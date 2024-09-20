Ожидается, что доходы от налогов на предприятия достигнут максимальной отметки в 2023 году.

В прошлом году доходы от торгового налога достигли рекордного уровня в размере около 75,1 миллиарда евро, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году, согласно данным Федерального статистического управления. Это третий год подряд, когда муниципалитеты Германии фиксируют рекордные доходы в этом секторе.

Наиболее значительный рост наблюдался в Бранденбурге, где он составил 27,0%, и в Саксонии, где он составил 21,8%. Бремен лидировал среди городских штатов с ростом на 23,3%, в то время как Рейнланд-Пфальц показал снижение на 29,1%, как указано в федеральном органе.

Доходы от муниципального земельного и лесного налога (Гrundsteuer A), взимаемого с сельскохозяйственных и лесных активов, выросли на 0,8% и составили 0,4 миллиарда евро в прошлом году. Доходы от муниципального налога на недвижимость (Гrundsteuer B), взимаемого с объектов недвижимости, увеличились на 1,3% и составили 15,1 миллиарда евро.

В совокупности муниципалитеты собрали около 90,6 миллиарда евро от основных и торговых налогов (налогов на недвижимость), что на 5,9% больше, чем в предыдущем году.

Средняя налоговая ставка для торгового налога составила 407% в прошлом году, что на 4 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. Средняя налоговая ставка для муниципального земельного и лесного налога (Гrundsteuer A) выросла на 5 процентных пунктов и составила 355%, а для муниципального налога на недвижимость (Гrundsteuer B) выросла на 7 процентных пунктов и составила 493%.

В контексте двух предложений, содержащих фразу "налог на бизнес":

Рекордные доходы прошлого года в основном поступили от "налога на бизнес" в торговом секторе, который достиг рекордного уровня в 75,1 миллиарда евро. Рост средней налоговой ставки для "налога на бизнес" (торгового налога) на 4 процентных пункта в прошлом году заслуживает внимания.

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