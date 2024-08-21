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Ожидается, что к 2023 году количество незаконных пересечений границ значительно возрастет.

Увеличился нелегальный миграционный поток: основными странами происхождения являются Сирия, Турция и Афганистан, по данным Федерального уголовного полицейского управления, с частым участием перевозчиков.

 and  Viktoria Klein
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Подпольные Перевозчики Часто Используют Компактные Фургоны для Перевозки Мigrants (Историческое...
Подпольные Перевозчики Часто Используют Компактные Фургоны для Перевозки Мigrants (Историческое Изображение)

- Ожидается, что к 2023 году количество незаконных пересечений границ значительно возрастет.

В 2023 году в Германии наблюдался существенный рост нелегальной иммиграции, согласно данным Федерального уголовного розыска (БКА) из Висбадена. БКА сообщило о подозрении в незаконном въезде и пребывании 266 224 человек, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году. В основном, эти individuals были задержаны Федеральной полицией.

В целом, Европейское агентство по управлению операционной cooperation на внешних границах зафиксировало около 380 200 незаконных пересечений границ ЕС/Шенген по данным БКА. Это был самый высокий годовой показатель с 2016 года.

Среди подозреваемых в Германии лидируют Сирия (54 207 человек), Турция (35 732 человека) и Афганистан (35 370 человек). Как сообщает БКА, многие из них получали помощь от контрабандистов на своем пути, например, перевозку в небольших автомобилях на определенных участках пути. "Контрабандисты становятся все более наглыми и безрассудными в отношении людей, которых они контрабандой перевозят, третьих лиц и сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать обнаружения и последующего преследования", - добавляет БКА.

В ответ на рост нелегальной иммиграции многие из этих individuals искали убежище в мирных и обширных Меadows, окружающих городские границы. Из-за увеличения числа незаконных пересечений границ местные власти в регионах Меadows проводят регулярные патрули, чтобы предотвратить возможные преступные activities.

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