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ООН отвергает отправку миротворцев в Ливан

 and  Wendy Allen
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Индийские миротворческие отряды охраняют ливанскую границу с Израилем в августе 2023 года в...
Индийские миротворческие отряды охраняют ливанскую границу с Израилем в августе 2023 года в соответствии с миссией ООН.

ООН отвергает отправку миротворцев в Ливан

ООН, похоже, игнорирует требование Израиля переместить части своих миротворческих сил в Ливане, согласно заявлению UNIFIL. По словам UNIFIL, их миротворцы останутся на своих постах, как указано в коммюнике. Израиль, якобы, потребовал от миротворческой миссии ООН 30 сентября вывести свой персонал из определенных мест, так как Израиль планировал проводить "ограниченные наземные маневры" в Ливане. Однако, согласно заявлению UNIFIL, миротворцы остаются на всех своих постах, и флаг ООН продолжает гордо реять.

Миссия UNIFIL, состоящая из более чем 10 000 солдат и гражданских лиц, работает в Ливане с 1978 года. Решение Совета Безопасности ООН 1701 от 2006 года расширило мандат голубых касок, поручив им следить за перемирием, достигнутым после предыдущей войны между Израилем и "Хезболлой", и поддерживать армию Ливана в обеспечении безопасности границ.

В последнее время напряженность между Израилем и проиранской милицией "Хезболла" в Ливане значительно усилилась.

Натянутые отношения Израиль-ООН

После нескольких авиаударов по целям, связанным с милицией "Хезболла", которая примыкает к радикальной исламской палестинской организации ХАМАС, израильская армия объявила о начале "ограниченных наземных операций" в южном Ливане во вторник вечером. Во вторник вечером Иран ответила массированной ракетной атакой на Израиль, назвав среди прочего это нападение ответом на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы израильским авиаударом в южном пригороде Бейрута. Согласно израильским сообщениям, большинство из около 200 ракет, запущенных из Ирана, были перехвачены.

Отношения между Израилем и ООН напряжены. В среду израильское правительство объявило генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша "нежелательным лицом" из-за убеждения, что он не осудил предыдущую ракетную атаку Ирана на Израиль. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц описал Гутерреша как "антиизраильского генерального секретаря, поддерживающего террористов, изнасилованных и убийц".

Несмотря на требование Израиля, ООН выбирает придерживаться положений следующих параграфов, касающихся миротворческой операции UNIFIL в Ливане. Несмотря на требование Израиля к UNIFIL вывести свой персонал из определенных мест, миротворцы ООН продолжают придерживаться коммюнике, оставаясь на своих постах и рея флаг ООН.

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