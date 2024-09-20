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ПолитикаНовости

Отец американского пленника, удерживаемого ХАМАСом, считает, что нападения Ливана добавляют дополнительную боль к его страданиям.

Группа родства сущностей, связанных с am

 and  Anne Legman
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Каждое воскресенье, 19 сентября, Ади Александра ведет беседу с CNN.
Каждое воскресенье, 19 сентября, Ади Александра ведет беседу с CNN.

Отец американского пленника, удерживаемого ХАМАСом, считает, что нападения Ливана добавляют дополнительную боль к его страданиям.

Ади Александр, чей сын Эдан Александр находится в заключении, выразил свои опасения в интервью "Ведущий с Джейком Таппером", подчеркнув необходимость положить конец этому циклу насилия.

Израиль не признал ответственности за нападения, но CNN сообщает, что вторничная операция была сотрудничеством между ЦАХАЛом и Моссадом.

Александр и другие родственники американских заложников, удерживаемых террористической группой, встретились с Таппером в среду, когда приближается годовщина жестокого нападения ХАМАС 7 октября. На данный момент шансы на достижение мирного соглашения для освобождения заложников и прекращения боевых действий в Газе кажутся маловероятными.

Скорее, конфликт, похоже, усиливается. В четверг Израиль нанес авиаудары по позициям "Хезболлы" в南黎巴嫩 valley, а министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о "новой эре конфликта" в среду.

Во время переговоров о перемирии Александр призвал президента Джо Байдена поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, предложив ему прекратить сдвигать цели и подрывать свою собственную команду переговорщиков.

"Этот разговор должен состояться немедленно", - добавил он.

Нетаньяху планирует присутствовать на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, но источник сообщил CNN, что он не встретится с Байденом.

Ранее Байден заявлял, что Нетаньяху искусственно затягивает конфликт ради политических выгод.

Ирис Вайнштейн Хагги, чьи родители погибли 7 октября, призвала правительство США сделать больше.

"Просто неприемлемо, что мы не делаем все возможное, чтобы оказывать давление на все страны и международное сообщество, чтобы они оказывали давление на ХАМАС и освобождали этих невинных заложников, которые гниют", - сказала Вайнштейн Хагги.

Несколько членов семей заложников сейчас в Вашингтоне, и годовщина 7 октября быстро приближается. Они обсудили отсутствие прогресса в переговорах о перемирии с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в среду.

Их визит состоялся после того, как израильская армия извлекла тела шести заложников, в том числе израильско-американца Херша Голдберга-Полина, из туннелей ХАМАС в Газе. Перед подтверждением смерти Голдберга-Полина его родители умоляли о его безопасном возвращении на Демократическом национальном съезде.

Ронен Нейтра, отец Омера Нейтра, выразил свой ужас по поводу смерти Голдберга-Полина в среду.

"Где возмущение? Как американца могут убить, а люди празднуют ХАМАС на улицах Нью-Йорка? Это та же организация, которая только что убила американца. Так где же возмущение?" - вопрошал он.

"У меня нет больших надежд на Нетаньяху", - добавил Нейтра. "Его слова в Израиле и заявления перед американской публикой не совпадают".

Йонатан Декель-Чен, отец другого американского заложника Сагуи Декель-Чена, признался, что его ожидания от разрешения переговоров минимальны.

"Все израильтяне устали слушать Нетаньяху, потому что ясно, что между его обязательствами по обеспечению возвращения заложников и его действиями есть разрыв", - объяснил Декель-Чен.

"Похоже, что он посещает Генеральную ассамблею ООН в основном для внутреннего потребления в Израиле", - заключил он. "Что он скажет там, к сожалению, может не найти отклика в Генеральной ассамблее".

Примечания от CNN Эугении Йосеф и Арлетт Сээнс

Пока продолжается конфликт, Ади Александр выразил свои опасения по поводу заложников и призвал президента Байдена поговорить с премьер-министром Нетаньяху, подчеркнув политическую сторону ситуации.

В свете эскалации tensions и отсутствия прогресса в мирных переговорах многие задаются вопросом о настоящем обязательстве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении освобождения американских заложников, что несомненно входит в сферу международной политики.

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