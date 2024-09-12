Ожидаемое уход комиссара полиции Нью-Йорка на фоне продолжающегося федерального расследования, по данным источников.
Уход Кабана последовал после сообщений о том, что следователи из офиса прокурора США в Южном округе Нью-Йорка изъяли его цифровые устройства и телефоны.
Мэр собирается поговорить о resignation Кабана в полдень, согласно информации из надежного источника.
Уход Кабана вызвал значительное волнение в высших эшелонах администрации мэра.
В последние дни мэр воздерживался от публичной поддержки своего проблемного комиссара, неоднократно выражая доверие к способности NYPD выполнять свои обязанности несмотря на федеральное расследование. Он избегал ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Кабан ушел в отставку или побуждал его к этому.
Несколько сотрудников офиса мэра находятся под расследованием со стороны прокуроров США в Восточном и Южном округах Нью-Йорка. Офисы прокуроров США и ФБР отказались комментировать это дело. Детали расследования Кабана остаются неясными.
Представитель мэра, который назначил Кабана в июле прошлого года, не ответил на запрос о комментарии.
Это продолжающаяся история, и она будет обновляться.
Мэр заявил, что не побуждал Кабана уйти в отставку, указывая на то, что решение было принято им самим в сложившихся обстоятельствах. Несмотря на уход Кабана, мы, как команда, остаемся привержены поддержанию ценностей города и обеспечению справедливости.