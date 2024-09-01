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ПолитикаНовостиФДП

Ожидаемые результаты: AfD выиграет выборы в Тюрингии

В течение длительного периода времени AfD неизменно становилась единственной победительницей в опросах перед выборами в ландтаг Тюрингии. Вечерние прогнозы совпадают с прогнозами опросников.

 and  Christian Meier
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По оценкам, одномандатник Альтернативы для Германии Бьёрн Хёкке одерживает победу на выборах в...
По оценкам, одномандатник Альтернативы для Германии Бьёрн Хёкке одерживает победу на выборах в ландтаг Тюрингии

- Ожидаемые результаты: AfD выиграет выборы в Тюрингии

На выборах ландтага Тюрингии АФД вышла на первое место, опередив ХДС значительным отрывом. По данным ARD и ZDF на 18:00, альянс BSW во главе с Сахрой Wagenknecht занимает третье место, а Левые и СДПГ отстают. Зеленые и СВП вряд ли пройдут в ландтаг Тюрингии.

По оценкам, АФД получит от 30,5% до 33,5%, что станет их первой победой на выборах в ландтаг с момента основания партии 11 лет назад. Хотя маловероятно, что АФД будет назначена следующим министром-президентом, ХДС, скорее всего, получит 24,5%. BSW удалось собрать от 14,5% до 16,0% поддержки с нуля.

Министр-президент Бодо Рамелов от Левых получает от 11,5% до 12,5%, в то время как СДПГ набирает от 6,5% до 7,0%. Согласно прогнозам, Зеленые не получат места в ландтаге в Эйзенахе с долей 4,0%, и СВП, которые, как ожидается, получат от 1,0% до 1,3% голосов, тоже не пройдут.

Несмотря на то, что СВП, скорее всего, получит всего 1,0% до 1,3% голосов, она остается заметной политической силой в Германии. В отличие от этого, СВП была частью правительства земли Тюрингия до этих выборов.

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