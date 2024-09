Осталось 23 минуты, и прямой приказ, выданный в Саксонии, продолжает лидировать в Ландтаге.

Левая партия завоевывает два прямых места в Лейпциге и получает парламентское место благодаря особенностям избирательной системы Саксонии, несмотря на то, что не преодолевает 5-процентный барьер по прогнозам. Это приводит к потере большинства коалицией КНД, Зеленых и СДПГ в Кении.

22:54 Председатель партии "Зеленые" Нурипуур: миграция и Украина - ключевые факторыПредседатель партии "Зеленые" Омид Нурипуур считает, что результаты выборов в Саксонии и Тюрингии в основном обусловлены вопросами миграции и мира в Украине. "Ясно, что миграция и вопрос мира в Украине сыграли значительную роль в последние этапы", - сказал Нурипуур в интервью Phoenix TV. Хотя федеральное правительство занимается этими вопросами, "мы находимся в невыгодном положении, потому что эта коалиция доставляет, но также подрывает себя публичными спорами".

22:39 Тюрингия: действующая коалиция ХДС, БСВ и СДПГ не имеет большинстваВ Тюрингии предыдущая красная-красно-зеленая коалиция под руководством министра-президента Рамелова была смещена. Поскольку ни одна партия не хочет коалиции с АФД, наиболее вероятным вариантом для коалиции правительства является беспрецедентный альянс ХДС, БСВ и СДПГ. Однако согласно текущим прогнозам, это сочетание не хватает одного места для большинства в ландтаге. Такой альянс также будет зависеть от Левой партии.

22:24 Кандидат ХДС Вайгт не получает прямого места в ТюрингииКандидат ХДС Марио Вайгт не получил прямого места в своем округе в Тюрингии. Он получил 37,4% голосов на выборах в округе Саале-Хольцланд II, уступив кандидату АФД Вьбке Мухсал, которая получила 39,2% голосов. На выборах в ландтаг 2019 года Вайгт был избран в качестве direktkandidat.

22:07 В Тюрингии многие молодые избиратели голосуют за АФДБольше трети молодых избирателей в Тюрингии проголосовали за АФД, правую экстремистскую партию, классифицированную службой внутренней разведки. Согласно опросу, проведенному infratest dimap для ARD, 38% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет в Тюрингии проголосовали за АФД. Левые получили 16%, ХДС - 13%, а Зеленые показали худший результат среди молодых избирателей, получив всего 6% голосов.

21:39 Креtschmer выигрывает прямое место в СаксонииМинистр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер выиграл прямое место в своем округе Гёрлиц II с 47,2% голосов, опередив кандидата АФД, который получил 39,4%. Партия Креtschмера показала худший результат в его округе, получив 34,2% голосов, уступив АФД, которая получила 37,3%.

21:32 Текущие прогнозы для Саксонии: ХДС значительно опережает АФДВ Саксонии ХДС теперь значительно опережает АФД tanto в прогнозах ARD, как и в ZDF. Infratest Dimap (ARD) и исследовательская группа Wahlen (ZDF) оба показали ХДС примерно на один процент впереди. ХДС таким образом прогнозируется получить 31,5-31,8 процентов, а АФД - 30,4-30,8 процентов. Сначала исследовательская группа Wahlen видела близкую гонку между ХДС и АФД в своем прогнозе, но АФД продолжала сужать разрыв. В прогнозе ARD, однако, ХДС сохранило явное преимущество на протяжении всего времени.

21:21 Рамелову, скорее всего, не удастся исполнить "сердечное желание"Партия "Левые" потерпела тяжелые потери на выборах в ландтаг Тюрингии, и, скорее всего, министр-президент Бодо Рамелов уйдет в отставку. Одно из "сердечных желаний" Рамелова на вечер - чтобы АФД не получила хотя бы одну треть всех голосов - вряд ли сбудется. АФД, похоже, этого добилась, что может заблокировать решения, требующие двух-thirds большинства.

