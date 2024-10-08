Оценка правдивых утверждений: Шестидневный отбор Трампа в отношении урагана Хелен

В течение шести дней, как в публичных заявлениях, так и в постах в социальных сетях, Трамп усиливал или фабриковал неподтвержденные или необоснованные утверждения по теме урагана.

Главными получателями лжи Трампа по теме урагана стали вице-президент Камала Харрис, его оппонент на выборах в ноябре, и президент Джо Байден.

Понедельник: Трамп ошибочно утверждает, что Байден не отвечал на звонки губернатора Джорджии

Во время визита в Джорджию в понедельник Трамп заявил, что губернатор Брайан Кэмп: "Не может до него дозвониться".

Оказалось, что утверждение Трампа было ложным. Кэмп, республиканец, сообщил журналистам в понедельник, что он общался с Байденом накануне, и сам пропустил звонок от Байдена, а не наоборот.

Кэмп сказал журналистам, что быстро перезвонил Байдену. Кэмп также добавил: "Он просто сказал: ‘Эй, что вам нужно?’ И я сказал: ‘У нас есть все, что нужно. Мы будем работать через федеральный процесс’. Он предложил, если есть что-то еще, что нам нужно, просто позвонить ему напрямую, что я ценю. Но у нас есть FEMA, встроенная в нас с днями до того, как шторм поразил наш штат в операционном центре в Атланте; у нас отличные отношения с ними».

Понедельник: Трамп ссылается на необоснованные ‘отчеты’ о демократической предвзятости в ответе Северной Каролины

В понедельник в посте в социальных сетях Трамп заявил о Северной Каролине: "Я скоро буду там, но не люблю отчеты, которые получаю о федеральном правительстве, и демократическом губернаторе штата, который идет из всех сил, чтобы не помочь людям в республиканских районах".

Остается неясным, на какие "отчеты" Трамп мог ссылаться, но утверждение, что администрация Байдена и губернатор Северной Каролины Рой Купер намеренно пренебрегали определенными сообществами из-за партийных причин, не имело обоснования. Трамп не предоставил доказательств, когда журналист спросил его позже в тот же день.

Четверг: Трамп ложно заявляет, что ответ Байдена-Харрис получил ‘всеобщее’ плохое освещение

В четверг в посте в социальных сетях Трамп заявил, что Байден и Харрис "получили всеобщее плохое освещение за то, как они справляются с ураганом, особенно в Северной Каролине".

Это было далек от истины.

Хотя ответ администрации Байдена получил критику, он также получил похвалу от различных государственных и местных лидеров, таких как республиканские губернаторы некоторых пострадавших штатов и демократически избранный губернатор Северной Каролины, а также местные лидеры, такие как демократический мэр Эшвилла, Северная Каролина.

Например, республиканский губернатор Южной Каролины Генри Макмастер заявил на пресс-конференции во вторник, что федеральная помощь была "превосходной", отметив, что Байден и министр транспорта Пит Буттиджей оба связывались с ним, чтобы узнать, что нужно штату. Макмастер также сообщил, что с ним связалась директор FEMA Динна Крисвелл.

Четверг: Трамп ложно заявляет, что Харрис потратила ‘все свои FEMA деньги’ на жилье для нелегальных мигрантов

На митинге в Мичигане в четверг Трамп заявил: "Камала потратила все свои FEMA-деньги, миллиарды долларов, на жилье для нелегальных мигрантов, многие из которых не должны быть в нашей стране". Он добавил: "Они украли FEMA-деньги, точно так же, как они украли их из банка, чтобы дать их своим нелегальным иммигрантам, которые хотят, чтобы они голосовали за них в этом сезоне".

Это неправда.

Во-первых, нет никаких доказательств того, что администрация Байдена участвует в каком-либо заговоре, чтобы заставить неграждан незаконно голосовать на выборах 2024 года. Голосование негражданами является преступлением.

Во-вторых, нет никаких доказательств того, что средства FEMA для оказания помощи при бедствиях были незаконно использованы — кем бы то ни было, а не лично Харрис — на жилье для мигрантов.

Конгресс выделил 650 миллионов долларов в бюджетном году 2024 года на жилье для мигрантов, которые они приказали перевести из US Customs and Border Protection в FEMA для управления. Как заявили в этом году Министерство внутренней безопасности, Белый дом и независимые наблюдатели, это два отдельных фонда, финансируемых отдельными распоряжениями Конгресса.

Конгресс выделил более 35 миллиардов долларов в виде средств для оказания помощи при бедствиях в бюджетном году 2024 года, согласно официальным данным FEMA.

Пятница: Трамп ложно заявляет, что 1 миллиард долларов был ‘украден’ у FEMA для мигрантов и пропал

Несмотря на то, что утверждение Трампа в четверг о FEMA-деньгах и мигрантах было опровергнуто к пятнице, Трамп повторял это заявление по крайней мере дважды в пятницу и сделал то же самое заявление на мероприятии городского собрания Северной Каролины в пятницу вечером.

