"Отдача территорий за выгоду" - отступление с территорий может стать стратегией для Украины

15:14 Украина: Россия сосредотачивается на мосту через Крым в ущерб другим внутренним целям

Дмитрий Плетючук, спикер украинского флота, говорит о поставках ЗРК С-300 в район моста через Крым на телеканале Espreso. "Они определенно нуждаются в пополнении запасов", - говорит Плетючук. "Россия действительно развернула значительное количество систем ПВО там. И они бы не сделали этого без причины. Им нужны ракеты, это не просто совпадение". Россия придает приоритет мосту через Крым по сравнению с аналогичными важными целями на своей территории, объясняет спикер. Мост служит больше символической, чем чисто логистической цели, добавляет он. Украина стремится навсегда уничтожить мост, но пока не удалось из-за его сильной защиты. Структура была повреждена дважды в результате атак.

13:14 "Нью-Йорк Таймс": Украина отказывается от территории ради потерь

Военный аналитик Николай Бельеский из государственного Института стратегических исследований Украины описывает стратегию Украины как "отказ от территории ради потерь". Это включает в себя отступление из осажденных городов после нанесения тяжелых потерь в живой силе и материальных средствах Russians. "Цель состоит в том, чтобы заставить их терять как можно больше, прежде чем они поймут, что это пустая трата времени", - говорит Александр Солонко, член 411-го украинского батальона беспилотников. Некоторые украинские командиры также предпочитают отказаться от позиции или поселения, если это снижает их собственные потери, учитывая непрерывные атаки.

12:48 Мерц: Если Запад отступит, Россия будет требовать больше

Лидер ХДС Фридрих Мерц предупреждает в гостевой статье для "Фокуса": "Мы не должны быть введены в заблуждение или позволять себя вводить в заблуждение относительно природы этой войны. Путин разрушает политический порядок в Европе, который мы построили с Россией, а не против России, после 1990 года". Ни Европа, ни НАТО не провоцировали и не нарушали никаких контрактов, которые могли бы оправдать войну против Украины, говорит Мерц. Если Украина останется стойкой, а Запад продолжит поддерживать ее, Россия поймет, что дальнейшее военное насилие бесполезно, говорит он. Однако если Запад отступит, "Россия победит и будет требовать больше".

12:14 Оппозиционный активист России Дадин, предположительно, погиб на Украине

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин, якобы, погиб в бою на стороне Украины. Он умер во время боев в Харьковской области, пишет журналист Ксения Ларина на платформе X. Нет подтверждения из Киева. Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы в России в 2015 году за участие в несанкционированных протестах. Он был Released after serving 15 months of his sentence. В 2023 году он пошел на Украину, чтобы бороться против России в войне.

11:34 Бригада Украины делится видео впечатляющего удара беспилотника по танку России

60-я бригада Украины поделилась видео, в котором, как они утверждают, показано разрушительное уничтожение танка России с помощью беспилотника в Донецкой области. Clip показывает удар беспилотника, который вызывает огромный взрыв, отправляющий башню танка в воздух.

11:06 Множество жертв среди гражданского населения в результате атак России

Атаки России на Украине привели к гибели по меньшей мере четырех человек и ранению по меньшей мере 30, сообщает "Киевский независимый" вчера.

10:33 Защитник Вухледара сообщает о значительном превосходстве России в артиллерийских системах

В соответствии с украинскими сообщениями, соотношение артиллерийских боеприпасов сейчас 3 к 1 в пользу российской стороны. Однако солдат из 72-й бригады, которая защищала город Вухледара до своего недавнего отступления, сообщает о гораздо худшем соотношении в отношении числа артиллерийских систем. Летом Russians имели 10 к 1 преимущество в артиллерийских системах вокруг Вухледара. "Как может одна наша артиллерийская система противостоять 10 их?" - спрашивает солдат у "Нью-Йорк Таймс". Он также сказал газете, что российские силы могут подавить украинские оборонительные сооружения, если сосредоточатся на определенной области.

09:59 Россия запускает атаки беспилотников и ракет на Украину

В соответствии с украинскими военно-воздушными силами, Россия запустила 87 атак беспилотников над Украиной за ночь. Кроме того, четыре ракеты были сбиты, с ВВС сообщая о уничтожении 56 беспилотников и двух ракет. Еще 25, скорее всего, были сбиты мерами радиоэлектронной борьбы.

09:13 Премьер-министр Дании Фредериксен извиняется перед Украиной за задержку поставок F-16

Видео, распространенное в украинских каналах, показывает премьер-министра Дании Метте Фредериксен, извиняющуюся перед Украиной на форуме GLOBSEC за задержку поставок истребителей F-16. Она хотела поставить их в начале войны, но были, однажды опять, длительные дискуссии о том, было ли это хорошей идеей. Дания пообещала Украине в общей сложности 19 истребителей, но пилотов недостаточно, и обучение занимает много времени. Только несколько F-16 были поставлены до сих пор, доставленные этим летом. Российское вторжение началось в феврале 2022 года. Дания входит в число стран, которые Consistently лидируют в поставках вооружений, в то время как другие страны проявляют больше сдержанности.

07:50 Украина: Уничтожены несколько позиций России - с помощью ракет "Шторм тень"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о разрушении трех оперативных баз 35-й и 27-й моторизованных бригад российских войск, а также 2-й объединенной армии. Эта операция была проведена Воздушными силами и ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с другими компонентами сил обороны. Действия были предприняты с использованием ракет "Шторм тень" и ГМЛРС. Украина использует британские "Шторм тень" уже некоторое время, хотя неясно, использовала ли она еще их дальнюю версию. ГМЛРС может быть запущена из МЛРС HIMARS и имеет дальность примерно 70 километров.

07:04 ИСИ: Рекрутинговые усилия России сталкиваются с трудностями и ограничениямиРоссия планирует и в дальнейшем предоставлять щедрые стимулы новобранцам, подписывающим военные контракты с Министерством обороны. Однако Институт изучения войны (ИСИ) отмечает сообщения о том, что эти текущие рекрутинговые инициативы дают fewer результаты, и растущие финансовые стимулы свидетельствуют о том, что "текущие рекрутинговые усилия недостаточны для поддержания непрерывного производства новых сил, необходимых российской армии для сохранения наступательного импульса в Украине". ИСИ прогнозирует среднесрочные и долгосрочные ограничения для кампании по мобилизации России и считает, что усиление финансовых стимулов не сможет существенно решить эти проблемы.

06:20 Эксперт по России выявляет вызовы для России - возможности для украинского контрнаступленияЭксперт по России Марк Гейлоотти пишет в гостевой статье для "Sunday Times", что Украина, получив новое оборудование, может развернуть бригады для проведения масштабного контрнаступления к 2025 году. Одновременно Гейлоотти ожидает возможности одобрения использования дальнобойного оружия, такого как ATACMS и "Шторм тень". И даже без этого, Киев уже успешно использует свои собственные ракеты и дроны в кампании против складов боеприпасов России, считает он. В то же время на стороне России становится все труднее набирать солдат даже с щедрыми выплатами, есть значительный дефицит рабочей силы в стране, и запасы военной техники истощаются. Гейлоотти считает основными угрозами для Украины усиление сил в ЕС, выступающих против оказания помощи Украине, и возможную победу Дональда Трампа на выборах в США.

05:40 Пять республиканцев предупреждают против возрастающих связей Венгрии с РоссиейПосле визита в Венгрию пять республиканских сенаторов США выразили обеспокоенность по поводу расширяющихся связей Венгрии с Россией и эрозии демократических институтов. В делегацию входили республиканские сенаторы Джерри Морэн, Джон Бузман, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин и Джон Говен. Сенатор Джерри Морэн выразил обеспокоенность растущими связями Венгрии с Россией и ухудшением ее демократических институтов, призвав к более тесному сотрудничеству между Венгрией и ее союзниками. "Нам выгодно работать вместе. Мы призываем Венгрию признать и ответить на предупреждения своих союзников". Венгрия является важным союзником России в ЕС. Премьер-министр Орбан неоднократно блокировал помощь Украине, выступал за переговоры и часто повторял аргументы Кремля. Хотя Венгрия критиковала войну, она отказалась поставлять Украине оружие.

