- Операции против сетей незаконного оборота в различных регионах Германии

Полицейские силы, в частности, Федеральная полиция, в настоящее время проводят рейды в различных заведениях, связанных с предполагаемым синдикатом по торговле людьми, в нескольких федеральных землях. Всего 19 объектов в Тюрингии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии-Анхальт находятся под пристальным вниманием, при этом Йена в Тюрингии является основным центром, согласно официальному заявлению.

Представитель заявил дополнительно, что выданы пять ордеров на арест лиц из Сирии и Ирака. Расследование направлено против 18 человек, в том числе водителей и высших организаторов, которые, как считается, были вовлечены в перевозку более 140 человек по маршруту через Западные Балканы в 2023 и 2024 годах.

Федеральная полиция продолжила рейды в Йене, изъяв важные улики, связанные с делом о торговле людьми. Впоследствии были проведены рейды на других идентифицированных объектах, чтобы полностью ликвидировать синдикат в ходе текущих операций.

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