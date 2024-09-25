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Ожидается, что нападающий на Трампа будет подвергнут дальнейшим обвинениям, утверждает генеральный прокурор Гарланд

 and  Ann Bradley
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Отдел шерифа округа Мартин поделился записью с камер видеонаблюдения, зафиксировавшей арест Райана...
Отдел шерифа округа Мартин поделился записью с камер видеонаблюдения, зафиксировавшей арест Райана Весли Рут на шоссе во Флориде, произошедший в воскресенье.

Ожидается, что нападающий на Трампа будет подвергнут дальнейшим обвинениям, утверждает генеральный прокурор Гарланд

"Попытка убийства бывшего президента - это отвратительный поступок," - заявил Гарланд на пресс-конференции, объявив о иске о нарушении антимонопольного законодательства против Visa. "Я рад, что он в безопасности, и, как я уже сказал сразу после инцидента, Министерство юстиции не будет сдерживать себя в привлечении виновных к ответственности".

Гарланд сообщил, что недавние расследования выявили подробности об якобы совершенной попытке убийства, которые были включены в материалы суда для слушания по вопросу об аресте.

Кроме того, Гарланд прокомментировал заявление Трампа, опубликованное в понедельник вечером, в котором критиковался подход федерального правительства к расследованию попытки убийства и призывалось передать дело во власть Флориды. Гарланд пообещал: "Мы будем работать вместе и получать помощь от властей штата Флорида, все в соответствии с законом".

Гарланд подчеркнул важность поддержания политической стабильности, заявив: "Несмотря на политические привязанности, мы все должны осуждать подобные акты насилия против наших лидеров". Позже, говоря об продолжающемся расследовании, он добавил: "Наше обязательство соблюдать закон в политике остается непоколебимым, и мы приведем к ответственности тех, кто причастен к этому ужасному деянию".

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