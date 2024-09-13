Отказ быть свидетелем преднамеренного разрушения Европы

Следуя за уходом членов Союза с общего миграционного саммита с коалицией «трафик свет», лидер ХДС Мерц дал понять, что готов к дальнейшим переговорам. Тем не менее, предложение от ХДС по-прежнему неприемлемо, считает лидер «Зеленых» Ланг.

Вторничный миграционный саммит, который провалился, может продолжиться в другом составе. Об этом заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линemann в эфире ZDF «Майбрит Илнер» в четверг вечером. Ранее в среду лидер фракции Союза в бундестаге Торстен Фрай намекнул на продолжение переговоров, а лидер ХДС Фридрих Мерц сделал подобное заявление в четверг. Но есть условие. Мерц требует временно запретить въезд беженцев на границе на трехмесячный испытательный срок, чтобы затем немецкие административные суды могли оценить, есть ли правовые проблемы.

«Фридрих Мерц вновь открыл дверь, которую ХДС громко и решительно закрыл во вторник», — считает журналистка Дагмар Розенфельд из «Пионера». ХДС ошиблась, выйдя из миграционного саммита, так как коалиция «трафик свет» сделала значительные шаги навстречу их позиции. Ревизия asylum policy и объявление о全国 border controls были результатом давления со стороны Союза. Однако как оппозиционный лидер Мерц не заинтересован в том, чтобы дать правительству победу перед выборами в Бранденбурге, добавляет глава отдела политики « Die Zeit» Тине Хильдебранд. Теперь задача Мерца — решить проблему границы через политический центр.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линemann предлагает провести новый саммит с участием только федерального канцлера Олафа Шольца, его заместителей и Фридриха Мерца. Он хочет сохранить вопрос миграции вне выборов. «И если мы будем говорить о проблеме границы и введем систему, которая позволит въезжать только достойным, мы сделаем большой шаг вперед», — говорит Линemann. Он хочет убрать миграционный вопрос из выборов. «Мы можем обсуждать этот вопрос каждый день, мы можем поговорить об этом и после Бранденбурга», — предлагает он. Союз поддерживает коалицию «трафик свет», если она предложит конструктивные меры. Однако Линemann обеспокоен тем, что «мы не решаем основную проблему, что сюда прибывает слишком много людей, миллионы в последние годы, которые не имеют на это права». В результате ХДС выступает за изменение политики в отношении беженцев.

Достижения коалиции «трафик свет» после нападения в Солingen впечатляют: ужесточение закона о оружии, увеличение полномочий полиции и ускорение депортаций, говорит федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер. Border controls, начатые коалицией «трафик свет» в октябре, привели к отказу 30 000 беженцев. «Меры работают», — хвастается Фэзер. Она открыта для дальнейших переговоров с Союзом.

Пока Фэзер ведет переговоры с генеральным секретарем ХДС, лидер «Зеленых» Рикарда Ланг отвергает предложения Союза. Она утверждает, что отказ беженцам незаконен без состояния чрезвычайной ситуации. «Поэтому предложение ХДС не настоящее, а иллюзорное», — заявляет Ланг. ХДС предлагает трехмесячное нарушение европейского права. «Германия не может себе этого позволить», — говорит она. Закрытие границ разрешено только если федеральное правительство и 16 земель объявят чрезвычайное положение. Ланг предлагает: «Я бы хотела увидеть, признает ли Маркус Сöder, что он не может справиться с Баварией». Кроме того, Австрия и Польша выразили нежелание поддерживать Германию в этом начинании. Ее пессимистический прогноз: «Германия нарушит закон, затем и другие партнеры последуют ее примеру, что приведет к хаосу». Ее предложение: «Мы открыты для переговоров о решениях. Но мы не готовы наблюдать за преднамеренным разрушением Европы».

Компромиcсный вариант федерального министра юстиции Марко Бушманна отвергнут Линemannом. Бушманн предложил частичное закрытие границы на нескольких небольших участках. «Тогда люди просто перейдут через зеленую границу», — говорит Линemann. Он придерживается предложения Союза о запрете на въезд беженцев на границе. «Я убежден, что министр Фэзер была бы открыта для этого пути», — говорит он.

Однако она не намерена этого делать. Вместо этого она согласна с Рикардой Ланг: «В настоящий момент приемные центры федеральных земель лишь наполовину заняты. Это означает, что они не могут доказать наличие чрезвычайной ситуации». Кроме того, есть практический вопрос: что произойдет с беженцем, которого Германия не примет, а соседняя страна не принимает? Должен ли он оставаться между границами?

Линemann утверждает, что знает решение, но не раскрывает его.

Коалиция «трафик свет» и ХДС могут вернуться к миграционному саммиту, предложенному генеральным секретарем ХДС Карстеном Линemannом. По словам «Комиссии» (которая в этом контексте можно понимать как ХДС), вопрос миграции должен быть обсуждаться вне периодов выборов, чтобы найти подходящее решение.

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