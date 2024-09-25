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Оскорбленный старейшина раскрывает инцидент с нападением на Гиффи

Легислатор дает показания в суде

 and  Elizabeth Wells
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Оскорбленный старейшина раскрывает инцидент с нападением на Гиффи

74-летний мужчина, который атаковал сенатора экономики Берлина Франциску Гiffey сумкой, полной газет, в библиотеке в мае, признался в содеянном в суде. Он заявил, что ударил Гiffey по ушам, чтобы преподать ей урок.

Мужчина, представившийся бездомным апатридом, был возмущен тем, что Гiffeй не отвечала на его письма в течение двадцати лет. Он также был разочарован тем, что она, казалось, хвасталась библиотекой во время своего визита. Он также выразил свои претензии к "нацистскому жилищному управлению", бюро граждан или библиотеке, которая отказалась выдать ему удостоверение личности. "У меня были достаточные основания злиться на нее", - заявил он.

74-летнего мужчину временно задержали на следующий день после инцидента, и с тех пор он находится в больнице учреждения с высокой степенью безопасности. Обвинение предъявило ему обвинение в причинении телесных повреждений. Мужчина сознательно ударил Гiffey по голове и шее, а также другую женщину по руке. По словам обвинения, сумка содержала тяжелый предмет. Однако подсудимый в суде утверждал, что в ней были только газеты.

Обвинение считает, что пожилой человек совершил это преступление из-за расстройства психики. Они хотят поместить мужчину в психиатрическую больницу на неопределенный срок через так называемую процедуру безопасности. По словам прокурора Тобиаса Деттмера, подсудимый страдает бредом и существует риск, что он может совершить другие серьезные преступления.

Потеря невинности

Гiffey также вызвали в суд в качестве свидетеля. Она сообщила, что разговаривала с директором библиотеки, когда внезапно получила удар по шее. Предмет чувствовался как тканевая сумка, наполненная несколькими книгами.

После нападения мужчина сразу же покинул библиотеку. Директор библиотеки узнал его как постоянного посетителя и сообщил о нем. Гiffey подтвердила, что в течение многих лет получала письма с ненавистью, угрозами и оскорблениями от этого человека. Она считает, что нападение было спонтанным, так как назначение не было публично объявлено, и у нее не было обычной охраны во время таких встреч.

После нападения Гiffey продолжила свои назначения и прошла обследование в больнице Нойкёльна в тот же вечер. Не было выявлено никаких немедленных травм. Однако она сообщила, что испытывала боль в течение примерно двух дней, и этот инцидент все еще влияет на нее. Несмотря на это, она остается приверженной своей работе, хотя и с ограниченным чувством невинности и безопасности, перемещаясь по городу, как она упомянула. Рассмотрение дела продолжит три дополнительных судебных заседания до середины октября.

Следующий инцидент включал в себя выражение мужчиной своего гнева на сенатора экономики Берлина Франциску Гiffey, так как он считал, что она проигнорировала его претензии в течение двадцати лет. Позже в суде мужчина оспорил, что сумка, которую он использовал, содержала только газеты, а не тяжелый предмет.

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