21:13 СДПГ в однозначных цифрах, но Клингебель поддерживает ШольцаНесмотря на плохие результаты СДПГ на выборах в ландтаг Тюрингии и Саксонии, лидер партии Ларс Клингебель подтвердил свою поддержку федерального канцлера Олафа Шольца. В интервью ZDF Клингебель заявил, что СДПГ продолжит поддерживать Шольца, и теперь все члены партии должны работать еще harder, чтобы вернуть избирателей.

21:02 Заместитель председателя FDP Кюбицки: "Траffic Light коалиция потеряла свою легитимность"После плохих результатов партий коалиции "Трафик Лайт" на выборах в Саксонии и Тюрингии заместитель председателя FDP Вольфганг Кюбицки потребовал последствий на федеральном уровне. "Результаты выборов показывают: коалиция "Трафик Лайт" потеряла свою легитимность", - написал Кюбицки в "X". Если значительная часть избирателей отвергает коалицию таким образом, это должно иметь последствия. Люди имеют впечатление, что "эта коалиция вредит стране". FDP не преодолела 5-процентный барьер на выборах в оба ландтага и в настоящее время прогнозируется всего на 1 процент.

20:41 В Тюрингии Хёкке не получает прямое местоЛидер фракции АФД Бьёрн Хёкке не получил прямое место в ландтаге Тюрингии. Согласно информации ntv, АФД обеспечит место Хёкке в ландтаге, заставив другого члена АФД уйти в его пользу.

20:37 Саксония: Левая партия приближается к ландтагу несмотря на 4%-ное снижение Несмотря на существенное падение, Левая партия приближается к тому, чтобы завоевать место в ландтаге Саксонии. Хотя они не преодолели 5%-ный барьер вторых голосов, они, по оценкам ZDF, получат 4,3% в лучшем случае. В районах Лейпцига двое прямых кандидатов от Левой партии комфортно лидируют, что может принести им два прямых мандата. Это гарантировало бы несколько мест в новом ландтаге для Левой партии. Эти две победы кандидата также могут поставить их первыми в списке партии на выборах, что может лишить действующую коалицию ХДС, СДПГ и Зеленых большинства. Министр-президент Креtschmer тогда нуждался бы в поддержке БСВ для большинства голосов.

20:28 Тюрингия: AfD продолжает расти в высокой оценке ZDF В последней высокой оценке ZDF для результатов выборов в Тюрингии AfD продолжает расти. Им предсказывают 33,4% голосов. ХДС - 23,8%, БСВ - 15,5%, Левая партия - 11,9%. СДПГ - 6,0%, Зеленые - 3,4%. FDP не ожидается, что преодолеет 1,2%.

20:17 Тюрингия и Саксония: Ведущее ХДС над AfD минимально в высокой оценке ZDF По высокой оценке ZDF, ХДС в Саксонии опережает AfD всего на 0,1%. Христианские демократы получают 31,5% голосов, в то время как AfD, признанная ведомством внутренней безопасности экстремистской, имеет 31,4%. В Тюрингии AfD, по данным высокой оценки ZDF, опережает ХДС. Зеленые сейчас на 5,1% в Саксонии и рискуют потерять свои парламентские места. Левая партия имеет мало шансов с proyected 4,3%. СДПГ безопасна в ландтаге с 7,6%.

19:56 Тюрингия: Место в парламенте Хёкке под угрозой Вероятность того, что фракционный лидер AfD Бьорн Хёкке получит прямое место в парламенте Тюрингии, находится под угрозой. Из 74 избирательных округов подсчитано 68, и Кристиан Тишнер от ХДС лидирует с 42,3% голосов, всего на 0,1% опережая Хёкке с 40,4%. Если Тишнер выиграет большинство голосов в избирательном округе Грайц II, Хёкке не получит прямой мандат. Тогда он будет полагаться на место в парламенте через государственный список, если такие места останутся. Однако если несколько кандидатов от AfD станут успешными в качестве прямых кандидатов, маловероятно, что какой-либо кандидат получит место через государственный список.

