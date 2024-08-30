Венгрия требует финансовую компенсацию или счет - Орбан просит финансовую поддержку ЕС для своей антииммиграционной стратегии

Венгерский консервативный лидер, премьер-министр Виктор Орбан, планирует потребовать от Европейского союза возмещения расходов на защиту от притока мигрантов, как указано в указе, который он подписал и который был опубликован в Венгерском вестнике. В указе говорится, что Венгрия якобы потратила около двух миллиардов евро с 2015 года на защиту внешних и шенгенских границ ЕС, и что ЕС должен возместить эту сумму. В результате высокопоставленные чиновники советуют рассмотреть возможность вычета этой суммы из штрафа, наложенного на Венгрию Европейским судом юстиции (ЕСЮ) в июне этого года, учитывая меры Венгрии по предоставлению убежища. В настоящее время методы осуществления этой стратегии Венгрией остаются неясными.

Летом 2015 года, во время кризиса с мигрантами, Венгрия построила барьеры с колючей проволокой вдоль своих границ с Сербией и Хорватией. Этот шаг значительно снизил нелегальные пересечения границы мигрантами через балканский маршрут.

13 июня ЕСЮ принял решение, согласно которому Венгрия должна выплатить 200 миллионов евро плюс штраф в размере 1 миллиона евро за каждый просроченный день, так как она не выполнила судебные решения в отношении своей системы убежищ. Венгрию обвинили в нарушении договоров ЕС, сознательно уклоняясь от реализации общей политики Союза. Это поведение было классифицировано как серьезное и беспрецедентное нарушение права ЕС.

Ранее ЕСЮ вынес решение по миграционной стратегии Венгрии в 2020 году, в том числе по практикам вnow-shuttered транзитных лагерях на сербской границе. В результате суд признал недействительным венгерский закон, который требовал от заявителей на убежище пройти первоначальную оценку в венгерских посольствах, прежде чем они могли бы подать заявление на убежище в Венгрии. Эта практика по-прежнему применяется в Венгрии.

Венгерский вестник, Указ 264/2024. (VIII. 29.) , Стр. 151, Венгерский

В связи с текущим финансовым требованием Венгрии к ЕС по расходам на границу ведутся дискуссии о вычете этой суммы из штрафа, наложенного на Венгрию Европейским судом юстиции.

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