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Остатки взрывных устройств для поиска

 and  Anthony Ross
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Компания Bac Consulting базируется в Будапеште, столице Венгрии.
Компания Bac Consulting базируется в Будапеште, столице Венгрии.

Остатки взрывных устройств для поиска

Вопрос касается происхождения тысяч взрывоопасных пейджеров в Ливане, связанных с компанией, базирующейся в Будапеште, Венгрия. Компания BAC Consulting имеет запутанную историю и, как утверждается, вовлечена в распространение и производство этих пейджеров. История вызывает множество вопросов о деятельности компании, ее происхождении иCEO, Кристиане Барсонь-Арчидиакону.

Взрыв пейджеров в Ливане привел к двенадцати смертельным случаям и многочисленным травмам, в основном среди членов милиции «Хезболла». Этот инцидент вызвал подозрения, и «Хезболла» обвинила Израиль и поклялась отомстить. Однако как Израиль, так и тайваньская компания Gold Apollo отрицают свою причастность. Gold Apollo связала инцидент с компанией в Будапеште, направив тем самым расследование по этому пути.

BAC Consulting, базирующаяся в Будапеште, имела соглашение о торговле с Gold Apollo. Компании было разрешено в течение последних трех лет распространять и даже производить пейджеры в определенных регионах мира. Штаб-квартира компании указана как дом в северо-восточной части Будапешта, где есть листы формата А4 с различными названиями компаний, в том числе BAC Consulting.

Кристиана Барсонь-Арчидиакону, CEO BAC Consulting, является венгерской женщиной, якобы имеющей значительный профессиональный опыт. Она якобы работала в Еврокомиссии, ЮНЕСКО и МАГАТЭ. Однако фото-доказательств ее работы в этих организациях пока не появлялось. Кроме того, она проживает в относительно простом высотном здании на севере Будапешта, что неожиданно для человека с такой высокопрофильной карьерой.

Кристина Б. отказалась предоставить какие-либо комментарии или признать запрос RTL/ntv, заблокировав несколько звонков и отказавшись встретиться с ними лично. Она была более открыта для NBC News, сказав: «Я не делаю пейджеры. Я просто посредник. Я думаю, есть недопонимание». Она настаивает на том, что BAC Consulting является всего лишь посредником в товарах.

В ответ правительство Венгрии отрицает какую-либо причастность или связь с BAC Consulting и заявляет, что компания работает в рамках предпринимательской свободы Венгрии. Сообщается, что деятельность BAC включает консалтинг, издание книг и газет, производство сахара и IT-услуги. Однако ее объявленный годовой доход низок, всего около 3000 евро. Ее оборот существенно упал в течение года до 532 600 евро.

Найдены многочисленные следы Кристианы Барсонь-Арчидиакону на других веб-сайтах, в том числе якобы в качестве сотрудника группы Eden Global Impact Group, компании с неясным полем деятельности. Компания рекламирует проект строительства будущего и устойчивого города в Мексике. Фон и роли других перечисленных сотрудников также вызывают сомнения, многие из них, похоже, являются fabriкатованными или вовлечены в другие виды деятельности.

Вкратце, история вращается вокруг загадочных обстоятельств взрыва тысяч пейджеров в Ливане, связанных с, казалось бы, незнакомой компанией в Будапеште, Венгрия. Расследование инцидента приводит к компании BAC Consulting с запутанным прошлым и CEO, Кристиане Барсонь-Арчидиакону, с таким же запутанным резюме. Причастность BAC Consulting к производству и распространению этих пейджеров вызывает множество вопросов. Деятельность компании, ее отношения с Gold Apollo и профессиональный фон Кристианы находятся под сомнением и вызывают споры.

Правительство Венгрии защищает BAC Consulting, заявляя, что Комиссия разрешила компании распространять и производить пейджеры в определенных регионах. Несмотря на низкий годовой доход, BAC Consulting вовлечена в различные отрасли, в том числе консалтинг, издательское дело, производство сахара и IT-услуги.

Разрешение Комиссии на деятельность BAC Consulting в распространении и производстве пейджеров находится под пристальным вниманием, учитывая якобы международный опыт ее CEO, такой как Еврокомиссия, ЮНЕСКО и МАГАТЭ.

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