября. Акции находились под федеральным управлением с сентября 2022 года. Решение основывается на решении федерального правительства прекратить импорт российской нефти из-за российского нападения на Украину. В начале 2023 года PCK переключился на альтернативных поставщиков. Кроме Шведта, есть еще два других объекта. Роснефть владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода PCK в северо-восточной Бранденбурге.

17:22 Россия добилась крупнейших территориальных приобретений в Украине с октября 2022 года - 15 квадратных километров в день Согласно статистике, предоставленной американским аналитическим центром Институтом изучения войны (ISW), российская армия добилась значительного прогресса в августе, самого значительного с октября 2022 года. Российская армия смогла захватить контроль над 477 квадратными километрами в прошлом месяце, что является крупнейшим территориальным приобретением с октября 2022 года, что составляет более 15 квадратных километров в день в августе. Российская армия добилась этих территориальных приобретений, в частности, в восточном украинском регионе Донбасс. На прошлой ночь российская армия находилась всего в семи километрах от города Покровск, который является стратегически важным логистическим центром.

16:56 Президент России Путин прибыл в Монголию Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с визитом. Он встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом во вторник. Двое примут участие в церемонии в среду, посвященной победе советских и монгольских сил над японской армией в 1939 году. В этих боях погибло тысячи жизней. Для президента России Путина это первый визит в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), с тех пор, как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад за якобы совершение военных преступлений в Украине. Украина призвала Монголию задержать Путина и передать его суду в Гааге. Представитель Кремля заявил на прошлой неделе, что Kremlin не ожидает, что Путина задержат в Монголии.

16:40 Руководитель российской армии под следствием по обвинению в коррупции - расследования против более дюжины военных лидеровВ России начались расследования в отношении еще одного высокопоставленного военного чиновника по обвинению в коррупции. Согласно телеграм-каналу Следственного комитета России, генерал Валерий Муминджанов обвиняется в получении крупной взятки. В России такое преступление может повлечь тюремный срок до 15 лет. Муминджанов занимает пост заместителя командующего по логистике в Ленинградском военном округе и ранее работал в Министерстве обороны. Согласно расследованию, Муминджанов получил взятку в размере более 20 миллионов рублей (около 202 000 евро) в обмен на подписание контрактов на поставку формы. С апреля по меньшей мере десять военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, находятся под следствием в России из-за подозрений в коррупции или мошенничестве. Некоторые аналитики подозревают более широкий план за этим.

16:25 Зеленский: Операция в Курске "проходит по плану"По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция в российском регионе Курск проходит согласно плану. Он сделал это заявление во время визита в Запорожье, как сообщает корреспондент государственного новостного агентства Укринформ. "Операция в Курске достигает своих целей и движется согласно плану", - сказал Зеленский. "Что касается вызовов в Покровске и Торезе, мы считаем, что операция в Курске также может повлиять на эти районы", - добавил Зеленский. Конфликт в Курской области потенциально может привести к меньшему количеству атак российских войск в Покровске и Торезе, хотя ситуация там остается сложной. Он отметил, что наиболее мощные российские бригады часто развертываются на этих фронтах.

15:52 Лесные пожары угрожают селам в оккупированном Луганске - нет пожарных, чтобы их тушить?Жители оккупированного Луганска сейчас сталкиваются не только с войной, но и с яростью природы: лесные пожары представляют угрозу для региона. В социальных сетях появилось множество жалоб на то, что нет пожарных, чтобы потушить огонь.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии: парламент голосовать по законуПравительство Румынии одобрило законопроект, разрешающий передачу Украине системы ПВО Patriot. Законопроект теперь переходит в парламент для окончательного утверждения, как сообщает Рейтер. Согласно сообщению, Бухарест согласился в июне передать одну из своих двух действующих систем Patriot Украине при условии, что союзники заменят переданную систему эквивалентной.

14:53 Мобилизация в Украине: петиция призывает снизить возрастной лимит до 50 летЗапущена петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизить возрастной лимит мобилизации до 50 лет. На данный момент собрано более 25 000 подписей, согласно украинской газете "Киевский независимый". Текущий возрастной лимит для мобилизации в Украине составляет 60 лет. Согласно украинскому закону, электронная петиция к президенту должна собрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось три дня для сбора подписей.

14:34 Ранены в результате украинских атак на российский регион БелгородВ результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу пострадали 11 человек, в том числе двое детей, как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Якобы разрушен детский сад. Гладков поделился изображениями разрушенного здания детского сада и других повреждений в регионе. Местные власти приняли решение закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак, так как первый день школы после летних каникул 2 сентября в некоторых регионах Украины и России.

14:10 Российские ракетные удары повредили мечеть в КиевеВ результате ночного ракетного удара России по Киеву (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) была серьезно повреждена мечеть и прилегающий исламский культурный центр. В посте в X президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не уважает духовные или человеческие ценности и пренебрегает любой религией или убеждением. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа и стремится уничтожить все наши сообщества и даже святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местного сообщества Вадим Дашевский сообщил Рейтер, что мечеть была атакована трусливо.

