Ожидаемый шаг высших республиканских деятелей палаты включает в себя основное упование на поддержку демократов для поддержания правительственных операций, обходя потенциальное сопротивление GOP.

Комитет по правилам Палаты представителей удалил предложение о бюджетных расходах из повестки дня в понедельник вечером, что побудило руководство Республиканской партии в Палате представителей прибегнуть к процедуре под названием "приостановка правил", которая требует двух-thirds большинства голосов.

Для нынешнего Конгресса стало обычным делом, что республиканцы полагаются на демократов для поддержания работы правительства, и эта тактика даже привела к смещению прежнего спикера Кевина Маккарти с его поста. На этот раз спикер Палаты представителей Майк Джонсон понимает, что голосов демократов, скорее всего, будет гораздо больше, чем голосов республиканцев.

Представитель Джим Бэнкс из Индианы выразил свое разочарование, заявив: "Это разочаровывает. У нас большинство республиканцев, мы должны сокращать расходы".

Что касается обращения Джонсона с ситуацией, Бэнкс добавил: "У него была возможность представить законопроект о бюджете, который бы устранил ненужные расходы, но за два года республиканского большинства этого так и не произошло. Я надеялся, что республиканское большинство приведет к сокращению расходов, но мы закончим республиканское большинство без каких-либо таких сокращений, вот почему я буду голосовать против".

Хотя представитель Байрон Дональдс из Флориды не пошел так далеко, чтобы назвать лидерство Джонсона ошибкой, он выразил свое личное несогласие, сказав: "Я бы не сказал, что это ошибка для меня. Я не могу поддержать это лично".

Многие республиканцы все больше разочарованы своими коллегами, которые отказываются поддерживать двусторонние законопроекты о расходах, но также отказываются от любых республиканских планов расходов, которые могли бы дать рычаги для переговоров с демократами.

Как отметил республиканский представитель Майк Симпсон из Айдахо, "Странно, что те же люди, которые не любят CR, не помогают нам принять законопроекты, имея в виду продолжающееся решение, или CR, которое будет финансировать правительство до декабря".

На выходных Джонсон представил CR для поддержания работы правительства до 20 декабря. Финансирование правительства истекает в конце месяца, и Джонсон написал своим республиканским коллегам, объясняя, что он не хочет, чтобы произошло закрытие правительства всего за несколько недель до выборов.

"Как показывает история и свидетельствуют текущие опросы, закрытие правительства менее чем за 40 дней до решающих выборов было бы примером политической некомпетентности", - сказал он в письме. "До дня выборов я буду продолжать прилагать все усилия и сосредоточиться исключительно на росте нашего большинства для 119-го Конгресса".

После своей предыдущей попытки принять аналогичный законопроект о финансировании, который включал законодательное одобрение бывшего президента Дональда Трампа по вопросу голосования неграждан, Джонсон в конечном итоге не смог добиться его принятия на прошлой неделе.

Журналист CNN Лорен Фокс внесла вклад в этот отчет.

В этой политической ситуации республиканцы полагаются на голоса демократов для поддержания работы правительства, что даже привело к смещению прежнего спикера Кевина Маккарти. Несмотря на большинство, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону приходится сталкиваться с трудностями при принятии законопроектов о бюджете, что побудило представителя Джима Бэнкса выразить свое разочарование и объявить о своих намерениях голосовать против любых сокращений расходов.

В Палате представителей разногласия среди республиканцев по поводу двусторонних законопроектов о расходах и их собственных предложений привели к застою, что делает сложным для спикера Джонсона сокращение ненужных расходов, как он того хотел.

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