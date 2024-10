Отчаянные люди ищут разъяснения, поскольку их близкие продолжают пропавать без вести в течение нескольких дней после разрушения Хелен.

В результате урагана Хéléне, как сообщают власти, сотни людей пропали без вести в Юго-Восточном регионе. Этот разрушительный ураган, считающийся самым смертоносным на материковой части США за почти 20 лет, унес жизни не менее 213 человек в шести штатах к пятнице. Родственники пропавших без вести людей отчаянно надеются, что они не стали частью растущего числа жертв.

Операция по спасению продолжается в пятницу, когда команды борются с дорогами, смытыми ураганом, разрушенными мостами, разлившимися реками и затопленными городами. Эти усилия частично осложняются проблемами со связью.

Точное количество пропавших без вести людей неизвестно. FEMA по-прежнему сотрудничает с местными и государственными чиновниками для установления точного числа после урагана Хéléне, как сообщил администратор FEMA Деанн Крисвелл в интервью CNN.

Между тем, родственники и друзья активно ищут своих пропавших без вести близких.

Озабоченный человек опубликовал недавний пост в Facebook от шерифа округа Бункомб, Северная Каролина, спрашивая, как найти пропавших членов семьи в этом районе, так как их брат не был найден. Аналогичные сообщения от обеспокоенных родственников заполонили социальные сети в последние дни.

По данным на ночь четверга, более 200 человек были объявлены пропавшими без вести в округе Бункомб, в то время как число погибших в округе составило 72. Северная Каролина имеет наибольшее число жертв с 106 погибшими.

Ниже приведены некоторые из людей, которые все еще считаются пропавшими без вести после урагана Хéléне, согласно их родственникам:

Стивен Клоуд

Стивен Клоуд описывается своим сыном, Мэтью Клоудом, как веселый человек, любящий делать людей смеющимися. Он крепкий, но у него золотое сердце, как сказал Мэтью Клоуд в интервью CNN News Central.

Стивен Клоуд пропал в Северной Каролине после того, как ярость урагана Хéléне обрушилась на дом Стивена и Кели Клоуд, которые женаты уже 36 лет и живут в горах Аппалачи на высоте около 1700 футов.

В пятницу, когда дождь от урагана Хéléне заливал сообщество Клоудов, Кели отправилась на работу в магазин косметических товаров, расположенный в 20 милях восточнее ее дома.

Стивен Клоуд держал свою жену, с которой он отметил годовщину всего неделю назад, в курсе дождя дома. Его обновления вскоре перешли от быстро растущей лужи снаружи к затопленным улицам и практически полностью залитому водой подвалу.

Он сказал своей жене, что он и их собака, Орион, пробирались к джипу по колено в воде. Он посоветовал ей не возвращаться домой. "Только что уезжаю", - написал Стивен Клоуд. Кели Клоуд ответила: "Движется джип?" на что ее муж написал: "Да".

И затем... "Почти кончился заряд", - написал он. В следующем пугающем обновлении он написал своей жене: "Начинаю плавать".

Кели Клоуд позвонила своему сыну Мэтью в Рокфорд, Иллинойс, чтобы предупредить, что его отец в опасности. 35-летний Мэтью и его младший брат затем проехали примерно 700 миль на юг, чтобы искать своего отца.

Джип Стивена Клоуда был позже найден в четверти мили к юго-западу от их дома, но его самого не было.

Ким Эшби

Ким Эшби, учительница Северной Каролины со стажем 20 лет, описывается своей дочерью, Джессикой Мейдингер, как "клей, держащий всех вместе".

Ее исчезновение после того, как водные потоки от урагана Хéléне смыли их дом с ней и ее мужем внутри, потрясло всю их семью.

Ким и Род Эшби строили дом в Элк Парк, Северная Каролина, возле границы с штатом Теннесси, уже около двух лет и часто навещали, чтобы закончить отделку.

Копырь и Род Эшби проживали в Санфорде, примерно в 45 милях юго-западнее Роли, но приехали в дом в четверг, чтобы заняться несколькими делами перед штормом.

Род Эшби особенно тщательно строил дом "своими руками", предпринимая усилия, чтобы минимизировать риск наводнения от близлежащей реки Элк, сказал Мейдингер.

"Когда он строил дом, он отмечал деревья на том уровне, где обычно бывает наводнение, и также до самого высокого исторического уровня наводнения, и затем строил дом выше этого", - объяснила Мейдингер. "Так что он был примерно на 20 футов выше земли".

Спустя несколько секунд после того, как их дом был смыт в реку, сосед сфотографировал его, плывущим вниз по течению.

Джессика Мейдингер сказала, что ее отчим схватил ее маму и их трех собак и держался за матрас, пока их дом плыл по реке. Дом ударился о берег реки в изгибе, развалившись на части.

Род Эшби смог схватить Ким Эшби и собак. Они держались за секцию стены, пока она не развалилась.

"Последний раз, когда видели мою маму", - сказала Джессика Мейдингер.

Род Эшби смог схватиться за дерево и вытащить себя из воды. Он бродил вдоль берега, крича свою жену, в конце концов, обратившись за помощью к дому соседа.

Джессика и Лорен Мейдингер смогли привезти Рода Эшби к себе домой в ночь на вторник. В среду он был доставлен в больницу с незначительными травмами.

"Конечно, он не в лучшем эмоциональном состоянии прямо сейчас. Он пытается найти Ким", - сказала Лорен Мейдингер. "Ему просто нужно быть окруженным семьей в настоящее время, но он готов вернуться туда и продолжить поиски".

