Организации требуют большего финансирования для программы приема в Афганистане

В связи с третьей годовщиной захвата власти радикальными исламскими талибами в Афганистане несколько организаций призвали немецкое правительство продолжать финансировать федеральную программу перемещения афганских женщин и мужчин. "Программа не должна пострадать от сокращения бюджета", - заявил, например, президент Дiakonia Рю́дигер Шух.

"Несмотря ни на что, все еще есть много людей, нуждающихся в защите в Афганистане, которые подвергаются пыткам и заключению в тюрьму за то, что они боролись за права человека". Талибы взяли под контроль афганскую столицу Кабул 15 августа 2021 года. С тех пор они реализуют свой строгий исламский образ жизни с жесткими законами и ограничивают права женщин в частности.

Федеральная программа перемещения из Афганистана была запущена примерно через год после завершения военных эвакуационных рейсов из Кабула, в октябре 2022 года. Ее цель - предоставить постоянное убежище в Германии особо уязвимым афганским женщинам и мужчинам под талибским режимом, с планом принять до тысячи человек в месяц. Однако, согласно сообщениям СМИ, коалиция "синих-желтых-зеленых" планирует существенно сократить финансирование программы в следующем году.

По состоянию на июль 2024 года, только 540 человек въехали в Германию через программу перемещения, критиковала президент Caritas Ева М. Велскоп-Деффаа. Около трех тысяч человек получили предложения о перемещении, но несколько тысяч заявлений на убежище все еще находятся в процессе рассмотрения.

Учитывая конкретную ситуацию с угрозой, любая дальнейшая задержка ставит под угрозу жизни людей, подчеркнула Велскоп-Деффаа. Если финансирование гуманитарного перемещения будет сокращено более чем на 60 миллионов евро к 2025 году, как объявлено, "это будет конец" федеральной программы перемещения. "Это будет драматическое нарушение доверия к людям, ищущим защиту, и заинтересованной гражданской общественности".

Германский институт по правам человека также призывает "срочно" продолжить финансирование программы. "Ситуация в Афганистане непрерывно ухудшалась в течение многих лет", - объяснила Неле Алленберг из института прав человека. Масштабы страданий "ужасающие". Особенно сейчас, уязвимые афганские женщины и мужчины "срочно" нуждаются в защите, также подчеркивает организация помощи беженцам Pro Asyl. "Талибы похищают, заключают в тюрьму, изнасилуют и угрожают людям, которые работали на международные силы".

Решение немецкого правительства о финансировании федеральной программы перемещения находится под пристальным вниманием, с президентом Дiakonia Рюдигером Шухом, призывающим "Комиссию" гарантировать, что бюджет программы не пострадает от сокращений.

В свете продолжающегося нарушения талибами прав человека в Афганистане, в частности, в отношении тех, кто борется за эти права, организации, такие как Caritas и Pro Asyl, призывают "Комиссию" сохранить финансирование программы перемещения, подчеркивая ее важность в защите уязвимых людей.

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