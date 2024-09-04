- Операции против контрабандистских групп в пяти регионах Германии

Различные федеральные земли в настоящее время проводят рейды против предполагаемой сети торговли людьми. Всего в Тюрингии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии-Анхальт задействовано 19 объектов, как сообщил представитель федеральной полиции. Основной акцент сделан на Йене в Тюрингии. Ранее об этом сообщил MDR.

В отношении трех сирийцев и двух иракцев выданы ордера на арест, сказал представитель. В целом, расследование ведется в отношении 18 подозреваемых, от водителей до руководящего звена. Их подозревают в перевозке как минимум 140 человек по Западно-Балканскому маршруту в 2023 и 2024 годах.

В Йене люди размещались в квартире для незаконной деятельности. По словам представителя, для оплаты использовался метод, известный как "hawala-банкинг". Этот неофициальный метод оплаты предусматривает передачу наличных через посредников.

Следователям удалось выследить сеть после того, как несколько перевозчиков были остановлены на Западно-Балканском маршруте. От этих отдельных случаев было раскрыто более крупную операцию, сказал представитель федеральной полиции. Расследование ведется под надзором прокуратуры в Гере.

Более конкретно, полиция провела обыски в Йене, Зондерсхаузене, Нордхаузене и Бад-Зульце в Тюрингии, в Любеке в Шлезвиг-Гольштейне, Вайхингене ан дер Энце в Баден-Вюртемберге, Крефельде в Северном Рейне-Вестфалии и Цейце в Саксонии-Анхальт.

Федеральная полиция объявила, что "К расследованию добавляется:" более доказательств деятельности по отмыванию денег, которые были обнаружены во время рейдов против сети торговли людьми. Использование "hawala-банкинга" в качестве метода оплаты было ключевым открытием.

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