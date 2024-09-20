От роскошного дома до замкнутого жилья: взгляд на тюремное заключение Шона "Дидди" Комбса.

Когда он просыпается, он видит перед собой стены из бело-серого кирпича вместо роскошной обстановки своих прежних особняков. Так бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн поделился со CNN в среду.

Коэн хорошо знаком с этими местами. Он один из нескольких известных заключенных, отбывавших срок в Нью-Йоркском Metropolitan Detention Center. В этом учреждении также временно проживали певец R. Kelly, "Фарма-Бро" Мартин Шkreли, светская львица Гислайн Максвелл, бывший криптовалютный предприниматель Сэм Бэнкман-Фрид и рэпер Фетти Уэп. В настоящее время здесь содержится подозреваемый в leadership of a drug cartel Исмаэль "Эль Маyo" Zambada Garcia, ожидающий суда по обвинению в убийстве и наркоторговле.

В среду федеральный судья отклонил ходатайство Комбса об освобождении под залог, сочтя предложение его юридической команды недостаточным для решения вопросов о возможном давлении на свидетелей или препятствовании правосудию. Судья Эндрю Картер заявил, что никакие условия не могут снизить риск в деле Комбса, и он останется в федеральном заключении до суда по обвинению в сговоре в отмывании денег и торговле людьми.

Несмотря на отсутствие даты суда, неясно, сколько времени Комбс проведет в тюрьме в Бруклине после отказа в залоге в среду.

Никаких поблажек в заключении

Известная своими плохими условиями проживания, нехваткой персонала, нападениями заключенных и отключениями электроэнергии, тюрьма в Бруклине является единственным федеральным исправительным учреждением, обслуживающим население Нью-Йорка. После того, как Бюро федеральных тюрем закрыло свой манихэттенский комплекс после самоубийства миллионера-финансиста Джеффри Эпштейна в 2019 году, это учреждение в настоящее время является единственным вариантом для города.

Во время слушания в суде в среду адвокат Комбса Марк Агифило argued, что условия в тюрьме сделают подготовку к суду для его клиента сложной.

Построенный в 1990-х годах для борьбы с переполнением тюрем в Нью-Йорке, Metropolitan Detention Center содержит заключенных, ожидающих суда в федеральных судах Бруклина и Манихэттена.

"Он сейчас спит на стальной кровати с матрасом толщиной 1,5 дюйма, без подушки, в грязной 8 x 10-футовой камере", - сказал Коэн CNN в среду. Коэн, который был в специальном блоке тюрьмы в 2020 году, объяснил, что заключенным предоставляется всего 3 x 5 футов пространства для передвижения в своих камерах.

"На данный момент нет книг, что делает подготовку к суду сложной", - описал Коэн первые дни Комбса в учреждении.

Тюрьма названа "Ад на Земле"

В июне заключенный, ожидающий суда по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием, Уриэль Уайт, был убит другим заключенным, согласно сообщению Бюро тюрем. Месяц спустя заключенный Эдвин Кордеро был серьезно ранен в драке в тюрьме, оставив своего адвоката назвать Metropolitan Detention Center "переполненной, недобросовестной и запущенной федеральной тюрьмой, которая является Адом на Земле" в отчете для The New York Times.

В январе 2019 года недельное отключение электроэнергии привело тюрьму в критическое состояние, оставив заключенных почти в полной темноте и подвергнув их заморозкам на северо-востоке. Этот инцидент побудил Министерство юстиции провести расследование, чтобы определить, достаточно ли у Бюро тюрем есть планы contingency для обеспечения условий для заключенных. В результате судебный иск, поданный от имени заключенных, утверждал, что заключенные были вынуждены проводить длительное время в своих камерах, терпеть неисправные туалеты и испытывать другие антисанитарные условия.

Бюро тюрем разрешило иск прошлого лета, выплатив 1600 заключенным около 10 миллионов долларов в качестве компенсации за страдания, вызванные отключением электроэнергии.

Коэн поделился с CNN, что он сейчас испытывает подобные условия, как и Комбс, спя на стальной кровати с тонким матрасом в маленькой, не очень чистой камере. Metropolitan Detention Center, где они отбывают наказание, часто описывается как трудное место для заключенных, особенно для тех, кто ждет суда, из-за таких факторов, как нехватка персонала и жестокие условия проживания.

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