13:39 Видео показывает массовую атаку дронов на Москву и ее окрестностиУкраина запускает массированную атаку дронов, поражая цели в Москве и ее окрестностях. Взрыв снят на нефтеперерабатывающем заводе всего в 16 километрах от Кремля, в то время как две другие электростанции также подвергаются атакам. Российские сообщения указывают на то, что более 150 украинских дронов были перехвачены.

12:58 Польша рассматривает возможность сбивать российские дроны, приближающиеся из УкраиныМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава имеет обязанность сбивать российские дроны и другие летящие объекты, приближающиеся из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Либерально-консервативный политик сказал британской "Финансовой газете" (FT), что лично поддерживает это как законный акт самообороны. Сикорский не согласен с позицией НАТО, согласно которой риск эскалации конфликта через прямое противостояние с российскими силами слишком высок. НАТО до сих пор отказывается authorize сбивание российских дронов и ракет над Украиной, а также просьбу Киева о зоне, свободной от полетов, в Украине.

12:12 Мунц: Как Россия реагирует на победы AfD и BSW на выборах в ГерманииПобеды AfD и BSW на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии стали горячей темой в России. Корреспондент НТВ Райнер Мунц сообщает о реакциях на эти выборные победы и описывает, как Москва реагирует на то, что, возможно, является крупнейшим нападением дронов на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит российских солдат за скорость захвата украинских территорийПрезидент России Владимир Путин похвалил своих солдат за скорость захвата новых территорий в соседней Украине во время обращения к студентам. Он заявил, что Украина пыталась остановить российское наступление в Донбассе контрнаступлением в Курской области, но потерпела неудачу. "Мы не говорим об продвижении на 200 или 300 метров", - сказал Путин российским информационным агентствам. "Речь идет о нескольких квадратных километрах. Такого темпа наступления в Донбассе мы не видели давно". Во время своего путешествия в Монголию Путин остановился в сибирском республике Туве, чтобы принять участие в уроке нового предмета "Разговоры о важных темах", который призван приблизить детей к политической повестке Кремля. Путин неоднократно выступал в роли учителя на публичных уроках в последние годы, повторяя свою позицию о том, что конфликт, который он развязал, ведется в целях защиты России.

11:07 Украина: перехвачено 22 ракеты и уничтожено 20 ударных дроновВоздушные силы Украины сообщают о перехвате 22 из 35 ракет и уничтожении 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает российский ракетный удар по ХарьковуРоссия обстреляла Харьков ракетами несколько дней подряд. По данным украинских сообщений, в воскресенье было выпущено не менее 10 ракет, которые поразили торговый и развлекательный центр. Несколько человек получили ранения.

10:01 Количество раненых в Сумах возросло после российского удараКоличество раненых в городе Сумы на северо-востоке Украины возросло после ракетного удара России. Последние данные министерства внутренних дел Украины показывают 18 раненых, в том числе 6 детей. Ранее (см. запись 03:34) администрация города Сумы сообщала о том, что как минимум 13 гражданских, в том числе 4 ребенка, получили ранения. Удар поразил центр реабилитации детей с социальными и психологическими проблемами и приют в Сумах. Ситуация с безопасностью в Сумах ухудшилась с началом incursio в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Сумы, с населением более 250 000 человек, расположены примерно в 350 км к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое ранены в Киеве после ракетного удара РоссииРоссия вновь атаковала украинскую столицу Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). Как минимум двое человек получили ранения от обломков ракет, согласно данным местных властей. Были начаты пожары, а здания и инфраструктура были повреждены. В течение почти двух часов ночью действовала общенациональная воздушная тревога.

08:57 Большинство россиян поддерживают войну в УкраинеРоссийское население продолжает поддерживать войну в Украине, даже после того, как Украина вторглась в российский пограничный регион Курск. Об этом сообщает последний отчет Института изучения войны (ISW), ссылаясь на опросы независимого российского опросного агентства Левада-центр. Поддержка военной операции России в Украине среди россиян выросла до около 78% в августе, по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Российское население не кажется уставшим от войны, что дает Кремлю гибкость в своей стратегии ведения затяжной войны износа против Украины, считают аналитики ISW.

08:11 Украина публикует данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно данным, Россия потеряла около 617 600 soldiers в Украине с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей 1 300. Отчет из Киева также сообщает, что девять танков, десять артиллерийских систем, одна средняя дальность артиллерийская ракетная система и 30 дронов были уничтожены. С начала широкомасштабной offensive Россия, по данным, потеряла в общей сложности 8 601 танк, 17 646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки предполагают более низкие потери, но они, скорее всего, являются минимальными значениями.

07:29 Губернатор: Сaporishshia attacked 171 times in one dayРоссийские войска обстреляли украинский регион Saporishshia 171 раз за последние 24 часа, согласно Telegram-посту военного губернатора Saporishshia, Ивана Федорова. Четыре российских авиационных удара были нанесены по поселениям Lobkove, Pjatschatki и Nowoandriiwka, с использованием 95 дронов.

