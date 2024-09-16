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Основные знания сегодня включают: действия Трампа, гала-премии "Эмми", предстоящие погодные условия, события на Ближнем Востоке и достижения SpaceX.
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1. Трамп
ФБР расследует попытку нападения на бывшего президента Дональда Трампа в его гольф-клубе во Флориде в воскресенье. По словам его кампании, Трамп находится в безопасности и не пострадал. Это произошло через два месяца после того, как Трамп выжил после попытки нападения на митинге в Пенсильвании. По словам источников в правоохранительных органах, в воскресенье был задержан человек, который, как считается, был владельцем небольшой строительной компании в Гавайях и часто критиковал Трампа в социальных сетях. Мужчину задержали после того, как сотрудники секретной службы заметили ствол ружья, торчащий из забора гольф-клуба, и открыли огонь по человеку, находившемуся в кустах по периметру. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис выступили с заявлениями, осуждающими политическое насилие, и пообещали, что у бывшего президента будет все необходимое для защиты.
2. Премия «Эмми»
В воскресенье в Лос-Анджелесе были вручены премии «Эмми» за лучшие телевизионные достижения в США. Вечером исторический сериал «Шогун» стал первым неанглоязычным сериалом, получившим премию за лучший драматический сериал, а также победил в номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучшая режиссура». В категории комедийных сериалов победу одержал хит FX «Медведь», в том числе за игру Джереми Аллена Уайта. Но победителем в номинации «Лучший комедийный сериал» стала «Хакеры» — сериал о стареющей стендап-комедиантке и молодом писателе комедий. Сериал «Бэби Риндеер» на Netflix получил премию «Эмми» за лучший ограниченный сериал, антологию или телефильм. Создатель Ричард Гэдд получил премии «Эмми» за сценарий и актерскую игру, а актриса второго плана Джессика Ганнинг также получила статуэтку за свою роль. Посмотрите полный список победителей.
3. Сильные осадки
В выходные на центральную и восточную Европу обрушились одни из самых сильных дождей за decades, вызвав наводнения и серьезные нарушения. Сильнейший циклон «Борис» вылил месяцы дождей на несколько исторических столиц Европы, в том числе Вену, Братиславу и Прагу. Красные предупреждения, высший уровень опасности, все еще действуют в некоторых районах Польши, Германии, Чехии, Австрии и Словакии. По данным властей, погибли по меньшей мере восемь человек. Между тем, Шанхай был парализован сегодня тем, что Китай называет самым сильным штормом за семь десятилетий. Тайфун Бебика обрушился на пригород юго-востока мегаполиса со скоростью ветра 80 миль в час, что эквивалентно категории 1 урагана в Атлантике.
4. Ближний Восток
Военные Израиля заявили, что трое израильских заложников, тела которых были найдены в Газе в декабре, вероятно, были убиты в результате израильского авиаудара. Восстановление заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, является одной из основных целей кампании Израиля в Газе по мере роста давления на прекращение гуманитарного кризиса в регионе. Американские официальные лица пытаются убедить обе стороны согласиться на сделку, впервые предложенную президентом Байденом в мае. Трехфазовый план сочетает освобождение заложников с «полным и окончательным прекращением огня». С тех пор переговоры зашли в тупик, и обе стороны указывают на то, что видят в рамочном соглашении серьезные пробелы, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что войска Израиля никогда не покинут участок вдоль египетско-газского пограничья, известный как коридор Филадельфии.
5. SpaceX
Космический корабль SpaceX Polaris Dawn с полностью гражданским экипажем вернулся на Землю в воскресенье после пятидневной миссии в космос, в ходе которой состоялась первая в истории коммерческая выходка в открытый космос. Капсула Crew Dragon приводнилась у побережья Флориды в 3:37 по восточному времени, завершив высокорискованное мероприятие. Миссия Polaris Dawn вошла в историю, так как достигла высоты, которой не достигал человек в течение пятидесяти лет. Выход в открытый космос, проведенный в четверг, также стал первым таким мероприятием, осуществленным приватной компанией. Апогей двух членов экипажа стал самым дальним полетом женщин от Земли.
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ПАМЯТИ
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СЕГОДНЯШНИЙ ЧЕК
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СЕГОДНЯШНИЙ ГОРДОСТЬ
"Я лучший боксер в мире."
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СЕГОДНЯШНЯЯ ПОГОДА
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И НАКОНЕЦ ...
Смешной прокол CNN Бывший секретарь штата Миссури Джейсон Кандер случайно активировал графику фейерверков во время своего появления на CNN News Central. Смотрите видео здесь.
- Бывший президент Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе за быструю реакцию и защиту во время инцидента на его гольф-клубе, заявив, что "граждане США должны чувствовать себя в безопасности и защищенными".
- Выступая на церемонии вручения премии Эмми, победитель в номинации "Лучший комедийный сериал" "Хакеры" посвятил свою награду всем американским женщинам, столкнувшимся с трудностями в своей карьере, подчеркивая важность представительства и равенства в индустрии развлечений.