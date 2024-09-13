Опытный глава мексиканского наркокартеля готовится к судебному заседанию в Нью-Йорке.

За последние два десятилетия американские правоохранительные органы вели охоту на Замбаду, что привело к его аресту 25 июля, когда он прибыл на частном самолете в аэропорт Эль-Пасо, сопровождаемый еще одним разыскиваемым лидером картеля, Хоакином Гузманом Лоэpez. По данным федеральных властей, это произошло за пределами Эль-Пасо.

В последующем письме Замбада заявил, что был насильно похищен в Мексике и перевезен в США Гузманом Лоэpez, чей отец, Хоакин "Эль Чапо" Гузман, является сооснователем картеля Синалоа и в настоящее время отбывает тюремное заключение.

Прокурорам США в Бруклине было подано ходатайство о содержании Замбады под стражей до суда. Если он будет признан виновным по всем пунктам, 76-летний Замбада faces минимальный срок заключения в виде пожизненного заключения и возможность смертной казни.

В письме к судье прокуроры описали Замбаду как "одного из самых известных и опасных наркоторговцев в мире".

"Подозреваемый поддерживал запас военной техники, чтобы защитить себя, свои незаконные вещества и свою территорию. Его хорошо вооруженная частная охранная служба служила личной защитой и охраняла перевозки наркотиков через Мексику, Колумбию, Эквадор и другие страны. Кроме того, Замбада содержал список 'сикариос', или киллеров, которые совершали жестокие убийства и похищения, поддерживая порядок в своей организации, противодействуя вызовам со стороны конкурентов и устраняя тех, кто сотрудничал с правоохранительными органами".

По данным прокуроров, Замбада даже отдал приказ об убийстве своего собственного племянника всего несколько месяцев назад.

На предыдущем слушании в Техасе Замбада признал себя невиновным в предъявленных обвинениях.

Неожиданный арест Замбады спровоцировал насилие среди враждующих фракций картеля Синалоа в Мексике. В перестрелках погибли несколько человек. Школы и предприятия в Кульякане, столице Синалоа, были закрыты из-за боев. Считается, что столкновения происходят между фракциями, поддерживающими Замбаду, и теми, кто лоялен к другим сыновьям "Эль Чапо" Гузмана, который был осужден за наркоторговлю и заговор и получил пожизненный срок в США в 2019 году.

Причины сдачи Гузманом Лоэpez американским властям и его решение привезти Замбаду остаются неясными. Гузман Лоэpez в настоящее время ждет суда по отдельным обвинениям в торговле наркотиками в Чикаго, где он также признал себя невиновным в различных федеральных правонарушениях.

В свете выдвинутых против него обвинений американские прокуроры решительно настаивают на том, что Замбада должен оставаться под стражей до суда из-за своей опасности и прошлых действий. В течение своей криминальной карьеры Замбада использовал хорошо вооруженную частную охранную службу, запас военной техники и группу киллеров, чтобы защищать свои незаконные действия и поддерживать контроль над своей криминальной организацией.

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