07:03 Спасатели спасли человека из-под завалов в ХарьковеСпасатели спасли живого человека из-под завалов обрушившегося развлекательного зала в северо-восточном украинском городе Харьков после российского авиационного удара, сообщает Reuters. Выживший сказал, что он "в порядке" вскоре после спасения. По данным властей, более 40 человек, в том числе 5 детей, получили ранения в результате ракетных ударов России по Харькову. Несколько ракет поразили торговый центр и развлекательный зал в воскресенье днем.

06:20 Вспышки и взрывы: интенсивный авиационный удар России по КиевуРоссия обрушилась на Украину стаей беспилотников, более чем десятью крылатыми ракетами и бесчисленным количеством баллистических ракет. По данным украинских ВВС, столица Украины Киев, а также, возможно, другие города, подверглись ударам. Серия взрывов в Киеве заставила многих жителей укрыться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы были направлены в районы Голосеевский и Соломенский. Кличко документально зафиксировал несколько пожаров в Telegram. Подобные заявления сделал и глава Киевской военной администрации Сергей Попко. В районе Шевченковский один человек получил ранения от обломков. "Мы ответим соответственно. Агрессор почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Взрывы: авиационный удар России по КиевуУкраинская столица Киев вновь подверглась ракетному удару России, как сообщается в Telegram от украинских военных источников. Жители Киева сообщают о множестве сильных взрывов, указывающих на использование систем ПВО. Точное количество выпущенных ракет и возможный масштаб ущерба пока не уточняется.

04:46 Путин: новая газовая труба в Китай в разработкеПрезидент Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" рассказал о продвижении в подготовке к строительству российского газопровода через Монголию в Китай. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, и проведены необходимые исследования, сказал Путин. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири - 2" должен будет транспортировать около 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34Russians обстреляли приют для детей в Сумы - 13 раненыхРоссийские войска обстреляли приют для детей, нуждающихся в социальной и психологической реабилитации, и приют для сирот в Сумы. По данным "Украинской правды", пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Здание находится в жилом районе, как сообщает местная военная администрация.

02:26Поляки поддерживают сбивание российских шпионских дроновОпрос, проведенный польской газетой "Резекспосполита", показал, что почти 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские беспилотники, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время воздушных ударов по Украине. Опрос касается неопознанного воздушного объекта, предположительно беспилотника-камикадзе Shahed, который находился над Польшей более 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник Томш Древеняк сказал радио RMF24, что Россия, возможно, тестировала возможности польской ПВО, запуская беспилотники в польское воздушное пространство.

00:26 Жертва в России: пожар унес жизнь в БелгородеГубернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил о одном погибшем и трех раненых в результате обстрела украинской артиллерией в селе Шагаровка, близ границы. Последовательные обстрелы села Шебекино привели к как минимум трем раненым. По меньшей мере, еще одно село было обстреляно украинскими войсками.

23:08 Россия: успешное отражение украинских атак беспилотниковРоссия заявляет, что успешно отразила "масштабные" украинские атаки беспилотников на Москву и 14 других районов. В общей сложности было перехвачено 158 воздушных целей, как объявил министерство обороны в Telegram. Десять беспилотников атаковали Москву, согласно официальным данным.

22:24 Воздушный удар по Харькову: число пострадавших возросло до 47Число жертв массированного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семеро детей, сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Различные гражданские объекты, в том числе торговый центр, были обстреляны, как видно на фотографиях из новостных организаций.

21:52 Украинский вертолет рухнул во время тренировки - погибли два летчикаДва пилота погибли, когда военный вертолет Украины упал во время тренировочного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете. Ми-2 вертолет был задействован в тренировочном упражнении, когда он рухнул, как сообщает украинское информационное агентство Ukrinform, которое получило информацию с Facebook-страницы университета. Университет скорбит об утрате своей двухместной экипажа, как указано на его Facebook-странице. Расследование места крушения ведут следователи, эксперты и представители министерства обороны. Причина аварии пока не установлена.

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здесь.21:06 Украинский поставщик электроэнергии предупреждает о возможных отключенияхВ связи с массированными российскими атаками на энергосистему Украины ожидаются частые отключения электроэнергии в понедельник. Об этом сообщило украинское энергетическое предприятие Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Ограничения поставки электроэнергии критически важным объектам не планируются. Однако Ukrenergo предупреждает, что масштаб этих ограничений может измениться.

(Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.))

Предложение 1: Президент Совета выразил обеспокоенность в связи с ожидаемой поставкой баллистических ракет из Ирана в Россию, заявив, что это может обострить tensions в регионе.

Предложение 2: В ответ на застой российских сил в Покровске, как сообщает президент Зеленский, президент Совета призвал союзников Украины предоставить дополнительную военную помощь, чтобы укрепить обороноспособность Украины.

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