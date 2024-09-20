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Опросы показывают, что Харрис лидирует в двух решающих штатах.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Исследование было начато после телевизионной дискуссии 10 сентября, где Харрис была широко...
Исследование было начато после телевизионной дискуссии 10 сентября, где Харрис была широко воспринята как победительница.

Опросы показывают, что Харрис лидирует в двух решающих штатах.

В недавних опросах на пост президента США кандидат от Демократической партии Камала Харрис имеет небольшое преимущество над своим республиканским конкурентом Дональдом Трампом в двух ключевых штатах. Согласно опросу Университета Куиннипиак, Харрис набирает 51% в штате Пенсильвания, в то время как Трамп отстает с 45%. В Мичигане разница еще меньше, с 50% у Харрис и 45% у Трампа.

Опрос проводился после дебатов 10 сентября между двумя кандидатами, в которых Харрис была высоко оценена за победу. В Пенсильвании Харрис получила трехпроцентный прирост по сравнению с опросом того же учреждения в августе. В штате Висконсин опрос показывает более близкую гонку, с 48% у Харрис и 47% у Трампа.

Пенсильвания, Мичиган и Висконсин входят в число семи решающих штатов, где президентская гонка особенно близка, согласно тенденциям на веб-сайте RealClearPolitics. В Аризоне, Джорджии и Северной Каролине Трамп имеет небольшое преимущество, а в Неваде Харрис лишь немного опережает.

Внимание переключается на Пенсильванию

Пенсильвания является особенно важным штатом, так как она дает большее количество выборщиков, чем другие шесть штатов. Дебаты и попытка покушения на Трампа в Батлере 13 июля, в результате чего 78-летнему мужчине были причинены легкие травмы, еще больше повысили интерес к этому северо-восточному штату.

В отличие от прямого голосования, президент США избирается через коллегию выборщиков, состоящую из представителей каждого штата. Чтобы стать президентом, кандидат должен получить большинство из 270 голосов выборщиков из общего числа 538. В большинстве штатов применяется правило "победитель получает все", то есть победитель получает все голоса выборщиков.

Победы в большинстве штатов являются относительно очевидными, и нет сомнений в том, кто из них проголосует за Харрис или Трампа. Однако из-за близкого характера выборов 3 ноября 2020 года результат часто зависит всего от нескольких ключевых штатов, и иногда разница между победителем и проигравшим составляет всего несколько тысяч голосов.

Результаты опроса Университета Куиннипиак показывают трехпроцентный прирост для Харрис в Пенсильвании после дебатов, что укрепляет ее позиции в штате. Findings опроса также подчеркивают, что Пенсильвания, с ее значительным количеством голосов выборщиков, потенциально может решить выборы из-за близкой гонки между Харрис и Трампом.

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