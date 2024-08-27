Ожидается, что военнослужащие, которые скрылись в Северной Корее, признают вину в дезертирстве и физическом нападении во время военного суда.

Рядовой армии Трэвис Кинг признает свою вину и предстанет перед судом. Его обвинили в 14 правонарушениях по Уголовному кодексу Вооруженных сил, как объявил его адвокат Фрэнк Розенблатт в понедельник. Кинг признает вину по пяти пунктам, в том числе дезертирству.

Кроме дезертирства, Кинг признает вину в неповиновении офицеру и нападении на унтер-офицера, как заявил Розенблатт.

Однако Кинг планирует отрицать другие обвинения, такие как хранение детской порнографии, которые Розенблатт ожидает, что армия снимет.

Военная судебная коллегия, где Кинг признает вину, объяснит свои действия и получит наказание, состоится 20 сентября на базе Форт-Блисс, Техас, как заявил Розенблатт.

"Трэвис благодарен за поддержку, которую он получил от друзей и семьи, и тех, кто за пределами его круга, кто не предвзято судил его дело на основе первоначальных обвинений", - сказал Розенблатт.

Ранее CNN сообщало, что команда юристов Кинга вела переговоры о соглашении со стороны военных прокуроров.

Кинг столкнулся с 14 обвинениями, в том числе восемью общими пунктами по Уголовному кодексу Вооруженных сил, в том числе дезертирство, хранение детской порнографии, нападение на унтер-офицера и неповиновение старшему офицеру. Его дело было передано в июле в Армейский офис специальных судебных советников, как подтвердила представитель офиса Мишель МакКаскилл CNN.

Ранее CNN сообщало, что команда юристов Кинга вела переговоры о соглашении со стороны военных прокуроров.

МакКаскилл подтвердила, что Армейский офис специальных судебных советников и команда защиты Кинга достигли соглашения о признании вины, и Кинг останется под стражей до суда.

"Если Пvt. Кинга примут его признание вины, судья вынесет приговор в соответствии с условиями соглашения о признании вины", - сказала МакКаскилл. "Если судья не примет признание вины, он может постановить, что дело будет рассмотрено на суде военного трибунала".

Ранее военные чиновники заявили, что Кинг, кавалерийский разведчик, "умышленно и без разрешения" пересек границу Северной Кореи в июле 2023 года - примерно через неделю после его освобождения из тюрьмы в Южной Корее, где он содержался после инцидента в октябре 2022 года, когда он, якобы, толкнул и ударил жертву в клубе в Сеуле.

В день, когда он вошел в Северную Корею, его сопровождали в аэропорт, но он покинул пункт безопасности вместо того, чтобы сесть на самолет. На следующий день он присоединился к туру в зоне совместного контроля на демилитаризованной границе между Северной и Южной Кореей.

Американский чиновник ранее заявил, что Кинг пересек линию разграничения и пытался войти в здание на северокорейской стороне, но дверь была заперта. Затем он побежал к задней части здания и был увезен в фургоне.

В то время Северная Корея заявила, что Кинг "признался в незаконном проникновении на территорию Северной Кореи из-за несправедливого обращения и расовой дискриминации в армии США и разочарования в неравном обществе США". CNN не смогло проверить, были ли эти слова Кинга.

В свете этих событий возникли вопросы о политических последствиях дела Кинга, в частности, о военной дисциплине и взаимоотношениях между офицерами и рядовыми. Несмотря на спорный характер обвинений, соглашение о признании вины гарантирует более быстрое решение дела.

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