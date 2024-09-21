Ожидаемая поставка оружия на Украину США отложили из-за опасений по поводу запасов Пентагона.

США в настоящее время располагают $5.9 миллиардами в рамках Авторизации президентского списания для Украины, как было объявлено на этой неделе. Эти средства, которые истекут в конце текущего финансового года через две недели, дают возможность Пентагону напрямую изымать материалы из американских резервов и затем распределять их между Украиной. Этот подход сыграл важную роль в поставках Киева значительной частью своего вооружения и военной техники.

Ожидается, что следующий пакет оружия, который, как сообщается, будет включать артиллерию, системы ПВО и другую критически важную амуницию, превзойдет предыдущие выделения, которые в течение нескольких месяцев колебались вокруг $200 миллионов.

Ранее на этой неделе CNN сообщало, что США распределяют более мелкие пакеты военной помощи из-за истощения запасов оружия и оборудования, которые Пентагон было готово предоставить Киеву. Однако с приближением истечения срока действия средств США, возможно, изменят свою стратегию, объявив о существенных пакетах военной помощи, которые будут поставлены в течение нескольких месяцев.

Министерство обороны запросило у Конгресса продление срока действия этих средств, но предложение, похоже, потерпело неудачу, когда Палата представителей не смогла принять временное решение в среду.

Как было сказано на пресс-конференции в четверг, "Каждое пенни и каждый цент этой авторизации будет использовано" - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Пакеты Авторизации президентского списания были введены для быстрой поставки оружия и оборудования Украине с момента начала конфликта с Россией. Некоторые пакеты были доставлены в Украину в течение нескольких дней после их объявления, гарантируя быструю поставку оружия и боеприпасов украинской армии во время продолжающейся войны.

Более сложное оборудование с более длительными циклами производства было отправлено через другой механизм - Инициативу по безопасности Украины, которая разрешала прямые закупки у производителей вооружений для последующей поставки.

В свете приближающегося истечения доступной Авторизации президентского списания в размере миллиардов долларов администрация Байдена перешла от краткосрочной поставки оружия к долгосрочному обязательству, позволяя США поддерживать поставки вооружений Украине на уровне, превышающем текущую скорость поставок, до 2025 года.

Ожидается, что ежемесячное выделение в размере $500 миллионов в рамках Авторизации президентского списания будет необходимо для Украины в течение финансового года 2025 года, как заявил высокопоставленный чиновник администрации.

США также рассматривают возможность выделения $10 миллиардов из доходов, полученных от конфискованных российских суверенных активов, на помощь Украине, как заявил высокопоставленный чиновник администрации. Г7 согласились использовать эти доходы для оказания помощи Украине в сфере безопасности этим летом. Западные страны заморозили около $300 миллиардов российских активов в европейских и американских банках в ответ на масштабные санкции, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году.

В свете приближающегося истечения срока действия финансирования США, возможно, объявят более крупные пакеты военной помощи Украине, которые могут быть поставлены в течение нескольких месяцев. Администрация Байдена превратила Авторизацию президентского списания в долгосрочное обязательство, стремясь поддерживать поставки вооружений Украине до 2025 года.

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