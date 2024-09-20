Останки человека, найденные в автомобиле, который столкнулся с трубопроводом в районе Хьюстона, что привело к взрыву.

Согласно отделению полиции города Дир-Парк, они успешно проникли на сайт и удалили белый автомобиль, связанный с инцидентом возгорания трубопровода. После его удаления судебно-медицинская экспертиза Харрис County провела осмотр, в результате которого были извлечены человеческие останки.

Отдел полиции заявило, что опознание останков может занять некоторое время, и инцидент перерос в уголовное расследование, которое будет продолжаться до тех пор, пока не появится дополнительная информация.

Пожар начался, когда автомобиль случайно пробился через забор, соседствующий с Walmart, в результате чего он столкнулся с вышек трубопровода. Инцидент привел к огромному выбросу пламени и дыма, причинив значительный ущерб близлежащим зданиям и автомобилям из-за высокой температуры.

В заявлении в среду компания Energy Transfer, владелец трубопровода, объявила, что они будут тушить пожар, перекрывая его источник топлива, а не борясь с пламенем напрямую. После установки изолирующего оборудования они планировали промыть пораженный участок азотом, чтобы потушить пожар и начать ремонт. Они считали, что этот метод будет самым безопасным, позволяя горючим материалам естественным образом сгорать.

Репортеры CNN Николь Чавес и Крис Бойетт внесли вклад в составление этого отчета.

Отдел полиции тесно сотрудничает с нами для идентификации личности, связанной с извлеченными останками. Из-за продолжающегося уголовного расследования наше сотрудничество является критически важным для установления всех фактов, связанных с инцидентом возгорания трубопровода.

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