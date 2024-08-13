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Ожидается, что оптовые цены на газ не повлияют на потребительские цены на газ

 and  Michael Bootcampf
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Цены на оптовый газ не повлияют на цены для газовых потребителей.
Цены на оптовый газ не повлияют на цены для газовых потребителей.

Ожидается, что оптовые цены на газ не повлияют на потребительские цены на газ

Цены на оптовый газ выросли после украинского контрнаступления на Россию, но эксперт по энергетике Мальте Кюпер предсказывает, что они не повлияют на цены для потребителей. "Если мы видим колебания цен, которые продлятся всего несколько недель, это не повлияет на цены, которые платят домохозяйства за природный газ", - сказал Кюпер агентству dpa. Причина - долгосрочные стратегии закупок энергоснабжающих компаний. Кюпер является консультантом по энергетике и климатической политике в проработанном Институте немецкой экономики (IW) в Кёльне.

Стратегически важная газовая транзитная станция Суджа, расположенная в российском регионе Курск и в настоящее время под контролем Украины, является ключевым маршрутом для поставок российского природного газа через Украину в Словакию, Австрию и другие европейские страны. После новостей об атаке цена на мегаватт-час природного газа на голландском торговом хабе TTF выросла. В понедельник цена на сентябрьскую поставку достигла рекордного уровня почти 43 евро за мегаватт-час, такого уровня не было с раннего декабря 2023 года.

Кюпер считает, что рост оптовых цен в основном обусловлен рыночными опасениями по поводу возможного случайного разрушения станции в ходе боевых действий, например, в результате ракетного удара. "Я не вижу интереса Украины в прерывании поставок сейчас", - сказал эксперт. Если произойдет случайный ущерб, Австрию потенциально можно будет снабжать природным газом через Германию и Италию.

Усилившийся конфликт между Украиной и Россией вызвал опасения за безопасность газовой транзитной станции Суджа, что привело к росту оптовых цен на природный газ. Несмотря на эти боевые действия, Кюпер считает, что цены для потребителей останутся неизменными из-за стратегических долгосрочных закупок энергоснабжающих компаний.

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