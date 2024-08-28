- Органу поручено представить план мандата, направленного на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия радиации через ионизирующие лучи.

Сахра Wagenknecht, председательница БСВ, решительно отвергает любую мысль о создании коалиции с ультраправой, экстремистски настроенной АФД перед предстоящими выборами в Восточной Германии. Однако она оставляет открытой возможность сотрудничества над конкретными законодательными предложениями. Wagenknecht заявила агентству AFP, что ультраправые идеологии и доминирование АФД в восточных регионах делают их неприемлемыми для формирования коалиции.

Wagenknecht прокомментировала: "Ни в коем случае нельзя формировать коалицию с такими людьми; их националистические взгляды и неприемлемость в качестве правящей партии для большинства населения - это факт".

Хотя она отвергла идею коалиции, Wagenknecht также заявила, что нет причин сразу же отвергать предложения АФД. После тщательного рассмотрения БСВ может проголосовать против законопроектов АФД, если сочтет это необходимым, добавила она. Wagenknecht считает, что противодействие каждому предложению АФД необоснованно укрепляет партию.

Она заметила: "Мы не хотим просто голосовать против предложений АФД, так как это только усиливает их позицию. Если АФД когда-либо предложит что-то разумное, было бы глупо сказать избирателям, что против этого все".

Wagenknecht подчеркнула различия между БСВ и АФД. Ей кажется странным, что сравнения с АФД "всегда направлены только против нас; такие сравнения должны применяться ко всем партиям". Wagenknecht отметила существенные соглашения в экономической и финансовой политике между ХДС, СВП и АФД.

В вопросе социальных проблем АФД выступает против увеличения налогов для состоятельных граждан, контроля над арендной платой и повышения минимальной заработной платы. Wagenknecht считает, что АФД проваливается в этих вопросах, соглашаясь с партиями, такими как ХДС и СВП, в своих политиках.

Другое различие, по словам Wagenknecht, заключается в вопросе "перевооружения". АФД поддерживает достижение цели НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП, считая это недостаточным. "Это позиция, которая существенно отличается от нашей", - заключила она.

Выборы в новые земельные парламенты состоятся в Тюрингии и Саксонии в это воскресенье. Во всех регионах АФД лидирует в опросах, за ней следует ХДС, а затем БСВ.

Несмотря на свой отказ от формирования коалиции с АФД из-за их экстремистской идеологии, Wagenknecht признает необходимость рассмотрения их законодательных предложений на предстоящих выборах в Ландтаг в Тюрингии и Саксонии. Она подчеркивает важность того, чтобы не необоснованно отвергать их предложения, чтобы не усилить позицию партии.

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