19:50 Хёкке о успехе AfD: "Политика исключения провалилась" AfD, как ожидается, станет крупнейшей партией на выборах в ландтаг Тюрингии. Хёкке, главный кандидат AfD, назвал результат выборов "историческим". Он обсудил предстоящее формирование правительства в интервью ntv.

19:42 Рамелов о снижении Левая партия: "Нас загнали в угол" Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов объяснил снижение Левая партия двумя основными факторами: "Во-первых, ХДС, которая продолжала ассоциировать AfD и Левая партия, продвигая 'исключительность' в нашем направлении, несмотря на то, что они делили власть с нами в течение пяти лет." Вторым фактором, сказал Рамелов, было ошибочное утверждение БСВ о том, что они заберут 17% голосов у AfD, что вместо этого забрало голоса у Левая партия. Несмотря на это, Рамелов отпраздновал высокий turnout избирателей.

19:26 Нуриpour о успехе AfD: "У меня есть опасения за тех, кто боится" AfD, как ожидается, превысит 30% tanto на выборах в Саксонии, как и в Тюрингии, оставив партии "трафик света" далеко позади. Лидер партии "Зеленые" Омид Нуриpour видит результаты выборов AfD как "поворотный момент" и призыв защищать демократию вместе.

19:13 Последние прогнозы для Саксонии: Победа ХДС становится более вероятной Последние прогнозы ZDF показывают, что победа ХДС становится все более вероятной: Христианские демократы теперь опережают на 0,3% с 31,7%, очень близко к AfD с 31,4% голосов. БСВ на 11,4%, СДПГ на 7,8%, Зеленые более надежно в ландтаге с 5,5%, в то время как Левая партия все еще не преодолевает 5%-ный барьер с 4,3%.

20:08 Вайгенкнехт стремится к альянсу с ХДС и возможно СДПГ в ТюрингииЛидер Левой партии в Тюрингии Сахра Вайгенкнехт стремится к созданию коалиции с ХДС и потенциально с СДПГ. Вайгенкнехт выразила надежду в интервью ARD на то, что они смогут сформировать стабильное правительство с ХДС, возможно, также с участием СДПГ, заявив: "Мы очень надеемся, что нам удастся сформировать хорошее правительство вместе с ХДС - возможно, также с СДПГ". Жители Тюрингии хотели большинство, способное справиться с насущными проблемами, такими как "массовые нехватки учителей" в штате, по словам Вайгенкнехт. Кроме того, они хотели правительство, которое "слышало бы свой голос в национальной политике", которое выступало бы за мир, дипломатию и против размещения американских ракет в Германии. Вайгенкнехт исключила возможность коалиции с АФД в Тюрингии.

20:02 Новый прогноз ZDF для Тюрингии: АФД получает прибавку голосовПрогноз ZDF результатов выборов в Тюрингии показывает, что АФД показывает лучшие результаты, чем первоначально прогнозировалось. Правоэкстремисты получают 33,1% голосов, ХДС - 24,3%, а альянс Вайгенкнехт получает 15%. Левые, которые в настоящее время находятся у власти, proyected to lose almost 8 percentage points and receive 11.7%. СДПГ получает 6,6%, а "Зеленые" - 4%.

20:00 Горинг-Экхардт об успехе АФД: "Демократический шок" в ГерманииПолитик партии "Зеленые" Каtrin Горинг-Экхардт называет успех АФД в Тюрингии "демократическим шоком" для Германии. Поражение партии "Зеленые" на выборах в ландтаг Тюрингии, похоже, волнует Горинг-Экхардт меньше, чем триумф АФД. Лидер партии "Зеленые" Омид Нурипуур признает, что испытывает лишь "незначительную боль" из-за поражения своей партии на фоне успеха АФД как самой сильной силы в ландтаге.

