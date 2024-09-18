Орган ЕС намерен сократить финансовую поддержку Венгрии

Европейский суд (ЕС) наложил штраф в размере €200 миллионов на Венгрию за невыполнение регламентов ЕС по вопросам беженцев. Срок для оплаты давно истек, и Европейская комиссия планирует удержать эту сумму из будущих трансфертов ЕС в Будапешт. Кроме того, будут наложены дополнительные штрафы.

Из-за того, что Венгрия не выполнила установленный ЕС штраф в размере €200 миллионов, который истек недавно, Европейская комиссия начнет процесс взыскания долга. По словам представителя Комиссии, это означает, что они удержат €200 миллионов из будущего финансирования ЕС, предназначенного для Венгрии.

В прошлом лете ЕС определил, что правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном грубо нарушило регламенты ЕС. Ранее ЕС признал значительные аспекты системы убежищ Венгрии незаконными. Европейская комиссия также неоднократно критиковала Венгрию за пренебрежение стандартами и ценностями ЕС и приостановила финансирование в размере миллиардов евро в качестве последствия.

С тех пор, как ЕС вынес решение, Венгрия ежедневно облагается штрафом в размере €1 миллион за каждый просроченный день, согласно решению ЕС, вынесенному более 90 дней назад. Комиссия призывала Венгрию оплатить этот штраф, дав им 45 дней на это.

Венгрия оспаривает решение Брюсселя

После решения ЕС Венгрия угрожала отправить беженцев и мигрантов в Брюссель. Министр канцелярии Венгрии Гергель Гуляс, доверенное лицо Орбана, заявил: "Если Брюссель хочет мигрантов, пусть они их получат". Гуляс назвал ситуацию, созданную этим вердиктом, "неприемлемой, нетерпимой и бесчестной". Венгрия стремится разрешить этот вопрос путем диалога с ЕС. Кроме того, Гуляс объявил, что его страна рассматривает возможность подачи иска против ЕС, чтобы разделить расходы на охрану своих границ от нелегальных мигрантов. Летом 2015 года Венгрия построила заграждения из колючей проволоки вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, что значительно снизило поток нелегальных мигрантов, въезжающих в страну через балканский маршрут.

Европейская комиссия критиковала Венгрию за пренебрежение стандартами и ценностями ЕС, что привело к приостановке финансирования в размере миллиардов евро. Это действие было предпринято Европейской комиссией из-за неоднократных нарушений Венгрией регламентов ЕС.

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