- Оценка: эффективное вмешательство в борьбу с изменением климата зависит от правильной комбинации стратегий

Несмотря на то, что за последние 20 лет во всем мире были приняты многочисленные меры по защите климата, будь то нормативные акты, субсидии или стимулы в виде цены, часто бывает сложно определить, какие из них действительно эффективны. Недавние исследования показывают, что из 1500 мер, принятых во всем мире за последние два десятилетия, только 63 привели к значительному снижению выбросов.

Снижение хотя бы на 5-10% считалось значительным, со средним значением 19% в успешных случаях.

Общие черты этих успехов, как сообщается в журнале "Наука", - использование налоговых и ценовых стимулов и применение комплекса стратегий. Ведущий автор Анника Штехемезер из Потсдамского института исследования влияния климата (PIK) объясняет: "Наши результаты ясно показывают, что успех мер по борьбе с климатом зависит от правильного сочетания инструментов".

Больше не всегда лучше

Исследование показывает, что полагаться только на субсидии или регулирование недостаточно. "Больше не всегда лучше", - утверждает Николас Кох, другой ведущий автор из PIK и Института Меркатора по изучению глобальных общих благ и изменения климата (MCC).

Примерами этого могут служить запреты, такие как запрет на использование угольных электростанций в секторе электроэнергетики или запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания в транспортном секторе: исследователи не нашли ни одного случая, когда такие запреты в одиночку приводили к значительному снижению выбросов. Только в сочетании с налоговыми и ценовыми стимулами они оказались успешными.

Для этого исследования команда, возглавляемая PIK и MCC, оценила 1500 мер по борьбе с климатом из 41 страны на 6 континентах с 1998 по 2022 год.

Разные страны, разные подходы

Комбинация мер особенно эффективна в экономически развитых странах. Например, в Германии экологический налоговый реформы 1999 года и введение платы за грузовики в 2005 году были успешными мерами в транспортном секторе. Это единственная комбинация, которая до сих пор привела к значительному снижению выбросов в Германии.

Другие страны выбирают другой набор мер: например, США улучшают движение, предоставляя налоговые стимулы, субсидии на экологически чистые автомобили и стандарты эффективности CO2.

В Великобритании комбинация минимальной цены на CO2, субсидий на возобновляемую энергию и план по отказу от угля в электроэнергетическом секторе оказалась успешной.

В Швеции комбинация ценообразования на CO2 и программ финансирования для ремонтов и замены систем отопления была эффективной в строительном секторе.

Меры не могут быть скопированы 1:1

Результаты можно использовать для определения лучших практик. "Во всех секторах, таких как здания, электроэнергетика, промышленность и транспорт, и tanto в развитых, так и часто упускаемых из виду развивающихся странах", - говорит Кох.

Хотя меры из разных стран не могут быть напрямую скопированы в другие контексты, успешные комбинации мер могут служить ориентиром для стран с аналогичным уровнем развития, считает Штехемезер. "Мы считаем, что этот ориентировочный зн

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