Суббота: Трамп ложно заявляет, что федеральное правительство предоставляет только 750 долларов помощи людям, потерявшим дома

На митинге в Пенсильвании в субботу Трамп явно дал понять, что американцы, потерявшие дома из-за урагана, получат только 750 долларов федеральной помощи.

“Они предлагают им 750 долларов, людям, чьи дома были смыты. И все же мы отправляем миллиарды долларов странам, о которых многие люди никогда не слышали. Они предлагают им 750 долларов. Они были разрушены, эти люди были разрушены”, — заявил Трамп. Он добавил: "Подумайте об этом: мы даем иностранным странам сотни миллиардов долларов и даем Северной Каролине 750 долларов”.

Заявление Трампа неверно. Ранее в течение недели FEMA подробно сообщало tanto на своих социальных платформах, как и на специальном веб-сайте, созданном для борьбы с дезинформацией, что первоначальная, немедленная помощь в размере 750 долларов предназначена исключительно для удовлетворения насущных потребностей выживших, таких как пища, вода, детское питание и необходимые товары. Выжившие также имеют право подать заявку на дополнительную поддержку, такую как временные расходы на жилье и ремонт дома, которые могут составлять тысячи долларов; например, максимальная сумма гранта на ремонт дома в настоящее время составляет 42 500 долларов.

Во время своего визита в Джорджию в среду Харрис заявила: «Федеральная помощь и поддержка, которые мы предложили, включают предоставление FEMA 750 долларов каждому, кто нуждается в покрытии немедленных нужд, таких как пища, детское питание и так далее. Вы можете подать заявку сейчас». subsequently she added, «Кроме того, FEMA также предоставляет средства в десятках тысяч долларов для помощи в ремонте дома, выплатах страховки и расходах на гостиницу».

Важно отметить, что помощь для жителей, пострадавших от урагана, отличается от финансовой помощи, которую федеральное правительство предоставит государственным правительствам. Например, в субботу Министерство транспорта объявило, что немедленно выделит 100 миллионов долларов Департаменту транспорта Северной Каролины для оплаты расходов на немедленные работы по устранению последствий урагана Хелена. Буттиджит заявил, что за этой чрезвычайной помощью последуют дополнительные федеральные ресурсы.

В субботу: Трамп распространяет дезинформацию о Северной Каролине, заявляя, что «нет вертолетов, нет спасения»

Трамп критиковал Харрис за посещение политического мероприятия по сбору средств в Калифорнии в последнюю неделю сентября. На субботнем митинге в Пенсильвании он заявил: «Камала имела роскошный ужин в Сан-Франциско, пока все люди в Северной Каролине - нет вертолетов, нет спасения - это просто ужасно».

Это заявление о Северной Каролине неверно. Было задействовано множество правительственных и частных вертолетов и самолетов в спасательных и гуманитарных операциях в Северной Каролине, хотя некоторые жители погибли до спасения, и большое количество жителей остались пропавшими без вести или заблокированными в течение нескольких дней.

Национальная гвардия Северной Каролины объявила в четверг, что свои собственные воздушные активы выполнили 146 миссий, спасая 538 человек и 150 животных. «Washington Post» сообщил в пятницу: «Звук вертолетов стал обычным явлением в западной Северной Каролине после Хелены. Национальная гвардия и гражданские aircraft теперь летают над регионом, где дороги и мосты разрушены, а люди застряли. Вертолеты перевозят грузы, подбирают людей, нуждающихся в спасении, и доставляют пожарных и команды спасателей, а также оказывают помощь другим, доступную с земли».

CNN сообщил в субботу, что воздушное движение в западной Северной Каролине увеличилось на 300% в результате усилий по оказанию помощи при урагане, согласно Бекке Галлас, директору Авиации Северной Каролины. В субботу государство сообщило в официальном обновлении: «Всего 53 поисково-спасательные команды из Северной Каролины и других регионов, состоящие из более чем 1600 человек, провели поисково-спасательные операции в ходе этого события. Поисково-спасательные команды взаимодействовали с более чем 5400 людьми, включая помощь, эвакуацию и спасение».

Трамп продолжает распространять вводящую в заблуждение информацию о помощи при бедствии, заявляя, что людям, потерявшим дома во время урагана, предоставляется только 750 долларов, в то время как на самом деле FEMA предоставляет немедленные нужды до 750 долларов и предоставляет дополнительную поддержку в размере тысяч долларов.

На политическом митинге Трамп ложно обвиняет вице-президента Камалу Харрис в пренебрежении определенными сообществами по партийным соображениям в ответе на Северную Каролину, не предоставляя доказательств своих утверждений.

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