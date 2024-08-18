- Органы не исключают возможности сотрудничества с КБУ в разных странах.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) возглавляемая Саккой Экен, не исключает возможности сотрудничества с Альянсом СВ (Альянсом Сахры Вагенкнехт) на уровне земель, при условии, что они не будут сотрудничать с АФД. По словам Экен, решения о коалициях на уровне земель в основном находятся в компетенции региональных ассоциаций. "Они не нуждаются в наших рекомендациях; они примут решение после выборов, исходя из ситуации". Выборы в новые земельные парламенты состоятся в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге в сентябре.

Экен похвалила коалицию СДПГ-Зелёные-ФDP, которая интенсивно обсуждала увеличение бюджета на предстоящий год. "Мы сейчас управляем; ведём это причудливое и отнюдь не простое правительство".

Экен ясно дала понять, что Олаф Шольц вновь займёт должность канцлера. "Олаф Шольц - наш канцлер, и он останется нашим канцлером-кандидатом".

Альянс СВ может рассмотреть возможность участия в будущих выборах на уровне земель, учитывая свою позицию по избеганию сотрудничества с АФД. Результат выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге в сентябре может повлиять на их решения о коалиции.

Читайте также: