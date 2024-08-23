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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Отсутствие российских призывников в Курске

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
По сообщению российских властей, российские войска ведут огонь по украинским опорным пунктам,...
По сообщению российских властей, российские войска ведут огонь по украинским опорным пунктам, расположенным в Курской области.

Отсутствие российских призывников в Курске

Президент России Путин гарантирует, что только профессиональные военные будут участвовать в зонах боевых действий, но Кремль обычно представляет домашний фронт по-другому. Согласно сообщениям, определенные призывники были мобилизованы для этой цели, и уже зафиксированы многочисленные жертвы.

В ходе украинского контрнаступления в регионе Курск несколько российских призывников были взяты в плен или числятся пропавшими без вести, согласно сообщениям СМИ. По данным BBC на русском языке, пропавшими без вести числятся не менее 81 призывника, а еще 38 были опознаны как пленные на видео, выпущенных украинской армией. Эти цифры основаны на онлайн-призывах родственников, которые не слышали от своих призывников с начала украинской наступательной операции.

В начале своего вторжения в Украину Путин заявил, что в зоны боевых действий будут отправлены только наемники и добровольцы. Однако Кремль не классифицирует оборону Курска как спорную "военную спецоперацию". Российские власти хранят молчание о своих потерях в Курске. Тем не менее, по меньшей мере двое призывников погибли в бою с начала августа. Реальное число, скорее всего, гораздо выше.

Согласно сообщениям СМИ, призывники из разных регионов перебрасываются в Курск. Российское военное командование стремится продолжать операции в Украине, не выводя профессиональных солдат из оккупированной территории в больших количествах. Однако риск для Кремля заключается в быстром снижении общественной поддержки войны в случае значительных потерь среди призывников. Командир чеченского спецподразделения "Ахмат", Апти Алаудинов, уже отверг растущую критику, заявив, что России не нужны неподготовленные молодые люди, не способные защищать свою страну.

В свете продолжающегося конфликта международные сообщества выражают озабоченность в связи с сообщениями о использовании призывников в зонах боевых действий, в частности, в войне в Украине. Вторжение в Украину привело к росту числа жертв среди призывников, что ставит под сомнение обязательства российского правительства пообещать, что в зонах боевых действий будут участвовать только наемники и добровольцы.

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