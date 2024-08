Оценка правдивости во время третьей ночи съезда Демократической партии

Центр проверки фактов CNN будет обновлять этот список в течение ночи.

Неточная заявление губернатора Колорадо о проекте 2025

Во время выступления на Демократическом национальном съезде в среду губернатор Колорадо Джаред Полис вместе с другими ораторами критиковал проект 2025, который был инициирован различными консервативными организациями, возглавляемыми фондом Heritage, с целью создания плана для предстоящего республиканского президентства.

В своей речи Полис заявил, что 920-страничный документ политики проекта 2025, озаглавленный "Меморандум о лидерстве", на странице 451 утверждает, что "единственно легитимной семьей" является семья, состоящая из женатых родителей, где отец является единственным кормильцем.

Проверка фактов: Заявление Полиса неверно. Хотя документ проекта 2025 подчеркивает важность "ядерной" семьи, состоящей из женатых родителей, он не классифицирует ее как "единственно легитимную" и не называет семьи с работающими матерями "нелегитимными". Заявление Полиса совпадает с интернет-мифом, опровергнутым Snopes, USA Today и другими изданиями в прошлом месяце.

В ответ Мэри Вуф, вице-президент по стратегическим коммуникациям фонда Heritage, сообщила CNN, что утверждение Полиса ложно и что документ не содержит такого утверждения о легитимности семей.

Что на самом деле написано на странице 451

На странице 451 документ проекта 2025 действительно отдает предпочтение традиционной семье – жене, мужу и их детям. Документ утверждает, что семьи, состоящие из жены, мужа и их детей, являются основой упорядоченного общества и здорового общества; что работающие отцы необходимы для благополучия и развития своих детей; и что дома с непредназначенными жителями, такими как бойфренды, могут быть вредны для детей.

Кроме того, на этой же странице документ критикует администрацию Байдена за сосредоточение внимания на равенстве ЛГБТК, субсидирование одиноких матерей, discouraging employment и наказание за брак. Затем он предлагает заменить эти политики на те, которые поддерживают стабильные, женатые, ядерные семьи.

Однако страница не утверждает, как заявил Полис, что только один тип семьи является "легитимным", и не намекает на то, что семьи с работающими матерями каким-либо образом "нелегитимны".

Ошибочное обвинение Трампа в авторстве проекта 2025

Во время третьего дня Демократического национального съезда в среду ораторы продолжали критиковать проект 2025, который был инициирован фондом Heritage и другими консервативными организациями с целью определения политики для следующего республиканского президентства.

Документ "Меморандум о лидерстве" в 920 страниц содержит ряд консервативных предложений и предлагает радикальную перестройку исполнительной власти для увеличения президентской власти.

Представитель Делавэра Лиза Блант Роксборо, также баллотирующаяся в Сенат США, неверно представила участие Трампа в проекте 2023, заявив: "Он вместе со своими друзьями сказал вслух то, о чем другие молчат – но не только сказал это вслух, но и написал об этом. Как называется? Проект 2025".

Проверка фактов: Заявление о том, что Трамп является автором проекта 2025, не обосновано. Нет никаких доказательств того, что Трамп участвовал в написании документа, который не позиционировался как его личная книга. Он не указан среди авторов, редакторов или соавторов документа, несмотря на то, что в этих категориях были включены многочисленные чиновники администрации Трампа.

В июле CNN сообщило, что по крайней мере 140 человек, работавших в администрации Трампа, помогли разработать проект 2025, в том числе более половины авторов, редакторов и соавторов. Однако эта информация не поддерживает утверждение о том, что Трамп лично написал документ.

Ной Винрич, спикер проекта 2025, подтвердил, что организация не связана ни с одним кандидатом, и ни один кандидат не участвовал в разработке документа.

Трамп заявил, что некоторые предложения документа "абсолютно ridicule и abysmal", в то время как другие части он принял. Он не уточнил, какие части он принял или отверг.

Утверждение Джеффриса о налоговых льготах Трампа

Лидер меньшинства в Палате представителей Хейкем Джеффрис в среду повторил утверждение, которое неоднократно делали демократы, в том числе президент Джо Байден.

Во время своего выступления на Демократическом национальном съезде Нью-Йоркский демократ заявил, что закон о налоговых льготах Трампа 2017 года в основном выгоден самым богатым 1% американцев, и что 83% преимуществ получили они.

Проверка фактов: Утверждение Джеффриса неоднократно оспаривалось, и хотя в нем может быть доля истины, более точным было бы сказать, что около 20% выгод получили 60% самых бедных американцев, а около 80% – 40% самых богатых. Эти цифры были рассчитаны и представлены Центром политики налогообложения, независимым исследовательским центром налоговой политики.

Организации, такие как Фонд налогообложения иJoint Committee on Taxation, также поддерживают идею о том, что налоговая льгота в основном выгодна среднему классу и низкооплачиваемым работникам. Хотя самые богатые 1% получили наибольший процент роста посленалогового дохода в результате налоговой льготы, они уже имели непропорционально большую долю доходов страны до принятия законодательства.

Утверждение Джеффриса, которое неоднократно повторяли демократические лидеры, может быть основано на избирательном выделении некоторых аспектов влияния налоговой льготы, игнорируя другие. При рассмотрении заявлений о налоговой политике важно учитывать различные аспекты влияния на разные группы доходов и налогоплательщиков.

Разоблачение правды: Заявление Джеффриса требует уточнения. Неточно сказать, что верхний 1% уже получил 83% выгод от налоговых льгот после их одобрения Трампом в конце 2017 года. Вместо этого, цифра 83% - это 2017-й прогноз Института налоговой политики о пропорции выгод, которые получат налогоплательщики из верхнего 1% в будущем, а именно в 2027 году, при условии, что индивидуальные налоговые льготы истекут в конце 2025 года без продления, а постоянные корпоративные налоговые льготы останутся.

Распределение выгод меняется Significantly, когда оба вида налоговых льгот действуют. Согласно прогнозу Института налоговой политики за 2017 год, налогоплательщики из верхнего 1% получат примерно 25% выгод к 2025 году. Это все еще значительная часть, но гораздо меньше, чем 83%.

В контексте продолжающегося политического дискурса некоторые individuals могут ошибочно верить, что определенные политики или документы, такие как Проект 2025, продвигают узкое определение семьи как единственно легитимное. Однако проверки фактов надежных источников, таких как команда CNN Facts First, опровергли такие утверждения, доказав, что документ не категорически не называет никакой тип семьи нелегитимным (политика).

Недавно президент Политехнического университета Пуэрто-Рико Хорхе Маттеус допустил ошибку, приписав авторство Проекта 2025 бывшему президенту Трампу, несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих это утверждение (политика).

