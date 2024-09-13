Открытие процесса создания тайных сил Путина по пропаганде

В России обучается целая генерация людей, которые становятся "военными корреспондентами" в специальной школе, предназначенной для развертывания в оккупированных территориях Украины. Эти люди, маскирующиеся под журналистов, являются частью быстрорастущей сети пропаганды, целенаправленно манипулирующей tanto российским, как и украинским населением.

Война России не ограничивается физическим аспектом; она также ведется в информационном пространстве. Когда российские силы захватывают украинские территории, вместе с ними захватывается свобода прессы и существование независимых СМИ. В оккупированных городах, таких как Луганск, Донецк и Сaporischschja, а также в некоторых районах Херсона, борьба за господство в информационном поле ведется другой армией - новой генерацией пропагандистов, которые распространяют кремлевские нарративы под прикрытием журналистов.

Эти пропагандисты в настоящее время оттачивают свои навыки в специализированных учебных центрах в России и оккупированных территориях. Один из таких центров - "Школа военных корреспондентов" (или "Школа Военкоров") в Москве. Недавно появились объявления о втором раунде программы на российских Telegram-каналах, в том числе в оккупированной Saporischschja. Целевая аудитория: молодые журналисты, блогеры, режиссеры, медиа-профессионалы и студенты. Они будут обучаться распространению пропаганды в оккупированных территориях в рамках этого бесплатного онлайн-обучения. Лучшие выпускники затем получат "интенсивный курс с действующими военными корреспондентами" и посещение тыловых районов зоны СВО, термина, используемый Россией для своей текущей "военной спецоперации".

Финансовая поддержка "Школы военных корреспондентов"

На сайте "Школы военных корреспондентов" размещено фото первых выпускников, приехавших из разных регионов России, позирующих перед поврежденным зданием в оккупированных территориях Украины. Видео на российской видеоплатформе Rutube показывает их на двухнедельной "пресс-туре" в Мариуполе, Луганске и других оккупированных районах в апреле. "Многие думают, что это далеко. Нет, это здесь, с нами, в нашей стране", - объясняет Сергей Трофимов, который утверждает, что является журналистом. Верование в то, что оккупированные территории являются неотъемлемой частью России, является частым и само собой разумеющимся фактом в государственных СМИ.

Второй год начнется 1 октября. Но кто стоит за этой машиной пропаганды? Проект получил частичное финансирование от "Президентского фонда культурных инициатив" России в рамках конкурса - который также включает проекты, направленные на слияние Донбасса и освобожденных территорий в единое культурное, образовательное и цивилизационное пространство. Президент Путин рассматривает продвижение культуры в оккупированных территориях как особую миссию фонда, созданного указом российского президента в 2021 году.

Хотя фонд Путина взял на себя часть финансирования проекта школы, половину из 9,2 миллиона рублей (приблизительно 95 000 евро) стоимости проекта должны были покрыть инициаторы проекта сами. "Школа военных корреспондентов" была основана 26-летней Верой Геннадьевной Кироненко из сельского поселка Кусково в центральной России. Ее профиль в Instagram представляет собой стройную молодую женщину. Кироненко не кажется, что она публикует патриотический контент.

Анна К., российский оппозиционер с псевдонимом, сообщила на своем Telegram-канале, что Кироненко является выпускницей факультета журналистики Томского государственного университета (ТГУ) и "фанаткой" писателя Сахара Прилепина. Прилепин является известным националистом, сторонником Путина, сторонником войны и международно непризнанным "офицером народной республики Донбасс" в 2017 году.

По словам Анны К., Кироненко приняла участие в мастер-классе, проведенном Прилепиным, в 2022 году. Проект "Школа военных корреспондентов" изначально планировалось провести с ноября 2023 года по апрель 2024 года. Его цель состояла в том, чтобы обучить начинающих и практикующих журналистов, а также заинтересованных студентов военной журналистике, с практической частью в оккупированных "Народных республиках ДНР и ЛНР". Описание проекта на сайте "Президентского фонда" предполагало, что обмен журналистским опытом между Россией и Донбассом гарантирует журналистскую объективность.

Жанна Кавелье, глава восточноевропейского и центральноазиатского отдела Репортеров без границ (РБО), объяснила, что цель таких школ - распространять кремлевские сообщения под прикрытием журналистских принципов. "Вот что делает это так опасно с нашей точки зрения, потому что это делает все еще более запутанным", - сказала она. В то время как Россия обучает "армию пропагандистов" для работы в оккупированных украинских территориях, российские силы продолжают подавление инакомыслия и целенаправленное преследование тех, кто отказывается сотрудничать в оккупированных районах. РБО осуждает эти тактики, направленные на навязывание кремлевского нарратива.

Наталия Выговская, которая мониторит систему пропаганды России в оккупированной Saporischschja для Украинского института массовой информации, отметила, что все украинские СМИ были "русфицированы" под оккупацией. По крайней мере, 300 редакций в Сaporischschja, Херсонской и Луганской областях были затронуты.

