Ожидается, что Соединенные Штаты предъявят обвинения двум россиянам, якобы вовлеченным в проведение крупных, миллиардовых операций по отмыванию денег.

Один из этих людей признан одним из самых длительно действующих незаконных отмывателей денег в глазах американских правоохранительных органов, согласно источникам. Ни один из этих российских граждан в настоящее время не находится в американском custodia, и Государственный департамент предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к их аресту или осуждению. По словам источников, ожидается, что Министерство финансов США impose санкции на по крайней мере одного из этих людей.

Два человека подозреваются в оказании помощи "кардинговым" сайтам, которые продают украденные данные кредитных и дебетовых карт. Сайты рекламировали финансовые данные, похищенные у более чем 30 миллионов американцев, как заявили источники. Кроме того, значительные суммы выкупа за вымогательское ПО и нелегальные продажи наркотиков через даркнет, как считается, проходили через криптосчета, связанные с одной из услуг этого человека.

Эта операция происходит в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в четверг в Вашингтоне, округ Колумбия. Зеленский, как ожидается, будет просить о повышении американской помощи для противодействия войне России против Украины.

Байден намекнул на ужесточение мер в отношении предполагаемых российских киберпреступников в заявлении в четверг, в котором говорилось, что США "приняли сегодня шаги по пресечению глобальной сети криптовалюты в сотрудничестве с международными партнерами".

Этот отчет в настоящее время разрабатывается и будет обновляться.

Продолжающееся расследование деятельности этих российских граждан поднимает вопросы о влиянии политики и киберпреступности на международные отношения. Действия правительства США против киберпреступников потенциально могут изменить политический ландшафт в отношении политики кибербезопасности.

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