Опытный конгрессмен из Нью-Джерси Билл Паскрелл прощается в возрасте 87 лет.

"С тяжёлым сердцем мы сообщаем о трагической новости, что сегодня утром нас покинул наш дорогой муж, отец и дедушка, Билл Паскрелл-младший," - говорится в посте на его странице в Конгрессе. "Как наш уважаемый представитель, Билл израсходовал каждую частицу своей силы до последнего вздоха, стремясь вернуться к работе, которую он любил, и к людям, которых он ценил. Родившийся в Паттерсоне, Билл имел непоколебимую любовь к городу, который его сформировал и где он служил. Теперь он обрел покой после того, как посвятил всю свою жизнь нашей уважаемой нации, Америке."

Паскрелл недавно проходил медицинское лечение от лихорадки.

Перед тем, как стать членом Палаты представителей, Паскрелл служил в Генеральной ассамблее Нью-Джерси и был мэром Паттерсона, Нью-Джерси.

В Палате представителей Паскрелл представлял 8-й округ Нью-Джерси, а после перераспределения - 9-й округ штата. Паскрелл был членом могущественного комитета Палаты представителей по Ways and Means и во время своего пребывания в Конгрессе боролся за получение финансирования для множества проектов, в том числе примерно 17 миллионов долларов федерального финансирования на модернизацию инфраструктуры, например, на замену старых водопроводных труб.

После урагана Санди Паскрелл осудил республиканское руководство, призывая к утверждению пакета экстренной помощи для оказания помощи в восстановлении.

"Пришло время снять перчатки - в стиле Нью-Джерси," - заявил Паскрелл на заседании Палаты представителей. "К сожалению, мы сталкиваемся с нестабильным руководством с другой стороны."

Ранее в этом году Паскрелл столкнулся с оппозицией на демократических праймериз от мэра Проспект-Парк Мохамеда Хаируллаха, который критиковал твердую поддержку Паскреллом Израиля посреди широкой гуманитарной катастрофы в Газе. Хаируллах, который является мусульманином, стал новостью в прошлом году, когда Служба безопасности запретила ему присутствовать на приеме в честь праздника Ид в Белом доме, чтобы отметить окончание Рамадана.

Район является домом для "Маленькой Рамаллы" в Паттерсоне, которая может похвастаться одной из крупнейших общин палестинских американцев в стране, а также значительной еврейской общиной в округе Берген, что делает этот район точкой напряженности в связи с продолжающимся конфликтом в Газе.

В конце концов, однако, Паскрелл победил на демократических праймериз.

В свете его глубокой вовлеченности в политику уход Паскрелла из Конгресса вызвал обсуждения о потенциальных преемниках в 9-м округе. Несмотря на проблемы со здоровьем, Паскрелл посвятил себя получению федерального финансирования для инфраструктурных проектов, таких как замена старых водопроводных труб, что значительно повлияет на будущее развитие района.

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