19:56 Кречмер о Саксонии: "У нас есть повод для празднования"Министр-президент Саксонии Михаэль Кречмер считает ХДС стабильной основой для коалиционного правительства. "У нас есть все основания для празднования", - сказал Кречмер на избирательном мероприятии ХДС. "Мы пережили пять трудных лет", во время которых жители Саксонии доверяли ХДС, и избиратели не прибегали к протестным голосам. "Мы понимаем, как разочарованы люди состоянием дел в Берлине".

19:48 Первое resultado для Саксонии: Отрыв ХДС от АФД сокращаетсяПо данным ZDF, отрыв ХДС от АФД на выборах в ландтаг Саксонии сокращается: ХДС теперь опережает АФД с 31,9% против 31,3% голосов. BSW получает 11,6%, СДПГ - 7,8%, а "Зеленые" с трудом попадают в ландтаг с 5,2%, в то время как Левые не проходят с 4,5%.

19:43 Вайдель о Тюрингии и Саксонии: Участие в правительстве для АФДПредседатель федеральной партии АФД Алиса Вайдель заявляет о праве АФД участвовать в правительстве в Тюрингии и Саксонии. "В обычных обстоятельствах в этой стране", - говорит Вайдель в интервью ARD, "самая сильная партия - а это АФД - будет изучать возможности". Жители Тюрингии требуют участия АФД в правительстве, по словам Вайдель, так как АФД получает 30% голосов в обоих федеральных землях, что может помешать формированию стабильного правительства без их участия.

19:40 Кунерт о Тюрингии и Саксонии: "Реальный риск быть исключенными из ландтага"Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кунерт признает скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Это не повод для празднования для СДПГ", - сказал Кунерт в ARD. СДПГ годами боролась, столкнувшись с реальным риском быть исключенной из ландтагов. "Был настоящий риск быть исключенными из ландтагов", - сказал Кунерт, подчеркнув необходимость перемен и большего общения с избирателями. Когда его спросили о канцлере Олафе Шольце, Кунерт сказал: "Нам нужно совместно объяснять нашу политику".

18:17 Председатель ХДС: Никакого сотрудничества с АФДПредседатель ХДС Карстен Линнеманн заявил, что не будет сотрудничать с АФД в Тюрингии или Саксонии. Он подчеркнул это в интервью ARD, подчеркнув решимость партии. ХДС будет формировать правительства из середины парламента, демонстрируя уверенность в успехе. Как последняя уцелевшая народная партия, ХДС служит "барьером", - сказал Линнеманн, намекая на штрафы, понесенные партиями "трафик света".

18:13 Выборы в Саксонии: Предварительные Результаты: ХДС Слегка Обходит АФД, БСВ на 12%Первые предварительные результаты выборов в ландтаг Саксонии показывают, что ХДС набрала 31,5% голосов, лишь немного опередив АФД с 30%. БСВ является третьей по силе силой с 12%, в то время как СДПГ сохраняет место в ландтаге с 8,5%. Зеленые еле держатся на плаву с 5,5%, а Левые не преодолевают 4-процентный барьер, и FDP не попадает в новый парламент.

18:10 Выборы в Тюрингии: Предварительные Результаты: АФД в Лидере, БСВ Добирается до Двузначных ЧиселПредварительные результаты выборов в ландтаг Тюрингии показывают явное лидерство АФД с 30,5% голосов, за ней следует ХДС с 24,5%. Левые и СДПГ также сохраняют свои места в ландтаге с 12,5% и 7% соответственно. БСВ гарантированно попадает в ландтаг с 16%. Однако Зеленые и FDP не набирают более 5%.

