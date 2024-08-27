Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на то, что оппозиция имеет прочный план для победы, Мачадо не раскрыла детали. "Смесь внутренних и внешних сил начнет перемены", - заявила Мачадо. В настоящее время Мадуро поддерживается лишь небольшой группой высших военных чинов, имеет влияние на судей конституционного суда и сохраняет контроль над оружием.

Избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем выборов 28 июля, получившим примерно 51% голосов, но не опубликовала точных цифр. Тем не менее, оппозиция провозгласила себя победителем. После выборов в Венесуэле прошли общенациональные и международные протесты, в ходе которых граждане требовали отставки Мадуро и признавали победу оппозиции. К сожалению, в результате этих протестов погибли по крайней мере 27 человек, а более 2400 человек были задержаны. Обе стороны призывают граждан участвовать в протестах в среду.

Другие страны мира выражают обеспокоенность ситуацией в Венесуэле, считая, что другой избранный лидер не был избран легитимно. Несмотря на агрессивные тактики правительства, многие венесуэльцы продолжают поддерживать оппозицию, надеясь на другие перемены в своей стране.

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