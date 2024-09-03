Осужденным российским ученым грозит 15-летнее заключение по обвинению в "предательстве".

После обвинений в "измене," известный российский ученый Александр Шиплюк получил 15-летний тюремный срок в исправительном лагере. Как сообщает агентство ТАСС, суд признал Шиплюка виновным в разглашении государственных секретов.

Глава Института теоретической и прикладной механики имени Кристиановича в Новосибирске, Сибирь, был задержан летом 2022 года и с тех пор содержится в Москве. По данным российских СМИ, Шиплюку предъявлено обвинение в передаче зарубежным представителям секретных сведений о гиперзвуковом оружии России. Процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщает ТАСС, 57-летний Шиплюк не признал вину.

В мае другой коллега, задержанный примерно в то же время, также получил 14-летний срок за измену. Российские новостные источники сообщают, что он был обвинен в передаче секретных данных о гиперзвуковой программе России немецкой разведке.

С начала военных операций России в Украине в феврале 2022 года Москва ужесточила контроль над учеными. По меньшей мере, трое других ученых из Новосибирска, значительного российского научного центра, были арестованы с тех пор.

В обвинениях против Шиплюка также фигурирует разглашение другой чувствительной информации, такой как части механизмов, используемых в военной технике России. Расследование выявило доказательства того, что Шиплюк и его коллега передавали секретные сведения, в том числе части механизмов, зарубежным сторонам.

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