18:01 АФД Побеждает в Тюрингии, БСВ Сияет в СаксонииПервые предварительные результаты после выборов в ландтаг Тюрингии показывают, что АФД является доминирующей силой. СДПГ еле-еле преодолевает 5-процентный барьер, в то время как Зеленые и FDP не дотягивают. В отличие от этого, БСВ впервые в Саксонии добирается до двузначных чисел, а ХДС лишь немного опережает АФД. Левые и FDP, по предварительным данным, не получат представительства в ландтаге, но Зеленые продолжают оставаться.

17:18 Хёкке Рискует Не Попасть в Ландтаг ТюрингииЛидер фракции АФД в Тюрингии Björn Höcke рискует не получить место в будущем ландтаге. Его успешные коллеги по партии могут угрожать его шансам. Многие кандидаты АФД в округах имеют хорошие шансы напрямую выиграть место. К сожалению, Хёкке сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны кандидата ХДС Christian Tischner в его округе Greiz II. Если Tischner выиграет и АФД выиграет больше прямых мандатов, чем ей полагается по результатам второго голоса, никто не сможет войти через список партии, даже первый в списке - Хёкке. В такой ситуации АФД может попытаться уговорить успешного прямого кандидата отказаться от своего места в ландтаге, чтобы Хёкке мог получить свое мандат.

16:48 Партия АФД в Тюрингии Вероятно, Не Получит Медиа-ОхватаВероятно, празднование выборов АФД в Тюрингии не будет освещено основными СМИ. Партия, классифицированная как праворадикальная службой государственной безопасности, пыталась заблокировать несколько СМИ от мероприятия. Однако суд вмешался, запретив исключение СМИ, в результате чего государственная партия отказала во всем доступе прессе. Представитель партии сослался на организационные проблемы, заявив, что на площадке не хватает места для всех представителей СМИ, подавших заявку на аккредитацию.

16:29 Примерно Четверть Проголосовала По Почте в СаксонииДля "ключевых" выборов в Саксонии, как их назвал министр-президент ХДС Михаэль Креtschmer, около 25% избирателей уже проголосовали по почте к вечеру. Государственный избирательный комиссар ожидает, что 24,6% избирателей проголосуют по почте. Уровень явки остается slightly выше, чем в 2019 году.

15:52 Хёкке Проголосовал на ЛАДА, Рамэлов Голосовал со Своей ЖенойЛидер АФД в Тюрингии и главный кандидат Björn Höcke проголосовал утром. Хёкке прибыл на свой избирательный участок в Bornhagen, район Eichsfeld, на Lada Niva, российский внедорожник. В отличие от этого, министр-президент Бодо Рамэлов проголосовал в столице земли Эрфурт, сопровождаемый своей женой, Germana Alberti vom Hofe. Рамэлов, 68 лет, находится у власти с 2014 года, в последнее время возглавляя правительство меньшинства.

15:40 Высокая Явка Голосований в Тюрингии и СаксонииВ Тюрингии к 2:00 PM проголосовали 44,4% избирателей, что на более чем два процента больше, чем на последних выборах пять лет назад. Государственный избирательный комиссар прогнозирует высокую явку, не учитывая голосования по почте. В Саксонии явка также slightly выше, чем в 2019 году, составляя 35,4%, но лишь незначительно. Однако государственный избирательный комиссар ожидает значительно больше голосований по почте, чем в 2019 году. Избирательные участки в обеих землях закроются в 6:00 PM.

15:13 Креtschmer Надеется, Что Коалиционные Партии Попадут в Ландтаг

14:40 Ключевые Озабоченности, Влияющие на Решения Избирателей в Саксонии и ТюрингииБольшой опрос показывает, что почти треть избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФД на выборах 1 сентября. Опрос выявляет основные проблемы и вопросы, лежащие в основе этой тенденции, при этом миграция является лишь одним из них.