03:27 Украинская ПВО отбивает российское воздушное нападение на КиевПо данным украинских военных источников, украинские подразделения ПВО якобы отбили российское воздушное нападение на Киев, как сообщает Telegram-канал украинской военной прессы. Дополнительные подробности не предоставлены.

01:58 Посол России в США отправляется в МосквуПосол России в США Анатолий Антонов, как сообщается, заканчивает свою дипломатическую миссию, сообщают российские СМИ. Посол возвращается в Москву, как заявил представитель Министерства иностранных дел, цитируемый агентством Интерфакс. Газета "Ведомости" сообщила, что отъезд Антонова был неизбежен. Дополнительные подробности пока не доступны. Антонов занимал пост посла в Вашингтоне с 2017 года.

23:46 Украина: Россия регулярно убивает пленных - убито 93 soldierЗаконодательные органы обладают надежными доказательствами того, что российские оккупационные войска убивают значительное число украинских военнопленных. Как сообщает агентство Ukrinform, Юрий Белоусов, глава отдела по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры, заявил в национальном телеэфире: "У нас сейчас есть информация о 93 наших солдатах, убитых на поле боя", - сказал он. Белоусов подчеркнул, что 80% украинских военнопленных были убиты в этом году. Эта тенденция началась в ноябре 2023 года. "Отношение российских солдат к нашим военнопленным ухудшилось", - сказал Белоусов.

here.

22:14 Отчет: Возможные территориальные уступки Киева в вопросе членства в НАТО?Украина по-прежнему твердо намерена вернуть территории, оккупированные Россией в течение последнего десятилетия. Тем не менее, у нее нет достаточного количества личного состава, вооружений и поддержки западного альянса для достижения этой цели. Президент Украины Владимир Зеленский теперь заявляет, что Киев готовит "значительные решения" с Вашингтоном и другими странами на встрече Контактной группы в Рамштайне 12 октября. Как сообщает "Financial Times", новая стратегия Украины заключается в просьбе о военной и дипломатической поддержке от своих союзников, чтобы вынудить Россию к переговорам. Западные дипломаты и все больше украинских официальных лиц считают, что значимые гарантии безопасности могут открыть путь к урегулированию, при котором Россия сохранит де-факто контроль над всеми или частью оккупированных территорий Украины. Ведутся также дискуссии о возможности получения Украиной членства в НАТО в рамках этого.

Россия испытывает значительные потери в технике, в среднем теряя в три раза больше, чем Украина. По словам Якуба Яновского, аналитика из Праги, работающего на голландскую службу открытых источников информации Oryx, Россия все больше исчерпывает запасы советской техники, а ее производственные мощности едва компенсируют потери. Несмотря на наличие более крупных военных сил и более продвинутого вооружения, Россия может столкнуться с серьезными проблемами, если западная поддержка Украины усилится, предупреждает Яновский. Кроме того, несколько поставок обещанной военной техники все еще не доставлены. Согласно Oryx, Украина все еще ждет поставок как минимум 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 машин для перевозки личного состава и 180 мобильных артиллерийских установок, которые были обещаны ранее.

20:34 Украинские войска заявили о сбитом российском бомбардировщике, появились фото обломков

Украинские войска якобы сбили российский боевой самолет. Инцидент произошел в субботу возле Кostiantyniwka в Донецкой области, как сообщает глава местной военной администрации. Фотографии показывают сгоревшие останки самолета, упавшие на дом, что привело к пожару в доме.

здесь. Вы можете просмотреть предыдущие обновления здесь.

В контексте текущего конфликта между Украиной и Россией и упоминания "кибервойны" в запросе, вот два возможных предложения, которые могли бы быть включены:

here.

На фоне физического поля боя киберзащитные подразделения Украины якобы работают не покладая рук, чтобы противодействовать кибератакам России, стремясь предотвратить нарушение критической инфраструктуры. Украинское правительство также признало важность борьбы с кибервойной, призывая к международному сотрудничеству для укрепления кибербезопасности и защиты от потенциальной кибершпионской деятельности России.

Читайте также: