Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДругие, включая части машин и аппаратов

Осужденным российским ученым грозит 15-летнее заключение по обвинению в "предательстве".

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Россия якобы разрабатывает стратегический план для AfD.
Россия якобы разрабатывает стратегический план для AfD.

Осужденным российским ученым грозит 15-летнее заключение по обвинению в "предательстве".

После обвинений в "измене," известный российский ученый Александр Шиплюк получил 15-летний тюремный срок в исправительном лагере. Как сообщает агентство ТАСС, суд признал Шиплюка виновным в разглашении государственных секретов.

Глава Института теоретической и прикладной механики имени Кристиановича в Новосибирске, Сибирь, был задержан летом 2022 года и с тех пор содержится в Москве. По данным российских СМИ, Шиплюку предъявлено обвинение в передаче зарубежным представителям секретных сведений о гиперзвуковом оружии России. Процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщает ТАСС, 57-летний Шиплюк не признал вину.

В мае другой коллега, задержанный примерно в то же время, также получил 14-летний срок за измену. Российские новостные источники сообщают, что он был обвинен в передаче секретных данных о гиперзвуковой программе России немецкой разведке.

С начала военных операций России в Украине в феврале 2022 года Москва ужесточила контроль над учеными. По меньшей мере, трое других ученых из Новосибирска, значительного российского научного центра, были арестованы с тех пор.

В обвинениях против Шиплюка также фигурирует разглашение другой чувствительной информации, такой как части механизмов, используемых в военной технике России. Расследование выявило доказательства того, что Шиплюк и его коллега передавали секретные сведения, в том числе части механизмов, зарубежным сторонам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
За последние несколько месяцев, примерно 12 901 человек, в основном на небольших судах,...
Политика

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш Попытка пересечь пролив Ла-Манш унесла жизни как минимум десяти мигрантов во Франции. Судно, перевозившее примерно 60 человек, развалилось, сообщает местная префектура. Вероятность новых жертв остается высокой. Многие получили серьезные травмы, как сообщила местная газета "La Voix du Nord". Этот

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Задержаны пятеро несовершеннолетних после летального нападения в Англии
Политика

Пять несовершеннолетних задержаны в Англии после смертельного нападения

Пять несовершеннолетних задержаны в Англии после смертельного нападения После жестокого нападения на пожилого мужчину в Англии полиция задержала пятерых несовершеннолетних, в возрасте 12 и 14 лет, подозреваемых в убийстве. В настоящее время трое девушек и двое boys проходят допрос, согласно утечке информации от полиции Лестершира. 80-летний пострадавший получил серьезные травмы

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Более 300 погибших в результате обычно ливней в Пакистане
Политика

Более 300 человек погибли из-за ливней в Пакистане

Более 300 человек погибли из-за ливней в Пакистане В Пакистане, согласно данным национальной службы управления чрезвычайными ситуациями, с начала муссонного сезона в июле погибли более 320 человек. Почти половина из них - дети. Кроме того, более 600 человек получили ранения, а почти 24 000 домов были повреждены. Недавно густонаселенный Карачи

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.
Федеральные земли Германии

После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.

Вновь цветит: любительская музыка в Баден-Вюртемберге переживает подъем после уменьшения числа участников, частично связанного с коронавирусом, как показывают недавние статистические данные, связанные с тубами, тромбонами и треугольниками.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха
Федеральные земли Германии

Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха

- Цветение для романтического художника Каспара Дэвида Фридриха В честь 250-летия со дня рождения пионера немецкого романтизма Каспара Давида Фридриха в Дрездене будет представлена новая разновидность розы. Церемония присвоения имени состоится в этуThursday в рамках празднования дня рождения города на Neumarkt. Министр культуры Барбара Клепш (ХДС), выступающая в роли крестной,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно