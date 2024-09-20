Опросы показывают, что Харрис лидирует в двух решающих штатах.

В недавних опросах на пост президента США кандидат от Демократической партии Камала Харрис имеет небольшое преимущество над своим республиканским конкурентом Дональдом Трампом в двух ключевых штатах. Согласно опросу Университета Куиннипиак, Харрис набирает 51% в штате Пенсильвания, в то время как Трамп отстает с 45%. В Мичигане разница еще меньше, с 50% у Харрис и 45% у Трампа.

Опрос проводился после дебатов 10 сентября между двумя кандидатами, в которых Харрис была высоко оценена за победу. В Пенсильвании Харрис получила трехпроцентный прирост по сравнению с опросом того же учреждения в августе. В штате Висконсин опрос показывает более близкую гонку, с 48% у Харрис и 47% у Трампа.

Пенсильвания, Мичиган и Висконсин входят в число семи решающих штатов, где президентская гонка особенно близка, согласно тенденциям на веб-сайте RealClearPolitics. В Аризоне, Джорджии и Северной Каролине Трамп имеет небольшое преимущество, а в Неваде Харрис лишь немного опережает.

Внимание переключается на Пенсильванию

Пенсильвания является особенно важным штатом, так как она дает большее количество выборщиков, чем другие шесть штатов. Дебаты и попытка покушения на Трампа в Батлере 13 июля, в результате чего 78-летнему мужчине были причинены легкие травмы, еще больше повысили интерес к этому северо-восточному штату.

В отличие от прямого голосования, президент США избирается через коллегию выборщиков, состоящую из представителей каждого штата. Чтобы стать президентом, кандидат должен получить большинство из 270 голосов выборщиков из общего числа 538. В большинстве штатов применяется правило "победитель получает все", то есть победитель получает все голоса выборщиков.

Победы в большинстве штатов являются относительно очевидными, и нет сомнений в том, кто из них проголосует за Харрис или Трампа. Однако из-за близкого характера выборов 3 ноября 2020 года результат часто зависит всего от нескольких ключевых штатов, и иногда разница между победителем и проигравшим составляет всего несколько тысяч голосов.

Результаты опроса Университета Куиннипиак показывают трехпроцентный прирост для Харрис в Пенсильвании после дебатов, что укрепляет ее позиции в штате. Findings опроса также подчеркивают, что Пенсильвания, с ее значительным количеством голосов выборщиков, потенциально может решить выборы из-за близкой гонки между Харрис и Трампом.

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