Опра Уинфри выступит в программе Национального комитета Демократической партии в среду вечером.

Опра готовится внести свой вклад в предвыборную кампанию губернатора Тима Уолза из Миннесоты, принимающего демократическую номинацию на пост вице-президента, как сообщают инсайдеры, знакомые с программой вечера.

CNN пыталась связаться с представителями Опри и ДНС для уточнений.

В настоящее время самым желанным событием является ДНС в Чикаго, которое приняло Лил Джона накануне вечером и запланировало выступления Стиви Уандера, Джона Ледженда, Мэрен Моррис и Пинк, закрывающие неделю.

В 2020 году Опра публично выразила поддержку президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, восхваляя Харрис как первую женщину и первую женщину цвета на посту вице-президента.

"Я задумалась, 'Если бы только Майя [Анжелу] была здесь, чтобы увидеть это'," - поделилась Опра с журналом People в 2020 году. "...Нет слов, чтобы описать значение избрания Камалы Харрис для женщин всех рас и оттенков кожи по всему миру."

Опра имеет давнюю историю в политике. Ее поддержка тогдашнего президента Барака Обамы в 2008 году вызвала глобальный резонанс. Она поддержала Хиллари Клинтон в 2016 году, но в основном держалась в тени.

Поддержка Опри Джо Байдена и Камалы Харрис в 2020 году оказала значительное влияние на политику, особенно когда она хвалила Камалу за то, что она первая женщина и женщина цвета на посту вице-президента. В этом году на Демократической номинации на пост вице-президента Опра, как ожидается, сыграет значительную роль, как сообщают инсайдеры.

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