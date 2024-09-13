Ожидаемое возвращение экономического роста, которое, как полагают, неизбежно к концу года.

Немецкая экономика не ожидается к быстрому восстановлению, согласно данным немецкого правительства. Согласно ежемесячному отчету Министерства экономики, "экономический подъем может произойти только к концу года". Уменьшение заказов и тренд на все более слабые новые заказы негативно сказались на экспортно-ориентированной промышленности. Также ожидается, что состояние потребления в секторах розничной торговли, транспорта и гостеприимства останется неблагоприятным.

Инфляция снизилась, и наблюдается значительный рост покупательной способности, но потребительская уверенность упала. Как отмечается, европейское футбольное первенство, проходившее в Германии с 14 июня по 14 июля, не оказало значительного влияния на потребительские расходы.

Слабая экономика все больше влияет на рынок труда, подчеркивается в отчете министерства, возглавляемого министром Робертом Габеком. "Ведущие индикаторы не свидетельствуют об immediate повороте, поэтому на данный момент нет признаков восстановления рынка труда во второй половине года". Даже существенные реальные приросты заработной платы не улучшают потребительское настроение из-за растущих опасений по поводу безопасности работы.

Валовой внутренний продукт Германии, крупнейшей экономики Европы, сократился на 0,1% весной. Ранее, в первом квартале, он вырос на 0,2%. Крупные институты пересмотрели свои экономические прогнозы в сторону понижения в своих осенних прогнозах.

Например, Институт мировой экономики в Киле (IfW) теперь прогнозирует сокращение ВВП Германии на 0,1% в этом году. Ранее они ожидали роста на 0,2% в июне. Для следующего года IfW существенно снизил свой прогноз - с 1,1 до 0,5%.

Экономический подъем, как указано в отчете Министерства экономики, ожидается к концу года, что должно завершить год с некоторыми положительными экономическими изменениями. Несмотря на снижение инфляции и рост покупательной способности, потребительская уверенность остается низкой, что указывает на вызовы, которые могут возникнуть даже к концу года.

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