Органу поручено представить план регулирования, направленный на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

11:25 В Sonneberg фиксируется всплеск экстремистской активностиСonneberg становится первым немецким районом, возглавляемым политиком AfD. В результате активисты заявляют, что чувствуют себя в сильной опасности, что приводит к тому, что многие покидают свои должности. Кроме того, сообщается о значительном увеличении случаев экстремистских нападений в районе, примерно в пять раз больше за год. Эксперты связывают это усиление с районным администратором AfD.

10:57 Креtschmer обращается к избирателям у урныПремьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер называет парламентские выборы в штате "возможно, самыми значительными за 34 лет". После голосования в Дрездене он выражает благодарность тем, кто "выбирал иначе" на прошлых выборах, но теперь выбрал "мощный элемент в демократическом центре", а именно Саксонский союз. "Такая гармония облегчит образование правительства, служащего этому штату", - заключает Креtschмер. Недавние опросы показывают близкую гонку между его ХДС и AfD.

10:30 Рамелов: Вогенкнехт исключен из бюллетеняДля премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова день выборов - "праздник демократии" - несмотря на риск того, что он не будет переизбран. В интервью ntv политик от Левой партии обосновывает свою оппозицию правительству меньшинства и ставит под сомнение надежность BSW.

09:59 "Отсутствует историческая чувствительность" - историк обеспокоен датой выборовИсторикPeter Oliver Loew критикует дату выборов в Саксонии и Тюрингии в 85-ю годовщину немецкого вторжения в Польшу в 1939 году. "Люди, которые посчитали хорошей идеей проводить выборы 1 сентября, проявляют отсутствие исторической чувствительности", - говорит директор Немецко-польского института Редакционная сеть Германии (RND). Что касается AfD, партии, классифицированной как "безопасно правой экстремистской" службой безопасности в обоих штатах, Лов добавил: "Это может привести к очень нежелательным ассоциациям, если партия с неясными связями с нацистским периодом также победит в Дрездене и Эрфурте".

09:30 "Критические выборы": вся информация о выборах в СаксонииПримерно 3,3 миллиона избирателей в Саксонии могут сегодня определить политическое будущее ландтага Дрездена. ХДС может впервые с 1990 года потерять статус доминирующей силы в штате. Премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер называет это "критическими выборами". "Речь идет обо всем".

09:05 Креtschмер обвиняет "коалицию светофора" в предвыборной паникеСегодня день выборов в Саксонии, и вопрос в том: сможет ли министр-президент Михаэль Креtschмер сохранить победную серию ХДС в штате? В интервью ntv он высказывает свою позицию по вопросу о беженцах, "коалиции светофора" и войне в Украине.

08:24 Могут ли AfD угрожать демократии?

Опросы показывают, что AfD, скорее всего, окажет существенное влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Это представляет значительную угрозу демократическим институтам, как свидетельствуют исследования. Правовое государство может не быть таким прочным, как многие считают.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и Саксонии

Сегодня в Тюрингии и Саксонии выбираются новые ландтаги. В опросах AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС под руководством действующего министра-президента Михаэля Креtschмера и AfD идут ноздря в ноздрю. Первые прогнозы ожидаются с закрытием избирательных участков в 18:00. Выборы в этих двух восточногерманских штатах служат индикатором для "коалиции светофора" в Берлине.

Для текущего правительства Тюрингии, красно-зеленой коалиции под руководством премьер-министра Бодо Рамелова (Левые), нет большинства в опросах. Возможная коалиция после выборов может состоять из ХДС, Альянса Сахры Вогенкнехт (BSW) и СДПГ. В Саксонии остается неясным, сохранит ли действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschmer не исключает альянса с BSW. Партия Левых рискует быть исключенной из парламента в Саксонии. Тот же риск грозит "Зеленым" и FDP в Тюрингии.

В контексте возможного смены власти в Саксонии Михаэль Креtschмер, лидер ХДС, приветствует избирателей, которые в прошлом выбирали другие партии, но теперь видят ценность в демократическом центре, подразумевая возможное сотрудничество с FDP. В результате, если ХДС и FDP сформируют коалицию, район Sonneberg, в настоящее время возглавляемый политиком AfD, может пережить смену руководства, что, возможно, успокоит активистов, чувствующих себя в опасности, и снизит частоту экстремистских нападений.

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