14:13 Хёкке Быстро Уходит с Избирательного УчасткаТоп-кандидат АФД на выборах в ландтаг Тюрингии Björn Höcke проголосовал около полудня на избирательном участке в Bornhagen. Он не задержался надолго и избежал общения с журналистами на месте. В прошлых выборах Хёкке неизменно проигрывал кандидату ХДС в Eichsfeld, поэтому на этот раз он решил соревноваться в округе Greiz. Тем не менее, поражение от ХДС все еще кажется вероятным для него.

13:50 Участие избирателей в Тюрингии к полудню сопоставимо с 2019 годомК полудню участием избирателей в Тюрингии, судя по всему, можно ожидать примерно такого же уровня, как и на предыдущих выборах в парламент. Около 32% избирателей проголосовали в избирательных участках к 12:00, согласно данным государственного комиссара по выборам. Стоит отметить, что в эти цифры не включены почтовые голоса. В 2019 году к этому времени участие составило 31,2%. Кроме того, интерес к этим государственным выборам, похоже, выше, чем на европейских и местных выборах, прошедших ранее в этом году, когда к тому же времени участие составило 24,3%.

13:29 Высокое участие избирателей прогнозируется в СаксонииВысокое участие избирателей прогнозируется на выборах в ландтаг Саксонии, где к полудню проголосовало 25,8% избирателей, согласно данным Статистического государственного управления в Камменце. В то же время на выборах в ландтаг в 2019 году участие составило 26,2%. Стоит отметить, что в эти цифры не включены почтовые голоса. Ожидается, что к почтовому голосованию присоединится 24,6% избирателей, в отличие от 16,9% в 2019 году. По состоянию на данный момент государственные органы по выборам не сообщают о каких-либо нарушениях.

13:11 фон Лукке: Результат может быть вреден для коалиции в БерлинеРезультаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии пока неизвестны. Политический scientist Альбрехт фон Лукке сказал ntv, что если СДПГ не получит места в ландтаге, это почти беспрецедентное событие. Он коснулся вопроса об impacto и будущих последствиях выборов в своем интервью.

12:44 Полиция расследует угрозу в избирательном участке в ГереПолиция в Гере расследует угрозу в избирательном участке. Утром, придя голосовать, мужчина в футболке AfD был попрошен менеджером избирательного участка снять футболку, так как реклама партии запрещена в избирательных участках. Хотя он подчинился, мужчина произнес угрозы, покидая территорию избирательного участка. Полиция взяла показания и проинформировала мужчину о серьезности его действий. Отдельно, полиция в Эрфурте расследует случаи уголовного вандализма с надписью "Хёкке - нацист" возле избирательных участков.

12:15 Correctiv предупреждает об обращении ложной информацииCorrectiv, исследовательская сеть, предупреждает о часто распространенном заблуждении, что подписи на бюллетенях предотвращают манипуляции с голосами. Федеральный офис главного избирательного комиссара подтвердил Correctiv, что "бюллетени не должны подписываться. Подпись бюллетеня избирателем ставит под угрозу тайну голосования, делая весь бюллетень недействительным."

11:51 Войт надеется на "стабильность в соотношении большинства"Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. После голосования в Йене Войт выразил надежду, что "многие жители Тюрингии отправятся на избирательные участки и воспользуются своим правом сформировать будущее нашего государства." Он также надеется на "стабильность в соотношении большинства", чтобы государство могло снова продвигаться вперед.

11:25 Вonneberg: Рост агрессии ультраправыхВоннеберг ныне возглавляется политиком AfD. С тех пор несколько человек сообщили о чувстве запугивания, в результате чего многие покинули свои рабочие места. Кроме того, кажется, что наблюдается значительный рост ультраправых нападений, с сообщениями о пятикратном увеличении в течение года. Эксперты связывают этот рост с районным администратором AfD.

