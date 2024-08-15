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ПолитикаНовостиИзбирательная кампания

Отчет о торговом предложении:

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Роберт Франсис Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, баллотируется...
Роберт Франсис Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, баллотируется как независимый кандидат на выборах президента Соединенных Штатов

- Отчет о торговом предложении:

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший якобы заинтересован в должности в кабинете министров Камалы Харрис, если демократический кандидат выиграет гонку за Белый дом. Как сообщает The Washington Post, Кеннеди недавно запросил встречу с Харрис, чтобы обсудить возможность службы в ее администрации, возможно, в качестве министра. Взамен 70-летний Кеннеди, якобы, готов поддержать вице-президента и мобилизовать своих сторонников для голосования за Харрис.

Однако ни Харрис, ни ее советники не отреагировали на запрос Кеннеди или не проявили интереса к его предложению, сообщает газета, ссылаясь на осведомленные источники.

Только в прошлом месяце Кеннеди встретился с республиканским кандидатом Дональдом Трампом, чтобы обсудить потенциальную роль в его администрации, если бывший президент вернул себе офис 5 ноября. Два мужчины провели "длительную беседу" о будущей роли Бобби в правительстве и о том, как она могла бы выглядеть, согласно инсайдеру из кампании Кеннеди, цитируемому американским новостным сайтом Mediaite. Однако Трамп не смог убедить Кеннеди выйти из гонки и поддержать его.

В качестве независимого кандидата Кеннеди нет шансов стать самим президентом США - ни один третий кандидат не добирался до Овального офиса в течение 170 лет. Однако с его неожиданным успехом в кампании сын покойного генерального прокурора США Роберта Ф. Кеннеди мог бы потенциально повлиять на выборы Харрис или Трампа в тесной гонке. Согласно опросу Пью Research Center от среды, семь процентов респондентов в настоящее время поддерживают Кеннеди, в то время как Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю с 46 и 45 процентами соответственно.

Несмотря на встречу Кеннеди с Харрис для обсуждения потенциальной должности в кабинете министров во время ее избирательной кампании, нет никаких признаков прогресса или реакции со стороны ее стороны. Если Трамп выиграет выборы, Кеннеди ранее выражал заинтересованность в присоединении к его кампании, но пока не выходил из своей собственной избирательной кампании.

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