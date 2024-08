"Опыт коллективного раздражения или возбуждения"

ntv.de: Г-н Ницше, оглядываясь на выборы в ландтаг 1 сентября - преобладают ли тревога или оптимизм?

Томас Ницше: В основном неопределенность. Есть и оптимизм. Я подозреваю, что после этих выборов в ландтаге Тюрингии также не будет явных большинств. Я все еще надеюсь, что мы не получим еще одно правительство меньшинства. Это не идеально в долгосрочной перспективе.

Как вы интерпретируете обстановку в ланде?

В Йене немного по-другому. У нас здесь другие соотношения большинств по сравнению с остальной частью Тюрингии. Но повсюду есть что-то вроде коллективного возбуждения. Оно началось с коронавируса и продолжилось из-за конфликта на Украине. Как-то коротыши стали короче. Готовность учитывать точку зрения противоположной стороны уменьшается. Склонность слушать и принимать противоположные мнения, даже если от них дистанцироваться, уменьшается.

Какая могла бы быть причина этого?

Я считаю, что это переплетение нескольких кризисов. Коронавирус сам по себе достаточно потряс мир. Пандемия еще не закончилась, когда начался конфликт на Украине. Многие хотят вернуться к нормальной жизни, какой бы она ни была. Но этого нет, и поэтому есть это беспокойство. К этому добавляются опасения за будущее. Сейчас партия от правого до ультраправого спектра делает постоянные шаги вперед. Люди часто определяют AfD как восточногерманское явление, но я думаю, что это всего лишь вопрос времени. Тренд похож и в старых землях.

Насколько опасным вы считаете Йокена Хёкке?

Очень опасным.judging by what I've read and heard, he runs a very tight ship. People only get promising spots on county council or state parliament lists if they align with him. It's in no one's interest to let Mr. Höcke get close to power.

Реально ли представить, что он может стать Министром-президентом? Все партии отвергают коалицию с AfD. Или?

Я не вижу этого. Но это только в том случае, если никто не изменит своего мнения. Если то, что говорят сейчас, все еще применяется после выборов. Возможно, отдельные партии не вернутся в ландтаг. Тогда их голоса будут утеряны, и для большинства может потребоваться значительно меньше 50 процентов голосов. Я не вижу, чтобы AfD стала настолько могущественной, что от нее нельзя отказаться. Но это не совсем невозможно.

Не это ли дилемма при обращении с AfD? Вы хотите предотвратить захват власти правительством, но если все остальные объединятся против них, они могут сказать: "Мы единственная альтернатива, они все одинаковые". Вы видите выход?

Есть выход, но нет быстрого решения. Я твердо убежден, что все действия под лозунгом "Борьба против AfD" не приводят к желаемым результатам. Оно направлено на неправильный вопрос. Даже борьба против партии достигает противоположного того, что планировалось с лучшими намерениями. Вместо этого нужна борьба против глубинных причин, которые толкают избирателей голосовать за эту партию. Организовать большую демонстрацию против AfD относительно просто, но это не помогает. Возможно, вы временно устраните голову гидры, но это не путь к победе над ней.

С чего бы вы начали?

Тема, которую захватил AfD, - это страх. Всего. Я думал, что тема была миграция. Это эвфемизм. Страх перед чужаком. Это может быть неприятно, но этот страх реальный. Есть также страх перед социальным распадом. Потери того, что у тебя есть. Или страх перед слишком большими изменениями. Эти мотивы AfD очень эффективно эксплуатирует.

Что можно сделать об этом?

Нужно уменьшить причины страха. Это единственное работающее решение. Страх нельзя убедить никого. Вместо этого нужно объяснить предстоящие изменения таким образом, чтобы люди не чувствовали себя угрожаемыми ими. В Йене AfD сталкивается с гораздо более серьезным вызовом, чем в остальной части Тюрингии. Это частично из-за нашего бдительного гражданского общества. Другая причина в том, что у нас уже более высокая доля иностранцев. Стало нормальным жить с людьми, которые выглядят по-другому, и это уже нельзя так легко манипулировать в популистском ключе.

Не является ли Йена исключением в Тюрингии в отношении беженцев?

Мы приняли около 3000 беженцев в 2014/15 гг. За кулисами это было серьезным вызовом, но критики было мало. Поток просто просочился в рынок жилья. Сейчас все по-другому. Свободных квартир больше нет. Желание принять остается, но варианты размещения сокращаются. Наши коммунальные квартиры все еще полны. Если бы сегодня приехали три автобуса, мы бы не знали, где разместить людей в Йене. Ситуация с размещением сейчас нулевая. Но это может измениться снова.

Насколько вы можете интегрировать беженцев в работу? Был ли ошибкой сразу платить гражданам Украины пособие по безработице?

Здесь в Йене мигранты вступают в трудовые отношения в непропорционально высокой степени. Мы также знаем обратный эффект. Начинаешь считать, пособие по безработице, жилищную помощь, другие выплаты и сравнивать с потенциальным доходом. Может наступить момент, когда подумаешь: "Это не стоит того". Тем не менее, мы не видим иммиграции в социальную систему здесь.

Как вы этого добились?

У нас не только не хватает квалифицированных рабочих, но и есть благоприятная среда - многочисленные клубы, предлагающие уроки языка и интеграцию, являются одним из примеров. Компании, которые уже устанавливают глобальное присутствие в своей рабочей силе.

Что бы это значило для Йены, если бы АФД стала самой могущественной фракцией в штате? Не могло бы это также отпугнуть потенциальных квалифицированных работников?

Это уже происходит. Значительное присутствие АФД в местности несомненно было бы нежелательным аспектом этого места. Например, во время визитов дипломатов, мы всегда в конечном итоге поднимаем эту тему. Я обычно успокаиваю их: "Здесь не так, нет необходимости беспокоиться о переезде с мигрантским прошлым". Тем не менее, можно почувствовать недоверие со стороны. Университет и международные корпорации замечают это, и это всегда чувствуется как темная туча, висящая над всем.

Во время последних политических кампаний были многочисленные агрессивные нападения на кандидатов и чиновников - даже доходило до физического насилия. Как это влияет на вас?

Когда я говорю об этом со своими коллегами в большой группе, создается впечатление, что более половины из них напрямую столкнулись с этим. Лично я пока получил только одно угрожающее письмо. Отправитель был очень тщателен в маскировке своей личности. Это меня насторожило, поэтому мы провели более тщательное расследование. В остальном я пока не сталкивался с угрозами или насилием.

Что вас обнадеживает?

Например, группа "Открытый Тюрингия". В ней участвуют люди из разных окружений. Все они стремятся к конструктивным дискуссиям с людьми в своем непосредственном окружении. Эта стратегия доказала свою эффективность, и таким образом мы все еще можем влиять на людей. В Йене мы также запустили свою собственную кампанию. Мы выделили людей, таких как те из больницы, которых мы очень бы скучали, если бы они ушли. Мы нуждаемся в этих людях и хотим, чтобы они были здесь. Я верю, что такой тип коммуникации работает.

Волкер Петерсен беседовал с Томасом Нитцше

