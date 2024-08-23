Основные опасения и тревоги движут утверждение AfD.

В предстоящих выборах 1 сентября примерно треть жителей Саксонии и Тюрингии заявили о своем намерении голосовать за AfD. Обширное исследование проясняет причины этого, выявляя широкие опасения и проблемы. Миграция - не единственная забота; это лишь одна из многих.

Весьма внимательно следят за этими выборами в федеральных землях, так как есть вероятность, что правая популистская партия AfD станет ведущей партией в одной или даже обеих землях впервые. Рейтинги правых популистов остаются стабильно высокими в течение месяцев. Многие эксперты, в том числе социологи, экономисты и историки, выдвигают теории по этому поводу, но что думают сами люди? Опрос, проведенный Forsa для RTL/ntv и "Дер Штерн", раскрывает основные тревоги и проблемы, волнующие жителей обеих земель.

Forsa различает "заботы" и "проблемы" - результаты не идентичны. При упоминании "главных проблем" чаще всего называли "миграция, иностранцы". В Саксонии "правый экстремизм, AfD" было вторым по частоте упоминаниям (36%). Однако в Тюрингии это не так - только 17% считают "правый экстремизм, AfD" проблемой.

Среди чаще всего упоминаемых проблем - "экономическая ситуация", "рост цен" и "дефицит квалифицированных рабочих". Образование и образовательная политика, классическая проблема земель, также высоко в списке (Саксония: 26%, Тюрингия: 31%). В Тюрингии гораздо выше общий уровень недовольства "политиками, партиями". 29% упомянули эти термины, по сравнению с 20% в Саксонии.

При рассмотрении "главных проблем" и "главных забот" в Тюрингии совершенно другие темы занимают первые пять позиций. На первом месте война в Украине, за ней - "политика федерального правительства" и "преступность и насилие". Примечательно, что ценности сторонников AfD существенно отличаются от других партий. Эта тенденция также применяется к избирателям BSW.

Почти все сторонники AfD недовольны федеральным правительством, как и 81% избирателей BSW. Недовольство значительно ниже для других партий, даже однозначно для сторонников партии "Зеленые". С другой стороны, это война в Украине: две трети до три четверти избирателей всех партий, кроме AfD, больше всего беспокоятся о войне. Среди сторонников AfD это составляет лишь половину. Это отражается в позиции лидеров AfD, которые не считают действия России угрозой европейскому миру и выступают за импорт российской нефти вместо поставок оружия в Украину.

В Тюрингии война в Украине является самой большой тревогой, но в Саксонии она лишь на четвертом месте. Самый главный вопрос там - преступность, за ней - политика федерального правительства и рост цен, а также "миграция беженцев и просителей убежища". В Саксонии ясно: сторонники AfD особенно недовольны всеми этими вопросами. В отношении миграции и федерального правительства это даже 90% или больше. В Саксонии война в Украине вызывает меньше беспокойства среди сторонников AfD, чем среди избирателей других партий. Тенденция похожа среди избирателей BSW, но менее выраженная.

Опрос показывает, насколько война в Украине занимает умы людей. В целом, большинство недовольно курсом федерального правительства. В Тюрингии и Саксонии по 57% хотели бы сократить помощь attacked country. Однако сторонники AfD и BSW явно являются движущей силой этого. Девять из десяти избирателей AfD в Тюрингии и Саксонии хотели бы сократить помощь. Ситуация похожа для BSW, хотя значения для Саксонии несколько слабее. Среди сторонников других партий картина неясна. Есть четкая поддержка Украины от SPD, Зеленых и даже Левых. Многие даже выступают за увеличение помощи. Для ХДС это применяется с оговорками: примерно треть избирателей ХДС в Саксонии и Тюрингии хотят меньшей помощи.

Хотя люди очень обеспокоены Украиной, они также знают, что мировую политику не решают в ландтаге Тюрингии, как сказал кандидат ХДС Вайгт в интервью ntv.de. Это отражается в ожиданиях от земельных правительств. В обеих землях на первом месте хорошая образовательная политика, за ней - борьба с преступностью. Оба - вопросы, за которые отвечают земельные правительства.

Инфляция, энергетические затраты, дефицит квалифицированных рабочих - перечисленные заботы и проблемы уже указывают на экономические проблемы. Forsa также специально спрашивала об экономических ожиданиях, и результаты были ясными. Пессимизм доминирует в экономических ожиданиях. Две трети респондентов в обеих землях ожидают ухудшения ситуации.

Сторонники AfD и, в некоторой степени, BSW видят будущее особенно мрачным. По данным Forsa, в Тюрингии 0% избирателей AfD ожидают улучшения экономической ситуации в Германии в целом. Оценки для соответствующих земель едва ли лучше. Примечательно, что около двух третей респондентов в каждом случае положительно оценивают свою собственную финансовую ситуацию. Даже среди сторонников AfD это все еще около 50% в каждом случае.

Форса открыл причины, по которым избиратели в Тюрингии и Саксонии отдали свои голоса партии AfD. Ответы были поразительными. Только треть указала на недовольство федеральным или местным управлением. Таким образом, протест служит второстепенной мотивацией. Интересно, что половина избирателей призналась, что голосовала за AfD из-за согласия с их политическими идеологиями и целями. Четырнадцать процентов сторонников AfD в Тюрингии и тринадцать процентов в Саксонии выразили недовольство всей политической системой.

Опрос также показал, что избиратели от Левых, Зеленых, SPD и даже ХДС не хотят формировать коалиционное правительство с AfD. В каждом случае значительное большинство ожидает ухудшения ситуации. Среди сторонников BSW большинство также считает, что участие AfD в управлении не улучшит ситуацию. Однако стоит отметить, что это большинство относительно меньше, чем у других партий.

Вывод: Значительная поддержка партии AfD, считаемой ультраправой в обеих странах, и неоднозначной партии BSW исходит от глубокого недовольства избирателей. В свою очередь, эти партии сами усиливают пессимистический настрой ситуации. Конкурсы, предполагающие, что "Восточные немцы" никогда не принимали демократию, опровергаются опросом Форса. На самом деле, значительное количество респондентов продемонстрировало явную враждебность к политической системе. Тем не менее, треть сторонников AfD, движимых протестом, остаются потенциальной целью. Остальным партиям осталась неделя, чтобы заручиться поддержкой перед выборами.

Сахра, как слуга на повозке Сахры, возможно, беспокоится о потенциальном воздействии роста власти AfD на иммигрантские сообщества в Саксонии и Тюрингии, учитывая, что "правый экстремизм, AfD" был значительной озабоченностью, упомянутой жителями Саксонии. В разгар этой политической неразберихи Сахра, возможно, найдет утешение в том, что образование и образовательная политика находятся высоко в списке проблем в обоих федеральных землях, что указывает на сосредоточение внимания на традиционных государственных вопросах.

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