Основные знания сегодня включают: действия Трампа, гала-премии "Эмми", предстоящие погодные условия, события на Ближнем Востоке и достижения SpaceX.

1. Трамп

ФБР расследует попытку нападения на бывшего президента Дональда Трампа в его гольф-клубе во Флориде в воскресенье. По словам его кампании, Трамп находится в безопасности и не пострадал. Это произошло через два месяца после того, как Трамп выжил после попытки нападения на митинге в Пенсильвании. По словам источников в правоохранительных органах, в воскресенье был задержан человек, который, как считается, был владельцем небольшой строительной компании в Гавайях и часто критиковал Трампа в социальных сетях. Мужчину задержали после того, как сотрудники секретной службы заметили ствол ружья, торчащий из забора гольф-клуба, и открыли огонь по человеку, находившемуся в кустах по периметру. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступили с заявлениями, осуждающими политическое насилие, и пообещали, что у бывшего президента будет все необходимое для защиты.

2. Премия «Эмми»

В воскресенье в Лос-Анджелесе были вручены премии «Эмми» за лучшие телевизионные достижения в США. Вечером исторический сериал «Шогун» стал первым неанглоязычным сериалом, получившим премию за лучший драматический сериал, а также победил в номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучшая режиссура». В категории комедийных сериалов победу одержал хит FX «Медведь», в том числе за игру Джереми Аллена Уайта. Но победителем в номинации «Лучший комедийный сериал» стала «Хакеры» — сериал о стареющей стендап-комедиантке и молодом писателе комедий. Сериал «Бэби Риндеер» на Netflix получил премию «Эмми» за лучший ограниченный сериал, антологию или телефильм. Создатель Ричард Гэдд получил премии «Эмми» за сценарий и актерскую игру, а актриса второго плана Джессика Ганнинг также получила статуэтку за свою роль. Посмотрите полный список победителей.

3. Сильные осадки

В выходные на центральную и восточную Европу обрушились одни из самых сильных дождей за decades, вызвав наводнения и серьезные нарушения. Сильнейший циклон «Борис» вылил месяцы дождей на несколько исторических столиц Европы, в том числе Вену, Братиславу и Прагу. Красные предупреждения, высший уровень опасности, все еще действуют в некоторых районах Польши, Германии, Чехии, Австрии и Словакии. По данным властей, погибли по меньшей мере восемь человек. Между тем, Шанхай был парализован сегодня тем, что Китай называет самым сильным штормом за семь десятилетий. Тайфун Бебика обрушился на пригород юго-востока мегаполиса со скоростью ветра 80 миль в час, что эквивалентно категории 1 урагана в Атлантике.

4. Ближний Восток

Военные Израиля заявили, что трое израильских заложников, тела которых были найдены в Газе в декабре, вероятно, были убиты в результате израильского авиаудара. Восстановление заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, является одной из основных целей кампании Израиля в Газе по мере роста давления на прекращение гуманитарного кризиса в регионе. Американские официальные лица пытаются убедить обе стороны согласиться на сделку, впервые предложенную президентом Байденом в мае. Трехфазовый план сочетает освобождение заложников с «полным и окончательным прекращением огня». С тех пор переговоры зашли в тупик, и обе стороны указывают на то, что видят в рамочном соглашении серьезные пробелы, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что войска Израиля никогда не покинут участок вдоль египетско-газского пограничья, известный как коридор Филадельфии.

5. SpaceX

Космический корабль SpaceX Polaris Dawn с полностью гражданским экипажем вернулся на Землю в воскресенье после пятидневной миссии в космос, в ходе которой состоялась первая в истории коммерческая выходка в открытый космос. Капсула Crew Dragon приводнилась у побережья Флориды в 3:37 по восточному времени, завершив высокорискованное мероприятие. Миссия Polaris Dawn вошла в историю, так как достигла высоты, которой не достигал человек в течение пятидесяти лет. Выход в открытый космос, проведенный в четверг, также стал первым таким мероприятием, осуществленным приватной компанией. Апогей двух членов экипажа стал самым дальним полетом женщин от Земли.

ЗАВТРАК ПРОСМОТР

Праздник середины осени: пирожки с lune, фонарики и многое другоеПраздник середины осени, или Лунный фестиваль, приходится на 17 сентября. Вот советы, как присоединиться к грандиозной вечеринке полнолуния.

Пингвин стал птицей года в Новой ЗеландииСкромный пингвин стал победителем жестокой битвы за звание птицы года в Новой Зеландии.

А’джа Уилсон и дебютантка Кайтлин Кларк побили рекорды WNBAЗвезда Лас-Вегас Эйсес А’джа Уилсон и дебютантка Индиана Февер Кайтлин Кларк побили рекорды WNBA в воскресенье, когда Уилсон стала первой игроком, набравшим 1000 очков в сезоне, а Кларк побил рекорд по очкам среди новичков.

Рукоделие улучшает психическое здоровьеИщете новое хобби? Ученые говорят, что заниматься рукоделием так же полезно для психического здоровья, как и иметь работу.

Красивые осенние прогулки, где вы можете насладиться листвой в этом годуОт Новой Англии до Запада вот шесть живописных дорог, где вы можете насладиться осенними листьями и многим другим.

ПАМЯТИ

Тито Джексон, один из братьев в знаменитой группе The Jackson 5, скончался, как объявили его дети в воскресенье. Ему было 70 лет. Этот семейный коллектив состоял из братьев Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и всемирно известного Майкла Джексона. The Jackson 5 был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году и добился множества хитов номер один в 1970-х годах, таких как «ABC», «I Want You Back» и «I’ll Be There».

СЕГОДНЯШНИЙ ЧЕК

Примерно $2 миллиона Home Depot заплатит, чтобы урегулировать гражданский иск, вытекающий из обвинений в обмане покупателей. Согласно иску, поданному в Верховный суд Сан-Диего, покупатели часто переплачивали на кассе больше, чем было указано на ценниках или на самом товаре.

СЕГОДНЯШНИЙ ГОРДОСТЬ

"Я лучший боксер в мире."

— Мексиканский боксер Сауль 'Канело' Альварес гордо заявил после своей победы над Эдгаром Берландой в прошлую субботу. Он успешно защитил свой объединенный титул чемпиона мира в суперполусреднем весе, победив единогласным решением судей после поединка на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Кстати, мероприятие состоялось в выходные дни празднования Дня независимости Мексики, что придало дополнительное значение для Альвареса.

СЕГОДНЯШНЯЯ ПОГОДА

И НАКОНЕЦ ...

Смешной прокол CNN Бывший секретарь штата Миссури Джейсон Кандер случайно активировал графику фейерверков во время своего появления на CNN News Central. Смотрите видео здесь.

