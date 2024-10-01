Отчет о катастрофе: более 100 человек погибли из-за урагана Хелена в юго-восточном регионе США

Ураган "Хелен" унес жизни не менее ста человек, вызвав хаос на юго-востоке США, сообщают официальные источники. Северная Каролина сообщила о 39 смертельных случаях, за ней следует Южная Каролина с 25, Джорджия с 17, Флорида с 14, Теннесси с 4 и Виргиния с 1 случаем.

Сначала ударив по Флориде в четверг как ураган категории 4 "особо опасный", "Хелен" позже ослаб до шторма, но продолжал наносить катастрофический ущерб. Различные штаты объявили чрезвычайное положение, а Северная Каролина была предупреждена о наводнениях из-за возможного прорыва дамб. Ураган оставил след разрушений, повредив или уничтожив дома, предприятия, дороги и мосты. Более тысячи человек нашли убежище в чрезвычайных убежищах.

Около 2,2 миллиона домохозяйств остались без электричества. Мэтт Таргагно из Министерства энергетики признал сложность работ по восстановлению, заявив, что процесс может занять несколько дополнительных дней.

Авторитеты США координируют efforts по оказанию помощи в пострадавших районах после разрушений, причиненных ураганом "Хелен". Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) направило команды для оказания помощи и ресурсов в штаты с наибольшим числом жертв, в том числе Северную и Южную Каролину.

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