По словам представителей спасательных партий, в настоящее время ведутся поиски пропавшей, и они получили множество предложений о помощи.

"Она боец. Знаете, Ким боролась с раком груди и победила, и она боролась всю свою жизнь", - добавила Лорен Меидингер.

Изабела Альварес

Последний раз Ана Мартинес слышала от своей 29-летней кузины, Изабеллы Альварес, когда они разговаривали по телефону, а уровень воды на улицах начал подниматься. Это произошло примерно шесть дней назад, когда Альварес покинула свою работу на пластиковом заводе в Эрвине, Теннесси, и с тех пор не видели и не слышали о ней.

В интервью CNN-аффилированному WVLT Мартинес описала Альварес как любящего человека.

Во время их последнего телефонного разговора в пятницу Мартинес вспомнила страх Альварес, когда улицы затопило.

"Именно тогда она полностью растерялась. Она знала, что не сможет убежать, особенно потому, что не умеет плавать", - сказала Мартинес.

К тому времени, когда Альварес покинула завод, "уже было слишком поздно, потому что машины уносило водой", - рассказала Мартинес WVLT.

Поток унес 11 сотрудников пластикового завода, оставив двоих погибшими и четверых пропавшими без вести, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителей управления гражданской обороны округа, им удалось спасти четверых человек с завода, но они были перегружены, так как вели несколько спасательных операций, сообщил CNN-аффилированный WCYB.

"Наши замечательные службы экстренной помощи в округе были перегружены. Они использовали все, что у них было, чтобы спасти жизни в тот день. Некоторые были спасены. Мы все еще ищем некоторых. Мы все еще надеемся найти больше живыми", - сказал директор управления гражданской обороны округа Юникои Джимми Эрвин.

Мигель Лопес

Местонахождение Мигеля Лопеса остается неизвестным его семье более недели после того, как Хелène обрушилась на Эшвилл, Северная Каролина, где видеозапись показала, как дом Лопеса уносит потоком воды.

Его соседка, которая предпочитает называться своими инициалами, Л.П., для сохранения конфиденциальности, рассказала CNN, что мучается чувством вины за то, что не смогла его спасти.

"Его лицо не выходит у меня из головы", - сказала Л.П.

Лопес был заперт на балконе своего apartment building вместе с двумя другими соседями, умоляя о помощи, по словам Л.П.

"Мы все делали возможное, чтобы добраться до него с этой стороны. Но вода двигалась слишком быстро", - сказала она.

Л.П. и ее семья пытались связаться с полицией, но у них были проблемы со связью. Они пытались успокоить Лопеса, сказав, что помощь уже в пути.

Но к полудню в тот день она наблюдала, как небольшое apartment building Лопеса соскальзывает со своих свай и плывет по дороге из-за сильного наводнения.

"Как только здание сдвинулось и начало двигаться, мы услышали крик, и это было все. Я просто хочу, чтобы все знали, что мы делали все возможное, чтобы помочь. Мы пытались", - сказала Л.П.

Последний раз Мария Лопес, его бывшая жена, разговаривала с ним в пятницу утром по текстовому сообщению. Она сообщила CNN, что ее муж, который жил в отдельном доме, отправил сообщение: "Я люблю тебя и детей. Пожалуйста, скажи им об этом. Надеюсь, вы оба в порядке".

У пары есть сыновья 7 и 9 лет.

С тех пор Мария Лопес ищет своего мужа везде.

"Я проехала весь город. Я ходила ко всем эвакуационным пунктам. Я все время спрашивала: 'Где еще, где еще, где еще я могу пойти?'", - сказала Мария Лопес CNN, плача.

Соседи сказали Марии Лопес, что жители apartment complex эвакуировались в 5 часов утра в пятницу, когда завыли сирены. Но в воскресенье Л.П. сказала ей, что Лопес не эвакуировался перед штормом и был заперт на своем балконе.

Мария Лопес soon learned that Лопес' apartment building had been destroyed, and L.P. and her family informed her that they couldn't "find a way he could have survived."

Но она не сдается в своих поисках.

"Я просто сказала им, что мы ищем. Мы будем продолжать искать. Мы просто будем продолжать искать папу", - рыдая, сказала Мария Лопес.

"Мы все еще делаем основной акцент на спасательных операциях, работая круглосуточно, чтобы найти пропавших людей", - объявили власти вчера в сообщении в Facebook. "Наши первоначальные усилия в основном сосредоточивались на поиске людей, которых было легко связаться и которые, по-видимому, требовали неотложной помощи.

Теперь наши команды проводят дополнительные поиски, используя специализированные инструменты, такие как поисковые собаки и дроны, чтобы тщательно осмотреть места, которые ранее считались чистыми", - добавили они. "Это гарантирует, что никто из пропавших или труднодоступных людей не останется незамеченным".

Между тем, поиски Ле Руа продолжаются, и семья надеется на его безопасное возвращение, с Норвудом, в настоящее время находящимся в больнице из-за травм, вызванных инфекцией, как сообщает CNN-аффилированный WRAL, по словам его дяди Роберта Мартина.

"Мы не успокоимся, пока не учтем всех наших жителей и гостей, гарантируя, что все основные потребности будут удовлетворены", - сказал Уилл Кихлер, директор службы экстренной помощи округа. "Каждый проходящий день мы продвигаемся в защите и спасении жизней. Дух этого сообщества - это решимость и стойкость, и мы не сдадимся".

После размещения сообщений о заботе в социальных сетях родственники пропавших без вести присоединяются к поисковым усилиям.

При продолжающихся проблемах со связью authorities use specialized tools like drones and search dogs to locate the missing individuals.