10:57 Комментарии Креtschмера на избирательном участкеМинистр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер считает выборы в ландтаг своего федерального земля Саксония "вероятно, самыми значительными выборами за последние 34 лет". После голосования в Дрездене он выразил благодарность тем, кто "в последнее время голосовал иначе", но теперь выбрал "большинство в буржуазном центре", в частности, Саксонский союз. Креtschмер считает, что это взаимопонимание приведет к правительству, которое будет служить этой земле. В опросах его ХДС в настоящее время соперничает с AfD.

09:59 "Исторически нечувствительно": Историк критикует дату выборовИсторикPeter Oliver Loew критикует дату проведения региональных выборов в Саксонии и Тюрингии 85-летия со дня нападения Германии на Польшу в 1939 году. "Тот, кто думал, что это умный ход - провести выборы 1 сентября, явно не чувствителен к истории", - сказал глава German Institute for Polish Affairs RND. Он также упомянул ультраправую AfD, названную "твердо правой экстремистской" службой безопасности в обоих штатах, сказав, "Это может привести к нежелательным ассоциациям, если партия с неясными связями с победами нацистов победит в Дрездене и Эрфурте".

09:30 "Ключевые выборы": Все статистические данные для выборов в ландтаг СаксонииПримерно 3,3 миллиона избирателей в Саксонии сегодня имеют возможность выбрать партию, которая будет руководить политической жизнью в Дрезденском парламенте. ХДС может впервые с 1990 года потерять свое положение правящей партии в ландтаге. Премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер назвал их "ключевыми выборами". "Все на кону".

09:05 Креtschмер обвинен в "беспорядках во время выборов" коалицией светофораСегодня в Саксонии день выборов, и остается вопрос: сможет ли Михаил Креtschмер сохранить победную серию ХДС в этом штате? В интервью ntv он обсуждает свою позицию по вопросу беженцев, правительство светофора и войну в Украине.

08:46 Данные выборов в ТюрингииНаступил день голосования: в сердце Германии вопрос о том, кто будет контролировать штат с почти 2,1 миллиона жителей в течение следующих 5 лет. Сможет ли АФД, возглавляемая кандидатом в лидеры Йёрком Хёкке, стать самой сильной партией в Тюрингии?

08:24 Как АФД может угрожать демократииОпросы указывают на то, что АФД, скорее всего, существенно увеличит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Для демократических институтов это может быть опасно, как предупреждает группа исследователей. Поскольку верховенство права может не быть таким сильным, как многие считают.

08:00 Урны в Тюрингии и Саксонии открыты

Сегодня в Тюрингии и Саксонии проходит голосование за новые ландтаги. Согласно опросам, АФД лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС под руководством действующего премьер-министра Михаила Креtschмера и АФД идут ноздря в ноздрю. Первые прогнозы ожидаются около 18:00, когда закроются участки для голосования. Эти выборы в двух восточногерманских штатах также служат лакмусовой бумажкой для коалиции светофора в Берлине.

Для действующего правительства Тюрингии, красно-зеленой коалиции под руководством премьер-министра Бодо Рамелова (Левые), нет большинства в опросах. Возможный поствыборный вариант может состоять из ХДС, Альянса Сахры Вагенкнехт (BSW) и СДПГ. В Саксонии неясно, сохранит ли действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschмер не исключает альянса с BSW. Партия Левых рискует быть исключенной из ландтага Саксонии. Тот же риск грозит Зеленым и СВП в Тюрингии.

В контексте данного текста, вот два предложения, содержащие слово 'АФД':

Из-за сильной работы 'АФД' на выборах коалиция ХДС, BSW и СДПГ в Тюрингии, вероятно, не будет иметь большинства, что делает возможным беспрецедентный альянс с 'АФД' для коалиции правительства. Несмотря на то, что Левые обеспечили два прямых места в Лейпциге и получили место в парламенте благодаря особенностям избирательной системы Саксонии, 'АФД' все же удалось получить значительное количество голосов и набрать обороты, что может создать проблемы для формирующихся коалиций в Саксонии.

Читайте также: