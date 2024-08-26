- Органу поручено разработать предложение по нормативному директиве, направленному на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Недавнее насилие в Солingen вновь разжигает старые споры. В пятницу вечером во время городского праздника погибли три человека и восемь получили ранения, четверо из них в критическом состоянии. 26-летний сирийский подозреваемый арестован и обвиняется в предполагаемой связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и убийстве. Что привело к этому инциденту и кто несет ответственность?

Как могло произойти это событие?

Полностью предотвратить нападения в общественных местах практически невозможно, особенно когда речь идет об одиночных нападающих, использующих обычные предметы. В данном случае предполагаемого нападавшего следовало депортировать в Болгарию, где он был зарегистрирован ранее.

Согласно полицейским отчетам, подозреваемый сирийского происхождения. Как сообщает "Шпигель", мужчина прибыл в Германию в конце декабря 2022 года и запросил убежище в Билефельде. У него не было предыдущей записи как у экстремиста-исламиста у правоохранительных органов. Эти детали подтвердило немецкое пресс-агентство.

Попытка депортации провалилась, когда полиция не смогла найти его по месту жительства. Согласно данным правительства, больше не предпринималось попыток. Срок в шесть месяцев для депортации истек. Этот срок можно продлить до 18 месяцев в случаях, когда человека считают беженцем. В таких случаях первоначально ответственны местные иммиграционные власти.

Почему у властей возникают трудности с депортациями?

Число депортаций из Германии возросло до 21 206 в прошлом году по сравнению с 18 094 в предыдущем году. Однако цель состояла в том, чтобы вернуть или депортировать в общей сложности 52 976 человек. С января по июль было депортировано 11 102 человека, что превышает 9 185, депортированных за тот же период прошлого года.

Депортации могут не удаваться по разным причинам, таким как отсутствие документов или прибытие полиции в неподходящее время. В начале года бундестаг принял законодательство для решения некоторых из этих проблем. Максимальный срок содержания под стражей перед депортацией был продлен с 10 до 28 дней. Кроме того, официальным лицам теперь разрешается входить в другие комнаты в общинных жилых помещениях, помимо комнаты человека, подлежащего депортации.

Тем не менее, не хватает мест для содержания под стражей перед депортацией. В прошлом году были выданы ордера на более чем 300 случаев депортации, но все 800 мест для содержания под стражей перед депортацией были заняты, согласно президенту федеральной полиции Дитеру Ромману.

Федеральный председатель немецкого полицейского союза (DPolG) Райнер Вендт считает, что процедуры депортации чрезвычайно сложны и затрагивают слишком много властей. Компетенции в основном лежат на муниципалитетах и ​​землях, а федеральная полиция играет роль в исполнении. "Федеральная полиция нуждается в юридических компетенциях для проведения этих депортаций независимо, что включает получение документов за рубежом и управление собственными местами содержания под стражей перед депортацией", - заявил Вендт немецкому пресс-агентству.

Если министр внутренних дел, Наджа Фаэсер (СДПГ), добьется своего, карманные ножи с длиной лезвия более шести сантиметров в общественных местах будут запрещены, а также будет введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов. Однако спорно, будет ли это сдерживать нападающих, которые сознательно совершают нападение. Эксперт по терроризмуPeter Neumann выражает сомнения, отмечая, что нападающие просто используют автомобили или грузовики, чтобы въезжать в толпу.

Может ли Германия контролировать, кто въезжает в страну?

В некоторой степени да. Однако пограничные Controls с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией спорадические. Фаэсер и президент федеральной полиции Ромман считают эти контроля успешными, ссылаясь на задержание контрабандистов, отказы на границе и снижение нелегальных въездов.

Тем не менее, лица, ищущие убежище, в основном допускаются в страну. Если кто-то депортирован, неясно, не вернется ли он позже или в другой момент. Депутат ХДС и заместитель председателя фракции Союза Йенс Шпahn считает, что границы Германии должны быть закрыты для нерегулярной миграции. Однако метод остается неясным.

Фаэсер, в свою очередь, хочет сохранить пограничные Controls до тех пор, пока fewer people не будут входить в Европу нелегально. Она считает, что Германия принимает больше мигрантов, чем другие страны, что считает несправедливым. На прошлой неделе она заявила, что больше не готова принимать это распределение чисел в Европе. В Берлине есть надежда на влияние ужесточения европейских правил предоставления убежища, но они еще предстоит реализовать.

В свете вышесказанного, вот два предложения, содержащие фразу "федеральная полиция":

Подозреваемый был арестован федеральной полицией и обвиняется в предполагаемой связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и убийстве.

Согласно президенту федеральной полиции Дитеру Ромману, не хватает мест для содержания под стражей перед депортацией, так как были выданы ордера на более чем 300 случаев депортации, но все 800 мест для содержания под стражей перед депортацией были заняты.

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