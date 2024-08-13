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ПолитикаНовостиПодготовка к встрече

Остров Кипр завершает подготовку к приему беженцев

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Кипр, член ЕС, завершил подготовку к приёму беженцев
Кипр, член ЕС, завершил подготовку к приёму беженцев

Остров Кипр завершает подготовку к приему беженцев

Республика Кипр, член ЕС, завершила подготовку к возможной эвакуации из Ливана и Израиля. На фоне нарастающей напряженности в Ближневосточном регионе министр иностранных дел Константинос Комбос заявил полуофициальному агентству новостей Кипра CNA: "Мы можем принять большое количество людей, если они смогут вскоре вернуться на родину". Это включает в себя граждан других стран ЕС и третьих стран.

Комбос напомнил, что Кипр временно принимал около 60 000 человек во время аналогичных кризисов в Ближнем Востоке, таких как война в Ливане в 2006 году. Кровати уже установлены в школах, а санитарные сооружения подготовлены в районе портового города Ларнака.

Критика прозвучала от лидера турецких киприотов втурецкой части острова Эрсина Татара. Он назвал предложение помощи безответственным, утверждая, что оно сделает Кипр мишенью для ответных ударов со стороны Ближнего Востока. В заявлении он обвинил Израиль в попытках геноцида и нарушениях прав человека в войне в Газе. Татар критиковал президента Кипра Никоса Христофидиса за участие в этих преступлениях посредством своей политики. Министр иностранных дел Кипра отверг эти обвинения как необоснованные. Подготовка, сказал он, носит исключительно гуманитарный характер.

Министр иностранных дел упомянул, что подготовка к размещению большого числа людей из других стран ЕС и третьих стран находится на месте из-за возможной эвакуации из Ливана и Израиля. Несмотря на критику лидера турецких киприотов, Комбос подчеркнул, что подготовка носит исключительно гуманитарный характер, связанный с подготовкой к встрече.

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