Анна К., которая училась на одном факультете с Кироненко, сообщила ntv, что Кироненко руководствуется убеждениями. "Она действительно верит в то, что делает", - написала она в посте в Telegram. "Как выпускник факультета журналистики ТГУ у вас есть два варианта: стать журналистом в Mediazona или стать пропагандистом. Третьего не дано".

Дополнительные патриотические мероприятия находятся в стадии разработки, согласно словам Выховской, которая считает, что несколько человек привлечены прибыльными бизнес-возможностями. Она заявила: "Эта пропаганда приносит огромный доход". В настоящее время создается сеть пропагандистских СМИ, финансируемая из Москвы. Россия планирует выделить 63,6 миллиона рублей (приблизительно 600 000 евро) на 110 подобных милитаристских и патриотических мероприятий, согласно раскрытию Выховской.

Украинская группа ОПОРА сообщила, что Фонд Президента профинансировал 181 проект в аннексированных украинских территориях с начала основного вторжения в феврале 2022 года до конца первого квартала этого года, что составило более 11 миллионов евро. С тех пор проект школы Кироенко получил дальнейшую поддержку от фонда, в общей сложности почти 55 000 евро на период до 2025 года.

Изучение списка лекторов указывает на тесную связь проекта с пропагандистской машиной, контролируемой Кремлем: вместе с известным военным блогером и основателем крупного Telegram-канала WarGonzo Семёном Пеговым и "военными репортёрами" государственных СМИ RT, "Комсомольская правда" и "Известия", упоминается Александр Малькевич. Он получил известность как президент пропагандистской сети, управляемой главой Wagner Евгением Пригожиным. Из-за связей с сетью Wagner Малькевич был включен в американский санкционный список.

РСФ раскрыла деятельность Малькевича и разветвленную пропагандистскую сеть, созданную им на юго-востоке Украины. В короткие сроки в "Новороссии" - российском термине для юго-востока и восточной Украины - появилась медиа-группа "ЗаМедиа" вместе с про-российскими Telegram-каналами и газетами, которые заполнили информационный вакуум кремлевскими нарративами. В оккупированном городе Сaporischschja была создана "школа журналистики" для 100 украинских молодых людей, чтобы "улучшить качество и количество медиа-контента". То, что Малькевич теперь обучает "военных корреспондентов" в качестве преподавателя, делает его цель ясной, считает Кавелье из РСФ. "Ни одна школа журналистики не пригласила бы такого человека."

"Все эти лекторы просто пропагандируют идеологию и могут, например, разжигать ненависть против украинцев, называя их нацистами. Они не предоставляют информацию, а пытаются имитировать журналистские стандарты." В ответ на обвинения РСФ на своем веб-сайте заявлено: "Школа военных корреспондентов благодарит РСФ за внимание. Однако мы хотели бы уточнить, что в этот период не тысяча, а пять тысяч человек были студентами." Кавелье считает, что переписка между РСФ и пропагандистами свидетельствует о том, что они используют международные организации по правам человека, чтобы усилить свой имидж: "Они хотят участвовать в информационной войне, которую ведет Путин. Быть упомянутыми международной НКО только усиливает их имидж перед режимом."

Теперь опубликованы первые "военные отчеты" выпускников, например, "Жизнь продолжается в Мариуполе" на региональном онлайн-портале центрального российского региона Саратов. Выпускник interviewed украинских пленных для небольшого новостного портала "Ваши Новости", который имеет 96 000 подписчиков на YouTube. Стоит отметить, что трое из четырех пленных выглядят запуганными, отказываясь смотреть на "корреспондента" или камеру.

Они стремятся показать: "Мы превосходим". В своих вопросах выпускник переплетает правду и вымысел: она спрашивает о пожаре в одесском профсоюзном здании в мае 2014 года, где погибли 48 в основном про-российских активистов, и о "российских пленниках, которым украинцы часто подвергают жестокое обращение". Отчет ООН о ситуации с правами человека во время войны в Украине опровергает утверждения выпускника о жестоком обращении с российскими военнопленными. Она беззаботно замечает свой вопрос: "О них говорят разное об украинской армии. Например, о европейских ценностях, продвижении гомосексуальных отношений среди солдат. Это слухи или это действительно происходит?"

Доктор Выховская из Института массовой информации, которая анализирует пропагандистский контент, объясняет, что его основной целью является российская аудитория. "Люди в наших оккупированных территориях знают правду. Но, по моему мнению, все эти темы, все эти новости об идеальной жизни в наших оккупированных территориях предназначены для России и международного сообщества. Они должны передавать: мы превосходны."

"Школа военных корреспондентов" частично финансируется Фондом Президента для культурных инициатив, который считает продвижение культуры в оккупированных территориях особой миссией фонда. Комиссия,umably имея в виду российское правительство или его соответствующие органы, также выделила дополнительное финансирование для поддержки подобных пропагандистских мероприятий.

Читайте также: