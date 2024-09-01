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ПолитикаНовостиНидерланды

Органу поручено разработать предложение о мандате, направленном на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

Отголоски после выборов в Саксонии

 and  Vladimir Milov
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Органу поручено разработать предложение о мандате, направленном на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

В выборах в Саксонии ХДС и АФД практически на равных борются за первое место. Министр-президент Креtschmer хочет построить "устойчивое управление". Однако лидер АФД Тино Чруппала считает, что настало время для политической трансформации в Саксонии.

Предварительные результаты показывают, что ХДС победил на выборах в Саксонии, но с очень небольшим отрывом от АФД. Христианские демократы министра-президента Михаэля Креtschмера, которые управляли Саксонией индивидуально или в составе коалиций с 1990 года, получили, по предварительным данным ARD и ZDF, от 31,6 до 31,7 процентов. АФД не отставал с 30,4 до 31,4 процентов. Новая коалиция Сахры Вагенкнехт (БСВ) заняла третье место с 11,4 до 12 процентов. СДПГ набрала 7,8 до 8,2 процента, а "Зеленые" - 5,3 до 5,5 процента. Саксонская левая party потерпела существенные потери и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер с 4,0 до 4,3 процента.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер рассматривает возможную узкую победу своей ХДС на выборах в ландтаг как основу для диалога о "прочном правительстве". "Люди здесь в Саксонии верят в нас - они не голосовали против нас". ХДС была опорой в последних коалициях, сказал Креtschмер. Люди недовольны политикой в Берлине, добавил он. "Мы готовы продолжать нести ответственность".

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнemann назвал Креtschмера "исключительным". Он ожидает, что переговоры о коалиции будут сложными из-за силы АФД.

Лидер АФД Тино Чруппала охарактеризовал результат в Саксонии как "сильный". "Воля избирателей - это политическая смена в Саксонии и Тюрингии". АФД открыта для переговоров со всеми другими партиями.

Основной кандидат АФД в Саксонии Йорг Урбан открыт для переговоров со всеми партиями после выборов. "Мы открыты для переговоров", - сказал Урбан. "Мы хотим политических изменений в Саксонии и готовы обсуждать это с любой партией, которая разделяет эту точку зрения". Люди в Саксонии не хотят "лево-зеленой" политики, сказал Урбан. "Это ясно. Это уже было видно в 2019 году".

Лидер "Зеленых" Омид Нурипур выразил облегчение от возвращения в ландтаг Саксонии. Он упомянул, что есть шанс для продолжения коалиции. Его со-глава Рикарда Ланг обвинила Креtschмера в разжигании "страха перед "Зелеными" во время кампании. "Когда вы постоянно создаете "мы против них" и укрепляете предрассудки, вы рубите сук, на котором сидите. А этот сук - демократическая культура".

Топ-кандидат СДПГ в Саксонии Петра Кёппинг была приятно удивлена результатом своей партии на выборах. "Я так же рада, как и вы, что мы хорошо выступили, несмотря на все опросы", - сказала она на праздновании выборов партии. Она отметила, что СДПГ колебалась около 3 процентов в опросах января.

Саксонская ассоциация БСВ не хочет формировать коалицию с АФД после выборов. "Мы исключаем коалицию с АФД", - сказала топ-кандидат Саксонской БСВ Сабина Циммерманн в ZDF. Вместо этого партия также рассматривает ХДС. "Мы посмотрим, решит ли ХДС продолжать с "Зелеными" и СДПГ, тогда все останется как есть - или если они начнут переговоры с БСВ. Тогда партия могла бы внести некоторые изменения".

Победа ХДС в Саксонии, хотя и узкая, вызвала обсуждение стабильного правительства в Нидерландах, учитывая веру министра-президента Креtschмера в доверие людей к его партии. Лидер АФД в Саксонии Тино Чруппала видит в этом результате катализатор для политической трансформации не только в Саксонии, но и потенциально в Нидерландах.

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