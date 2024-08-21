Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Опытный конгрессмен из Нью-Джерси Билл Паскрелл прощается в возрасте 87 лет.

Старейший и активный демократический представитель Билл Паскрелл, вернувшийся в Палату представителей США в 1997 году от Нью-Джерси, скончался в возрасте 87 лет.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Представитель Конгресса Билл Паскрелл, демократ из Нью-Джерси, обращается к Комитету Палаты...
Представитель Конгресса Билл Паскрелл, демократ из Нью-Джерси, обращается к Комитету Палаты представителей по Ways and Means во время слушаний, проходящих на Капитолийском холме, 20 марта 2024 года, в Вашингтоне, округ Колумбия (AP).

Опытный конгрессмен из Нью-Джерси Билл Паскрелл прощается в возрасте 87 лет.

"С тяжёлым сердцем мы сообщаем о трагической новости, что сегодня утром нас покинул наш дорогой муж, отец и дедушка, Билл Паскрелл-младший," - говорится в посте на его странице в Конгрессе. "Как наш уважаемый представитель, Билл израсходовал каждую частицу своей силы до последнего вздоха, стремясь вернуться к работе, которую он любил, и к людям, которых он ценил. Родившийся в Паттерсоне, Билл имел непоколебимую любовь к городу, который его сформировал и где он служил. Теперь он обрел покой после того, как посвятил всю свою жизнь нашей уважаемой нации, Америке."

Паскрелл недавно проходил медицинское лечение от лихорадки.

Перед тем, как стать членом Палаты представителей, Паскрелл служил в Генеральной ассамблее Нью-Джерси и был мэром Паттерсона, Нью-Джерси.

В Палате представителей Паскрелл представлял 8-й округ Нью-Джерси, а после перераспределения - 9-й округ штата. Паскрелл был членом могущественного комитета Палаты представителей по Ways and Means и во время своего пребывания в Конгрессе боролся за получение финансирования для множества проектов, в том числе примерно 17 миллионов долларов федерального финансирования на модернизацию инфраструктуры, например, на замену старых водопроводных труб.

После урагана Санди Паскрелл осудил республиканское руководство, призывая к утверждению пакета экстренной помощи для оказания помощи в восстановлении.

"Пришло время снять перчатки - в стиле Нью-Джерси," - заявил Паскрелл на заседании Палаты представителей. "К сожалению, мы сталкиваемся с нестабильным руководством с другой стороны."

Ранее в этом году Паскрелл столкнулся с оппозицией на демократических праймериз от мэра Проспект-Парк Мохамеда Хаируллаха, который критиковал твердую поддержку Паскреллом Израиля посреди широкой гуманитарной катастрофы в Газе. Хаируллах, который является мусульманином, стал новостью в прошлом году, когда Служба безопасности запретила ему присутствовать на приеме в честь праздника Ид в Белом доме, чтобы отметить окончание Рамадана.

Район является домом для "Маленькой Рамаллы" в Паттерсоне, которая может похвастаться одной из крупнейших общин палестинских американцев в стране, а также значительной еврейской общиной в округе Берген, что делает этот район точкой напряженности в связи с продолжающимся конфликтом в Газе.

В конце концов, однако, Паскрелл победил на демократических праймериз.

В свете его глубокой вовлеченности в политику уход Паскрелла из Конгресса вызвал обсуждения о потенциальных преемниках в 9-м округе. Несмотря на проблемы со здоровьем, Паскрелл посвятил себя получению федерального финансирования для инфраструктурных проектов, таких как замена старых водопроводных труб, что значительно повлияет на будущее развитие района.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Шолц гарантирует Украине неизменную помощь.
Политика

Шолц гарантирует Украине неизменную помощь.

Первый поход канцлера после летних каникул привел его в прилегающие к Украине регионы. Его миссия: успокоить любые опасения по поводу помощи Германии нации, recente атакованной Россией.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта
Политика

18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта

18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта 18:04 Россия и Китай Обсуждают Усиление Энергетического Сотрудничества Россия и Китай, близкие союзники, обсуждали вопрос о повышении сотрудничества в энергетической сфере во время визита китайского премьера Ли Цзяна в Москву. Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал гостю,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Лидер партии Мартин Зоннеборн надевает напульсник и побеждает ФДП
Политика

Сторона требует от MDR распространять рекламу "стрелки"

Юмористическая политическая реклама, на которой супруги как будто целятся в сторонников Alternative für Deutschland, должна быть показана, решил суд, отменяя решение MDR об её запрете.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Экстремисты-ортодоксы задержаны во время столкновений из-за обязательной военной службы в Израиле
Политика

Православные протестующие задержаны в Израиле во время демонстрации против военной службы

Православные протестующие задержаны в Израиле во время демонстрации против военной службы Пять ортодоксальных протестующих были арестованы израильскими правоохранительными органами во время митинга. Они заблокировали несколько улиц в среду возле призывного офиса в Иерусалиме, пытаясь помешать людям, планирующим вступить в военную службу. В последнее время более 3000 ортодоксальных лиц получили повестки

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Мюриэль Баумэйстер рада вернуться на работу
Общество

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы Жизнь у Мюриэль Баумейстер в последнее время была нелегкой. Сначала она призналась в своей алкогольной зависимости, а затем ей диагностировали рак груди. Она признает, что не идеальная пациентка, борющаяся с раком, но сейчас она чувствует себя лучше. Мюриэль открыто рассказала о своем пути с

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.
Общество

"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.

Делегаты от партии демократов передали изданию CNN, что на заключительном вечере Демократического Национального Конвента выступит Pink.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Трагический инцидент на месте с использованием режущего инструмента
Федеральные земли Германии

Трагический инцидент на месте с использованием режущего инструмента

В Северном Гессене при аварии на канализационном узле 46-летний человек получил травмы. Его техника застряла. К сожалению, на месте аварии погиб мужчина из южного Нижней Саксонии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно