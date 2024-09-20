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Отчет, раскрывающий проблемы с спорным заводом Volkswagen в провинции Уйгур, подчеркивая проблемы с правами человека

 and  Alex Stellmacher
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Расследование вопросов соблюдения прав человека в неоднозначном заводе Volkswagen в Уйгурском...
Расследование вопросов соблюдения прав человека в неоднозначном заводе Volkswagen в Уйгурском районе выявило упущения.

Отчет, раскрывающий проблемы с спорным заводом Volkswagen в провинции Уйгур, подчеркивая проблемы с правами человека

Обзор прав работников на заводе Volkswagen в спорном районе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район подвергся критике со стороны различных СМИ за несоответствие международным стандартам. Как сообщают "Финаншиал Таймс" (FT), "Дер Шпигель" и "ЗДФ", отчет не соответствовал стандарту SA8000, всемирно признанному процессу, включающему конфиденциальные беседы с сотрудниками о условиях труда.

Согласно статьям, компания Liangma Law, ответственная за эти интервью, не следовала необходимым правилам. Джуди Гирхардт, ключевая фигура в разработке стандарта, сообщила "Дер Шпигель", что эти беседы были "совершенно бесполезными и не давали никаких конкретных доказательств того, что на заводе все идет гладко". Интервью проводились в прямом эфире, а интервьюируемые встречались в заводском помещении заранее, что делало полную анонимность невозможной, как сообщает "Дер Шпигель".

В ответ представитель Volkswagen заявил: "Volkswagen всегда соблюдает правовые требования в своей коммуникации. Никогда не было обмана инвесторов или общественности". Volkswagen сообщил FT, что стандарт SA8000 served в качестве "benchмарка" для аудиторов, и полное изучение всех аспектов, включенных в стандарт, не было необходимо. Аудитор Löning отказался комментировать FT, в то время как китайские юристы не ответили на запрос газеты.

Volkswagen, базирующийся в Вольфсбурге, управляет заводом в сотрудничестве со своим китайским партнером SAIC, имея 50-процентную долю в совместном предприятии. На данный момент совместное предприятие предоставляет только техническую помощь для автомобилей, произведенных в другом месте. Критики давно обвиняют китайское правительство в подавлении уйгурского меньшинства через принудительный труд и лагеря перевоспитания. Кроме правозащитных организаций, инвесторы также критиковали Volkswagen за ведение завода там. В конце 2023 года Volkswagen нанял аудитора Löning Human Rights & Responsible Business для изучения ситуации с правами человека на заводе. Маркус Löning сотрудничал с китайской юридической фирмой для расследования.

После публикации результатов аудита в декабре 2023 года Volkswagen заявил, что Löning принял решение о внедрении международного стандарта SA8000 на основе масштаба аудита. "Хотя не было сертификации SA8000, которая не является обязательной, альтернативные этические руководства и управленческие обзоры гарантировали соблюдение стандартов", - заявил Volkswagen. В то время юридический директор Volkswagen Манфред До́сс утверждал, что SA8000 был внедрен в процессе аудита.

Несмотря на критику процесса аудита Volkswagen, производство электрооборудования на заводе в Синьцзяне продолжилось. В свою защиту Volkswagen заявил, что несмотря на отсутствие сертификата SA8000, альтернативные этические руководства и управленческие обзоры гарантировали соблюдение аналогичных стандартов во время производства электрооборудования.

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